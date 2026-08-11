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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Paul Pogba subit un nouveau coup dur avec une blessure lors du stage de préparation de Monaco

P. Pogba
Monaco
Ligue 1

Le passage compliqué de Paul Pogba à l’AS Monaco a subi un nouveau coup dur majeur après que le milieu de terrain a craqué lors d’une séance d’entraînement à St George’s Park. Ce dernier pépin physique laisse le club dans l’attente anxieuse des examens médicaux, alors que la préparation de pré-saison est plongée dans la tourmente.

  • Nouveau coup dur en présaison

    Le passage compliqué de Pogba à l'AS Monaco a connu un nouveau coup d'arrêt après que le milieu de terrain s'est blessé lors d'une séance d'entraînement. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a été contraint de quitter prématurément le terrain pendant le stage de pré-saison du club à St George's Park.

    Lors d'un exercice de passes, le milieu de terrain a poussé un cri avant de s'effondrer sur la pelouse. Selon Maxi Foot, il a rapidement été pris en charge par le staff médical puis aidé à quitter le terrain par deux membres du staff de Monaco, sous le regard visiblement inquiet de ses coéquipiers.

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    Écarté après un bref retour

    Cette nouvelle blessure intervient alors que Pogba commençait tout juste à réintégrer les séances d'entraînement collectives complètes après une période compliquée. Après avoir manqué de longues périodes de compétition en raison d'une série de problèmes physiques, il n'avait jusque-là disputé qu'une brève apparition en pré-saison.

    L'entraîneur principal Filipe Luís avait récemment affiché son optimisme quant à la réintégration du milieu de terrain expérimenté dans l'effectif. À 33 ans, le Français fait une nouvelle fois face à une bataille difficile pour retrouver une pleine condition physique et de la régularité.

  • L’incertitude pour Monaco

    Le moment de ce nouveau contretemps ne pouvait pas être pire pour le club de Ligue 1, au moment où il finalise sa préparation pour la nouvelle saison. La direction de Monaco avait auparavant souligné que les évaluations de pré-saison seraient cruciales pour déterminer l'avenir à long terme du joueur au club.

    Sa condition physique restant une préoccupation persistante, les dirigeants vont désormais attendre les résultats des examens médicaux afin d'évaluer la gravité réelle du problème. Le joueur comme le staff technique attendent avec anxiété de voir combien de temps il pourrait être éloigné des terrains.

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    Course contre la montre

    Alors que l’AS Monaco se projette vers ses prochaines échéances officielles, l’attention se porte immédiatement sur la gestion de la profondeur de l’effectif au milieu de terrain. Le staff technique doit désormais composer sans l’un de ses noms les plus en vue pendant qu’il suit sa rééducation.

    Reste à voir si ce nouveau contretemps ne sera qu’une alerte sans gravité ou une absence de plus longue durée. Pour l’heure, la priorité est d’accompagner le milieu de terrain dans un nouveau chapitre frustrant de sa carrière.

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