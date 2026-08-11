Scholes a souligné l'importance capitale de recruter un défenseur central de classe mondiale avec une expérience internationale de haut niveau déjà éprouvée. S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad & The Football, l'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a expliqué pourquoi il visait Romero : « Je pense qu'ils ont réglé les problèmes dans les secteurs offensifs l'été dernier, mais je pense qu'il leur faut probablement deux défenseurs centraux. Vous allez peut-être rire de ça et je vais peut-être me faire critiquer pour ça, mais j'irais recruter Christian Romero à Tottenham. »

Il s'est dit convaincu que le calme de Carrick pourrait canaliser le tempérament fougueux de l'international argentin : « Je sais que c'est un dingue, je sais qu'il a des problèmes de discipline, mais il peut être un très bon défenseur central et quelqu'un que Michael Carrick pourrait vraiment calmer. On parle de 30 ou 40 millions de livres pour un joueur qui a été défenseur central lors d'une finale de Coupe du monde. Je sais qu'il a des problèmes de discipline, mais j'irais le chercher. Je pense qu'ils ont désespérément besoin d'un défenseur central, les actuels ne sont pas assez bons. »