Paul Scholes désigne deux cibles idéales pour Manchester United, dont Cristian Romero, également lié à Arsenal

Scholes a souligné l’importance capitale de recruter un défenseur central de classe mondiale avec une expérience confirmée au plus haut niveau international. S’exprimant sur The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre a expliqué pourquoi il ciblait Romero : « Je pense qu’ils ont réglé les problèmes dans le secteur offensif l’été dernier, mais je pense qu’il leur faut probablement deux défenseurs centraux. Vous allez peut-être rire de ça et je vais peut-être me faire critiquer pour ça, mais moi, j’irais recruter Cristian Romero à Tottenham. »

Il s’est dit convaincu que le calme de Carrick pourrait tempérer le caractère bouillant de l’international argentin : « Je sais que c’est un fou furieux, je sais qu’il a des problèmes disciplinaires, mais il peut être un très bon défenseur central et quelqu’un que Michael Carrick pourrait vraiment calmer. On parle de 30 ou 40 millions de livres pour un joueur qui a été défenseur central lors d’une finale de Coupe du monde. Je sais qu’il a des problèmes disciplinaires, mais j’irais le chercher. Je pense qu’ils ont désespérément besoin d’un défenseur central, ceux qu’ils ont actuellement ne sont pas au niveau. »