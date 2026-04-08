Paul Scholes estime que Manchester United devrait se séparer de Leny Yoro et de SEPT autres joueurs du club lors du mercato estival

L'ancien milieu de terrain a exprimé de sérieux doutes quant à la défense actuelle, se demandant si plusieurs défenseurs de renom possèdent la fiabilité nécessaire à une équipe capable de remporter le titre.

S'exprimant dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », Scholes a déclaré à propos de Yoro : « Je pense qu'il a eu du mal, à mon avis. Je pense qu'il a du potentiel, qu'il a besoin d'un peu de temps, mais si je devais faire un choix maintenant, je le vendrais probablement. »

Noussair Mazraoui a également fait l’objet d’une analyse minutieuse, Scholes déclarant : « À vendre. Je ne sais pas où il trouve sa place. Il a joué comme un défenseur central droit, mais ils ne jouent plus avec trois défenseurs centraux… Je pense qu’il est probablement temps de le laisser partir maintenant. »

Se tournant vers Luke Shaw, l’expert a noté : « Quand il jouait régulièrement, je ne pense pas qu’il y ait eu de meilleur arrière gauche au monde, pas seulement en Europe. Mais si vous me demandez mon avis maintenant… je le vendrais. Il ne joue pas assez de matchs. »

Patrick Dorgu, recruté spécialement pour le dispositif tactique de Ruben Amorim, a également été pointé du doigt. « Ils l’ont fait venir pour jouer au poste d’ailier latéral, mais il n’a pas vraiment beaucoup joué à ce poste. Je le vendrais probablement », a ajouté Scholes. « Je ne sais pas trop à quel poste il évolue. Encore une fois, si vous le gardez, il ne sera qu’un simple remplaçant. »