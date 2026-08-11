Paul Pogba subit un nouveau coup dur avec une blessure lors du stage de préparation de Monaco

Le passage compliqué de Pogba à l'AS Monaco a connu un nouveau coup d'arrêt après que le milieu de terrain s'est blessé lors d'une séance d'entraînement. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a été contraint de quitter prématurément le terrain pendant le stage de pré-saison du club à St George's Park.

Lors d'un exercice de passes, le milieu de terrain a poussé un cri avant de s'effondrer sur la pelouse. Selon Maxi Foot, il a rapidement été pris en charge par le staff médical puis aidé à quitter le terrain par deux membres du staff de Monaco, sous le regard visiblement inquiet de ses coéquipiers.