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Paul Scholes estime que Manchester United devrait se séparer de Leny Yoro et de SEPT autres joueurs du club lors du mercato estival
Scholes réclame un remaniement radical de l'effectif
Malgré d'importants investissements lors des derniers mercatos, Manchester United est encore loin de pouvoir prétendre au titre de Premier League, ce qui a poussé Scholes à réclamer un changement radical de stratégie de recrutement. Le joueur aux 11 titres de champion estime que les règles strictes en matière de rentabilité et de viabilité financière (PSR) obligent le club à se séparer de joueurs confirmés pour pouvoir réaliser des acquisitions significatives. Sa critique intervient alors que les Red Devils affichent cette saison un bilan défensif moins bon que celui de dix autres clubs de première division.
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Les piliers de la défense sous le feu des critiques
L'ancien milieu de terrain a exprimé de sérieux doutes quant à la défense actuelle, se demandant si plusieurs défenseurs de renom possèdent la fiabilité nécessaire à une équipe capable de remporter le titre.
S'exprimant dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », Scholes a déclaré à propos de Yoro : « Je pense qu'il a eu du mal, à mon avis. Je pense qu'il a du potentiel, qu'il a besoin d'un peu de temps, mais si je devais faire un choix maintenant, je le vendrais probablement. »
Noussair Mazraoui a également fait l’objet d’une analyse minutieuse, Scholes déclarant : « À vendre. Je ne sais pas où il trouve sa place. Il a joué comme un défenseur central droit, mais ils ne jouent plus avec trois défenseurs centraux… Je pense qu’il est probablement temps de le laisser partir maintenant. »
Se tournant vers Luke Shaw, l’expert a noté : « Quand il jouait régulièrement, je ne pense pas qu’il y ait eu de meilleur arrière gauche au monde, pas seulement en Europe. Mais si vous me demandez mon avis maintenant… je le vendrais. Il ne joue pas assez de matchs. »
Patrick Dorgu, recruté spécialement pour le dispositif tactique de Ruben Amorim, a également été pointé du doigt. « Ils l’ont fait venir pour jouer au poste d’ailier latéral, mais il n’a pas vraiment beaucoup joué à ce poste. Je le vendrais probablement », a ajouté Scholes. « Je ne sais pas trop à quel poste il évolue. Encore une fois, si vous le gardez, il ne sera qu’un simple remplaçant. »
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Remettre en question le noyau de l'équipe
Bien qu’Harry Maguire ait signé un nouveau contrat, l’international anglais n’a pas échappé à l’analyse de Scholes. Évaluant la capacité du défenseur chevronné à s’inscrire dans un projet d’élite sur le long terme, Scholes a déclaré : « Écoutez, je pense qu’il a été vraiment bon et qu’il s’est littéralement ressuscité. Je trouve qu’il a été sensationnel dans ce qu’il a accompli, je suis vraiment, vraiment content pour lui, mais je pense à une équipe de Manchester United qui veut remporter le championnat et la Ligue des champions… Je ne suis pas sûr qu’on y parvienne avec Maguire, à moins d’avoir quelqu’un comme Rio [Ferdinand] à ses côtés, alors peut-être, oui. »
Comparant le joueur de 33 ans à son partenaire défensif néerlandais Matthijs de Ligt, Scholes a noté : « Si c’était un choix parmi quatre, on le prendrait probablement, mais j’inclurais De Ligt dans ce groupe de quatre. Je pense qu’ils sont assez similaires, mais De Ligt est un peu plus jeune, un peu plus rapide, donc j’opterais probablement pour De Ligt. »
Se concentrant ensuite sur le milieu de terrain et le manque de temps de jeu de certains joueurs, il a commenté le cas de Mason Mount : « Je le vendrais probablement, même si je l’apprécie, c’est un excellent footballeur. Mais il ne jouera jamais devant Bruno Fernandes. Je ne sais pas trop à quel autre poste il pourrait jouer et il ne dispute pas assez de matchs. »
Pour conclure son évaluation sans concession, Scholes s’est montré tout aussi direct concernant l’avenir de Manuel Ugarte, déclarant : « Je pense qu’il va partir. » La légende de Manchester United s’est montrée tout aussi catégorique au sujet de l’attaquant néerlandais Joshua Zirkzee, indiquant clairement que celui-ci devrait également être transféré afin de libérer de la place dans l’effectif.
Un été marqué par des décisions difficiles
La direction de Manchester United doit désormais décider si elle soutient l'effectif actuel de Carrick ou si elle suit les conseils de Scholes en autorisant un exode massif afin d'équilibrer les comptes. Le club doit trouver un équilibre délicat entre le maintien de la profondeur de son effectif et le respect des nouvelles exigences en matière de ratio de coûts de l'effectif (SCR) pour la saison prochaine. Casemiro étant déjà sur le départ, la pression pèse sur le conseil d'administration pour qu'il réalise des ventes lucratives avant de pouvoir recruter avec succès des renforts au milieu de terrain et en défense.