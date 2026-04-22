Paul Pogba lève le voile sur ses tensions avec José Mourinho, qu’il juge « vraiment drôle », à Manchester United

Leur relation se dégrade durant la saison 2017-2018. Mourinho reproche à Pogba son programme d’entraînement physique personnel, qu’il juge responsable de la blessure aux ischio-jambiers du Français, survenue en septembre 2017. La tension monte : Pogba se retrouve sur le banc lors de rencontres cruciales contre Huddersfield Town et Séville, selon The Sun.

Pogba estime que le battage médiatique constant dont il fait l’objet a accentué le changement d’attitude de Mourinho à son égard. « Au bout d’un moment, je pense que ce sont les blessures qui ont provoqué ça », a expliqué le milieu de terrain. « Et, vous savez, quand les médias lui posent sans cesse des questions sur moi, il se dit peut-être : “Bon, est-ce qu’il est fini ?” C’est aussi le problème avec moi : tout le monde adore parler de moi. Toujours Paul, Paul, Paul. Et ça l'a probablement énervé. »