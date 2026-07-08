Paul Pogba pourrait à nouveau changer de club. L’AS Monaco laisse entendre qu’un départ du milieu de terrain, arrivé en provenance de Manchester United, est possible après une première saison perturbée par les blessures

Le directeur général Thiago Scuro a alimenté les spéculations sur l’avenir de Pogba en confirmant que le milieu de terrain pourrait quitter le club lors du mercato actuel. Lors d’une conférence de presse mercredi, Scuro a admis que le club évaluait la situation du Français, qui entame les douze derniers mois de son contrat.

Interrogé sur un possible départ du joueur de 33 ans, le dirigeant a livré une analyse franche : « Oui, bien sûr, a-t-il répondu. Peut-être qu’il partira, peut-être qu’il restera. C’est un sujet très compliqué. Nous avons avant tout beaucoup de respect pour l’homme. À son arrivée ici, il était très positif, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité, c’est aussi que le projet (avec lui) n’a pas bien fonctionné la saison dernière. Lorsque nous l’avons lancé, nos attentes étaient très différentes. »



