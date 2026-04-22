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Paul Pogba lève le voile sur ses tensions avec José Mourinho, qu’il juge « vraiment drôle », à Manchester United
Le paradoxe du « Special One »
Le retour de Pogba à Manchester United devait marquer le début d’une nouvelle ère de domination à Old Trafford, avec Mourinho aux commandes pour ramener le club au sommet du football anglais. Si le duo a remporté le doublé Coupe de la Ligue-Ligue Europa dès leur première saison ensemble, le discours s’est rapidement orienté vers une rupture de communication entre la star et l’entraîneur. Revenant sur ces années tumultueuses, le champion du monde évoque aujourd’hui le côté plus léger de « The Special One », que le grand public a rarement pu apercevoir. Malgré les gros titres laissant entendre que leur relation était irrémédiablement compromise, Pogba a insisté sur le fait que l’ancien mentor de Chelsea et du Real Madrid possédait un sens de l’humour qui maintenait le terrain d’entraînement dans une atmosphère conviviale, du moins durant la brève lune de miel de leur collaboration.
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Le respect de Pogba pour Mourinho
Revenant sur ses débuts lors d’un entretien avec Rio Ferdinand, Paul Pogba a tenu à souligner qu’il n’y avait eu aucune tension avec l’entraîneur dès le départ. « Je n’ai jamais eu de problème avec un seul entraîneur, tu sais », a déclaré le milieu de terrain. « Je les respecte, toujours. Ils me disent quoi faire, ce sont les patrons. C’est la vérité : ils décident si tu joues ou pas. Au début, tout se passait bien, on s’envoyait même des messages. C’est un homme vraiment drôle, un type marrant. Il est spécial, pour être honnête. »
Quand la relation s’est détériorée
Leur relation se dégrade durant la saison 2017-2018. Mourinho reproche à Pogba son programme d’entraînement physique personnel, qu’il juge responsable de la blessure aux ischio-jambiers du Français, survenue en septembre 2017. La tension monte : Pogba se retrouve sur le banc lors de rencontres cruciales contre Huddersfield Town et Séville, selon The Sun.
Pogba estime que le battage médiatique constant dont il fait l’objet a accentué le changement d’attitude de Mourinho à son égard. « Au bout d’un moment, je pense que ce sont les blessures qui ont provoqué ça », a expliqué le milieu de terrain. « Et, vous savez, quand les médias lui posent sans cesse des questions sur moi, il se dit peut-être : “Bon, est-ce qu’il est fini ?” C’est aussi le problème avec moi : tout le monde adore parler de moi. Toujours Paul, Paul, Paul. Et ça l'a probablement énervé. »
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C’est la fin du match pour United.
Bien que le club ait activé une prolongation de contrat pour le conserver jusqu’en 2022, Paul Pogba a finalement quitté Manchester United en tant que joueur libre pour la deuxième fois de sa carrière afin de retourner à la Juventus. Son départ s’est révélé amer, entaché par une rupture avec les supporters présents au stade, lassés des incessantes rumeurs de transfert. Lors de son ultime sortie à Old Trafford en avril 2022, l’atmosphère s’est tendue : les supporters ont réclamé son départ en chantant.
Il tente aujourd’hui de se relancer à Monaco, mais sa première saison en Ligue 1 a été sabordée par des pépins physiques récurrents.