Paul Pogba fait le point sur son avenir à Monaco alors que le club de Ligue 1 s'apprête à exercer l'option d'achat d'Ansu Fati

Monaco a subi une cuisante défaite 4-1 face au Paris FC lors de ce match. Le joueur de 33 ans est entré en jeu à la 70e minute alors que son équipe était déjà menée 3-1, et la situation a empiré lorsque Luca Koleosho a inscrit le quatrième but quelques instants après l'entrée en jeu du Français. Malgré l’ampleur du revers, cette brève entrée en jeu représente tout de même une étape significative pour Pogba, dont la première saison monégasque s’est transformée en véritable cauchemar. Avant ce rendez-vous, il n’avait disputé que trente minutes de compétition officielle depuis la signature de son contrat de deux ans l’été dernier, à l’issue de sa suspension pour dopage.