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Paul Scholes cite deux cibles idéales pour Manchester United, dont Cristian Romero, également lié à Arsenal
Scholes identifie les cibles clés
La légende de Manchester United, Scholes, a exhorté son ancien club à agir de manière décisive sur le marché avant la fermeture du mercato estival. Malgré les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et Karl Darlow sous la houlette de Carrick, Scholes estime que la ligne défensive de Manchester United reste terriblement fragile. Il a recommandé à Manchester United de devancer Arsenal et l'Atletico Madrid pour s'attacher les services du défenseur de Tottenham Hotspur, Romero, afin de renforcer ses options défensives à Old Trafford.
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Un consultant appelle à un renfort défensif
Scholes a souligné l'importance capitale de recruter un défenseur central de classe mondiale avec une expérience internationale de haut niveau déjà éprouvée. S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad & The Football, l'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a expliqué pourquoi il visait Romero : « Je pense qu'ils ont réglé les problèmes dans les secteurs offensifs l'été dernier, mais je pense qu'il leur faut probablement deux défenseurs centraux. Vous allez peut-être rire de ça et je vais peut-être me faire critiquer pour ça, mais j'irais recruter Christian Romero à Tottenham. »
Il s'est dit convaincu que le calme de Carrick pourrait canaliser le tempérament fougueux de l'international argentin : « Je sais que c'est un dingue, je sais qu'il a des problèmes de discipline, mais il peut être un très bon défenseur central et quelqu'un que Michael Carrick pourrait vraiment calmer. On parle de 30 ou 40 millions de livres pour un joueur qui a été défenseur central lors d'une finale de Coupe du monde. Je sais qu'il a des problèmes de discipline, mais j'irais le chercher. Je pense qu'ils ont désespérément besoin d'un défenseur central, les actuels ne sont pas assez bons. »
Wharton entre dans le viseur pour un transfert
En plus de se pencher sur la défense, Scholes a conseillé à United de foncer sur le milieu de Palace Wharton après avoir manqué Sandro Tonali, qui a choisi de rejoindre Tottenham.
Wharton, qui a récemment contribué aux sacres de Palace en FA Cup et en Ligue Europa Conférence, est considéré comme un profil idéal pour le double pivot du milieu. Cependant, un tel transfert serait ambitieux au vu du prix fixé par Palace, à savoir 85 M£, pour le jeune meneur de jeu.
Poursuivant son analyse dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes a ajouté : « Je n’arrive pas à croire qu’ils n’essaient pas d’acheter Adam Wharton. Sandro Tonali aurait été mon premier choix, mais maintenant qu’il n’est plus disponible, Adam Wharton me semble parfait. »
- (C)Getty Images
Carrick pèse ses derniers choix
United doit encore disputer deux matches amicaux de pré-saison contre Leeds United et l’AC Milan avant de lancer sa campagne de Premier League contre Hull City le 22 août. Carrick a jusqu’au 3 septembre pour finaliser de nouvelles recrues et se séparer des joueurs en trop, dont Joshua Zirkzee. La direction du club doit agir vite si elle entend suivre le conseil de Scholes avant l’expiration du délai.
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