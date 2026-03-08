Paul Pogba s'est vu brutalement dire qu'il avait connu « trois bonnes années dans toute sa carrière », alors qu'un ancien rival de Serie A s'en prend à l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus

Nainggolan a eu plusieurs occasions de suivre Pogba à la Juve alors qu'il était au sommet de sa forme, mais il a toujours refusé. En effet, ce milieu de terrain charismatique, connu pour ses coupes de cheveux audacieuses, voulait se tester pleinement à tout moment.

Il a déclaré : « Je jouais à Football Manager et je ne choisissais jamais l'équipe la plus forte. Quand un club comme la Roma remporte le titre, c'est une fête qui dure 20 ans. À la Juventus, il faut gagner chaque année, c'est un sentiment complètement différent. »

Nainggolan, qui a joué en Italie pour des clubs tels que Cagliari, la Roma et l'Inter, estime que la Juve a toujours bénéficié d'un traitement de faveur de la part des arbitres. Il ajoute : « Lors de l'inauguration du Juventus Stadium, j'y ai joué avec Cagliari et nous avons fait match nul 1-1 grâce à un penalty inexistant accordé à la Juventus.

Puis je suis arrivé à la Roma, et lors de mon premier match dans ce même stade, nous avons perdu 3-2 avec deux penalties accordés en dehors de la surface. Tout le monde l'a vu. C'est la vérité, mais tout le monde n'ose pas le dire. »