Paul Pogba s'est vu brutalement dire qu'il avait connu « trois bonnes années dans toute sa carrière », alors qu'un ancien rival de Serie A s'en prend à l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus
Pogba peine à retrouver sa forme et sa condition physique à Monaco
Une suspension initiale de quatre ans a été réduite à 18 mois en appel, Pogba étant libre de trouver un nouveau club au printemps 2025, après avoir été libéré par le géant turinois, la Juve.
Le joueur de 32 ans a connu des débuts difficiles dans son pays natal, la France, après avoir signé un contrat de deux ans à Monaco. Des problèmes physiques l'ont freiné et l'ont empêché d'avoir l'impactsouhaité en cette année de Coupe du monde.
Pogba a déclaré qu'il avait rarement été un joueur de classe mondiale.
Nainggolan a brutalement suggéré que Pogba a rarement fait partie de l'élite mondiale au cours de sa carrière, bien qu'il ait été autrefois le joueur le plus cher de la planète, avec un retour à Old Trafford en 2016 pour 89 millions de livres sterling (119 millions de dollars).
L'ancien international belge Nainggolan a affronté Pogba entre 2012 et 2016, et a déclaré à Sportium.fun : « À mon époque en Serie A, seuls [Arturo] Vidal et [Daniele] De Rossi étaient aussi forts que moi. Pogba ? J'étais meilleur que lui, il n'a eu que trois bonnes années dans toute sa carrière. »
Nainggolan explique pourquoi il a refusé le transfert à la Juventus
Nainggolan a eu plusieurs occasions de suivre Pogba à la Juve alors qu'il était au sommet de sa forme, mais il a toujours refusé. En effet, ce milieu de terrain charismatique, connu pour ses coupes de cheveux audacieuses, voulait se tester pleinement à tout moment.
Il a déclaré : « Je jouais à Football Manager et je ne choisissais jamais l'équipe la plus forte. Quand un club comme la Roma remporte le titre, c'est une fête qui dure 20 ans. À la Juventus, il faut gagner chaque année, c'est un sentiment complètement différent. »
Nainggolan, qui a joué en Italie pour des clubs tels que Cagliari, la Roma et l'Inter, estime que la Juve a toujours bénéficié d'un traitement de faveur de la part des arbitres. Il ajoute : « Lors de l'inauguration du Juventus Stadium, j'y ai joué avec Cagliari et nous avons fait match nul 1-1 grâce à un penalty inexistant accordé à la Juventus.
Puis je suis arrivé à la Roma, et lors de mon premier match dans ce même stade, nous avons perdu 3-2 avec deux penalties accordés en dehors de la surface. Tout le monde l'a vu. C'est la vérité, mais tout le monde n'ose pas le dire. »
Des personnages hauts en couleur s'installent dans la direction
À 37 ans, Nainggolan joue toujours au Patro Eisden, un club belge de deuxième division, et n'est guère impressionné par la direction que prend le football moderne. Il a déclaré, à propos des débats inutiles suscités par la technologie : « Le football devrait rester tel qu'il était. Si des erreurs continuent d'être commises avec la VAR, alors il vaut mieux la supprimer et laisser les arbitres faire des erreurs naturellement. Le vrai football, c'est autre chose. »
Bien qu'il ait des griefs à l'encontre du football, Nainggolan n'a pas l'intention de quitter le monde du football de sitôt. Sa carrière de joueur touchant à sa fin, il envisage de se lancer dans le management.
Il a déclaré à propos d'un éventuel passage à l'entraînement, avec une autre déclaration optimiste de la part d'un homme qui n'a jamais manqué de confiance en lui : « En regardant ce qui existe, je pense que je pourrais le faire. »
Reste à voir quand cette voie sera empruntée, mais les stars de demain ont été prévenues : Nainggolan est prêt à prendre les rênes quelque part et n'acceptera rien de moins qu'un engagement total envers sa cause.
