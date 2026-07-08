AFP
Traduit par
Paul Pogba pourrait à nouveau changer de club. L’AS Monaco laisse entendre qu’un départ du milieu de terrain, arrivé en provenance de Manchester United, est possible après une première saison perturbée par les blessures
Le directeur de Monaco réagit aux rumeurs concernant le départ de Pogba
Le directeur général Thiago Scuro a alimenté les spéculations sur l’avenir de Pogba en confirmant que le milieu de terrain pourrait quitter le club lors du mercato actuel. Lors d’une conférence de presse mercredi, Scuro a admis que le club évaluait la situation du Français, qui entame les douze derniers mois de son contrat.
Interrogé sur un possible départ du joueur de 33 ans, le dirigeant a livré une analyse franche : « Oui, bien sûr, a-t-il répondu. Peut-être qu’il partira, peut-être qu’il restera. C’est un sujet très compliqué. Nous avons avant tout beaucoup de respect pour l’homme. À son arrivée ici, il était très positif, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité, c’est aussi que le projet (avec lui) n’a pas bien fonctionné la saison dernière. Lorsque nous l’avons lancé, nos attentes étaient très différentes. »
- AFP
Filipe Luis doit encore rendre sa décision finale.
L’arrivée du nouvel entraîneur Filipe Luis a rebattu les cartes pour plusieurs joueurs confirmés, dont Pogba. L’ancien défenseur de l’Atlético Madrid et de Chelsea a officiellement pris les rênes de l’entraînement de l’équipe première lundi, et il devrait profiter de la pré-saison pour identifier les joueurs en phase avec sa vision tactique pour le prochain exercice.
La condition physique de Pogba demeure la principale préoccupation du staff après une saison éprouvante au cours de laquelle il n’a disputé que six matches pour 115 minutes de jeu avec Monaco, en raison de problèmes de condition physique, de blessures à la cuisse, au mollet et à la cheville. Cette saison difficile a coïncidé avec la septième place de Monaco au classement, synonyme de participation à la Ligue des conférences la saison prochaine. Conséquence directe : la préparation estivale s’apparente à une véritable période d’essai pour le milieu de terrain, Luis détenant la clé de son avenir, qu’il s’agisse de l’intégrer à l’effectif ou de valider un départ pour soulager les finances du club.
La condition physique et le niveau technique passés au crible
Scuro a souligné que toute décision concernant Pogba reposera sur le mérite et les performances affichées lors des entraînements estivaux à haute intensité. Le club veut s’assurer que le milieu de terrain peut retrouver le niveau physique d’élite qui en avait fait le footballeur le plus cher du monde lors de son passage à Old Trafford. Ce défi intervient après une période tumultueuse : le milieu de terrain a quitté la Juventus en novembre 2024 par un accord à l’amiable, puis a signé un contrat de deux ans avec Monaco en juin 2025. Son premier match sous les couleurs du club français, en novembre 2025, a marqué son retour à la compétition après 811 jours d’absence suite à une suspension de dix-huit mois pour violation des règles antidopage (contrôle positif à la DHEA).
« À présent, nous devons être justes envers lui : scruter sa préparation chaque semaine et évaluer ses progrès physiques et techniques », a expliqué Scuro aux médias. « Ensuite, ce sera à l’entraîneur de décider si Filipe Luis lui accorde du temps de jeu ou non. Nous avons tout l’été pour juger du niveau de Paul. »
- AFP
Le Stade Louis II fait face à une forte pression financière.
Au-delà des impératifs tactiques, Monaco est contraint de réduire sa masse salariale sous la pression de l’autorité de surveillance financière du football français, la DNCG. Plusieurs hauts salaires, dont celui de Pogba, sont donc sur la sellette : le milieu de terrain pourrait partir s’il ne se voit pas garantir une place de titulaire.
D’autres cadres pourraient également être cédés pour respecter les règles financières. Selon plusieurs sources, Pogba ne serait d’ailleurs pas le seul grand nom sur la liste des départs potentiels : l’ancien défenseur de Tottenham, Eric Dier, serait lui aussi pressenti pour partir, alors que Monaco cherche à rajeunir son effectif et à réduire ses dépenses avant le début de la nouvelle saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles