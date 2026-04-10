Paul Pogba fait ENFIN son retour ! Le milieu de terrain de Monaco, souvent blessé, a fait sa première apparition de l'année 2026 lors de la lourde défaite en Ligue 1 face au Paris FC

Le milieu de terrain de 33 ans est entré en jeu à la 69e minute, disputant ainsi ses premières minutes en match officiel depuis une brève apparition contre Brest le 5 décembre. Si son retour a fait beaucoup parler, il a été éclipsé par la performance décevante de son équipe, qui s'est inclinée lourdement 4-1 dans la capitale française.

Son entrée n’a toutefois pas suffi à inverser la tendance : deux minutes plus tard, Luca Koleosho a inscrit le quatrième but des locaux, éliminant définitivement tout espoir de remontée pour les visiteurs.



