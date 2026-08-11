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Paul Scholes désigne deux cibles idéales pour Manchester United, dont Cristian Romero, également lié à Arsenal
Scholes identifie des cibles clés
La légende de Manchester United, Scholes, a exhorté son ancien club à agir de manière décisive sur le marché avant la fermeture du mercato estival. Malgré les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et Karl Darlow sous les ordres de Carrick, Scholes estime que l’arrière-garde de Manchester United reste extrêmement fragile. Il a recommandé à Manchester United de devancer Arsenal et l’Atlético de Madrid pour s’attacher les services du défenseur de Tottenham Hotspur, Romero, afin de renforcer ses options défensives à Old Trafford.
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Un consultant appelle à un renfort défensif
Scholes a souligné l’importance capitale de recruter un défenseur central de classe mondiale avec une expérience confirmée au plus haut niveau international. S’exprimant sur The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre a expliqué pourquoi il ciblait Romero : « Je pense qu’ils ont réglé les problèmes dans le secteur offensif l’été dernier, mais je pense qu’il leur faut probablement deux défenseurs centraux. Vous allez peut-être rire de ça et je vais peut-être me faire critiquer pour ça, mais moi, j’irais recruter Cristian Romero à Tottenham. »
Il s’est dit convaincu que le calme de Carrick pourrait tempérer le caractère bouillant de l’international argentin : « Je sais que c’est un fou furieux, je sais qu’il a des problèmes disciplinaires, mais il peut être un très bon défenseur central et quelqu’un que Michael Carrick pourrait vraiment calmer. On parle de 30 ou 40 millions de livres pour un joueur qui a été défenseur central lors d’une finale de Coupe du monde. Je sais qu’il a des problèmes disciplinaires, mais j’irais le chercher. Je pense qu’ils ont désespérément besoin d’un défenseur central, ceux qu’ils ont actuellement ne sont pas au niveau. »
Wharton entre dans le radar des transferts
En plus de se pencher sur la défense, Scholes a conseillé à United de foncer sur le milieu de Palace Wharton, après avoir manqué Sandro Tonali, qui a choisi de rejoindre Tottenham.
Wharton, qui a récemment contribué aux sacres de Palace en FA Cup et en Ligue Europa Conférence, est considéré comme un profil idéal pour le double pivot au milieu. Cependant, toute opération s'annoncerait ambitieuse étant donné le prix fixé par Palace à 85 millions de livres sterling pour le jeune meneur de jeu.
Poursuivant son analyse dans le The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes a ajouté : « Je n'arrive pas à croire qu'ils n'essaient pas de recruter Adam Wharton. Sandro Tonali aurait été mon premier choix, mais maintenant qu'il n'est plus disponible, Adam Wharton me semble parfait. »
- (C)Getty Images
Carrick pèse ses derniers choix
United doit encore disputer deux matches amicaux de pré-saison contre Leeds United et l’AC Milan avant de lancer sa campagne de Premier League contre Hull City le 22 août. Carrick a jusqu’au 3 septembre pour finaliser ses nouvelles recrues et se séparer des joueurs en trop, dont Joshua Zirkzee. La direction du club doit agir rapidement si elle compte suivre le conseil de Scholes avant l’expiration du délai.
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