Paul Scholes estime que l’Arsenal « ennuyeux » de Mikel Arteta ne restera pas dans les annales comme une « grande équipe », alors que le club vise le doublé Premier League-Ligue des champions

Bien qu’Arsenal soit sur le point de remporter son premier titre de champion depuis 2004, Paul Scholes reste peu impressionné par le style de jeu proposé à l’Emirates Stadium. L’ancien milieu de terrain de Manchester United, qui a remporté 11 titres de Premier League sous les ordres de Sir Alex Ferguson, estime que l’effectif actuel des Gunners manque de l’étincelle nécessaire pour être considéré parmi les plus grandes équipes de l’histoire du football anglais.

Interrogé dans le dernier épisode du podcast « Stick to Football » deThe Overlap, Scholes a tranché : « Je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs champions que nous ayons jamais vus. Je ne pense pas que nous parlerons de cette équipe dans les années à venir comme des grandes équipes de Manchester United. »