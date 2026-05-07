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Paul Scholes estime que l’Arsenal « ennuyeux » de Mikel Arteta ne restera pas dans les annales comme une « grande équipe », alors que le club vise le doublé Premier League-Ligue des champions
Scholes s’interroge sur le statut d’Arsenal
Bien qu’Arsenal soit sur le point de remporter son premier titre de champion depuis 2004, Paul Scholes reste peu impressionné par le style de jeu proposé à l’Emirates Stadium. L’ancien milieu de terrain de Manchester United, qui a remporté 11 titres de Premier League sous les ordres de Sir Alex Ferguson, estime que l’effectif actuel des Gunners manque de l’étincelle nécessaire pour être considéré parmi les plus grandes équipes de l’histoire du football anglais.
Interrogé dans le dernier épisode du podcast « Stick to Football » deThe Overlap, Scholes a tranché : « Je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs champions que nous ayons jamais vus. Je ne pense pas que nous parlerons de cette équipe dans les années à venir comme des grandes équipes de Manchester United. »
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L’étiquette d’« ennuyeux » et les griefs tactiques
Arteta a bâti une équipe fondée sur la solidité défensive et la maîtrise du ballon. Cependant, Scholes a admis qu’il trouvait cette approche méthodique difficile à regarder, comparée aux équipes de Manchester United au jeu explosif dans lesquelles il avait évolué aux côtés de joueurs comme Éric Cantona et Cristiano Ronaldo.
Le quintuple champion d’Angleterre a notamment critiqué le jeu de construction des Gunners, déclarant : « On peut gagner de toutes sortes de façons, j’essaie simplement de dire que ce n’est pas une équipe que j’allumerais pour regarder tout le temps. On a vu [David] Raya et les défenseurs centraux jouer et rejouer. C’était ennuyeux. »
Le record de chasse au gros gibier passé au crible
Si la régularité d’Arsenal lui a permis de devancer Manchester City, Manchester United et Liverpool au classement, Scholes estime que son incapacité à battre ses rivaux directs lors des matchs décisifs minimise ses exploits. Le récent match nul entre Manchester City et Everton a mis le titre entre les mains d’Arsenal, mais la légende de Manchester United reste sceptique quant à la qualité de cette équipe.
« Il n’est pas toujours indispensable de battre les meilleures équipes – ils n’ont pas battu City ni Liverpool, les deux meilleures formations depuis quatre, cinq, six ans », analyse Scholes. « C’est pourquoi je ne crois pas que l’on puisse les qualifier de grande équipe. On peut certes remporter le titre sans dominer ces cadors, mais pour être considéré comme une grande équipe, il faut aller les battre. Pour l’instant, c’est United qui a battu City et Liverpool, pas Arsenal. »
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Un doublé historique à portée de main
Quelles que soient les critiques, les hommes d’Arteta n’ont plus que quelques matchs à disputer pour entrer dans la postérité. Remporter la Premier League serait un exploit majeur, et les Gunners peuvent déjà se projeter vers la finale de la Ligue des champions contre le PSG, le 30 mai à Budapest. La saison reste riche d’un immense potentiel, et Scholes pourrait bien devoir revoir son jugement si Arsenal parvient à franchir la ligne d’arrivée.