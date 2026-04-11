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Paul Pogba fait le point sur son avenir à Monaco alors que le club de Ligue 1 s'apprête à exercer l'option d'achat d'Ansu Fati
Un retour émouvant et contrasté dans la capitale
Monaco a subi une cuisante défaite 4-1 face au Paris FC lors de ce match. Le joueur de 33 ans est entré en jeu à la 70e minute alors que son équipe était déjà menée 3-1, et la situation a empiré lorsque Luca Koleosho a inscrit le quatrième but quelques instants après l'entrée en jeu du Français. Malgré l’ampleur du revers, cette brève entrée en jeu représente tout de même une étape significative pour Pogba, dont la première saison monégasque s’est transformée en véritable cauchemar. Avant ce rendez-vous, il n’avait disputé que trente minutes de compétition officielle depuis la signature de son contrat de deux ans l’été dernier, à l’issue de sa suspension pour dopage.
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Pogba réagit aux rumeurs concernant son départ de Monaco
Les spéculations sur son avenir ont été nombreuses pendant son absence, le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, ayant précédemment laissé entendre que des discussions sur la situation du joueur pourraient avoir lieu cet été si son état physique ne s'améliorait pas. Cependant, après la rencontre au Stade Jean Bouin, le champion du monde a rapidement écarté toute idée de départ prématuré. « Est-ce que j'attends déjà la saison prochaine avec impatience ? Je suis toujours là. D'après ce que j'ai entendu, nous sommes ensemble pour le long terme », a-t-il déclaré aux journalistes dans la zone mixte.
En vue d’un retour à la pleine forme
Victime d’un problème persistant au mollet, Paul Pogba était absent des terrains depuis début décembre. Rétabli, le milieu de terrain postule désormais pour retrouver le onze de départ. Il a souligné les progrès réalisés au niveau de sa condition physique, déclarant : « J’ai joué beaucoup plus que la dernière fois et je gagne en puissance », avant de confirmer que son prochain objectif était de disputer un match complet de 90 minutes pour aider Monaco dans sa fin de saison.
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Les projets de transfert estivaux de Monaco
Alors que Pogba poursuit sa convalescence, le club travaille parallèlement à conserver d’autres joueurs indispensables. Selon L'Équipe, le club de la Principauté souhaite recruter définitivement Ansu Fati, actuellement prêté par le FC Barcelone, après une série de performances convaincantes. L'attaquant espagnol a marqué neuf buts cette saison, ce qui en fait une cible prioritaire, en parallèle du retour à la compétition de Pogba. Reste à résoudre l'équation salariale : le joueur perçoit déjà un salaire nettement supérieur à celui des mieux payés du vestiaire, à l'image de Denis Zakaria.