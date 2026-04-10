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Paul Pogba fait ENFIN son retour ! Le milieu de terrain de Monaco, souvent blessé, a fait sa première apparition de l'année 2026 lors de la lourde défaite en Ligue 1 face au Paris FC
Une soirée douce-amère pour le champion du monde
Le milieu de terrain de 33 ans est entré en jeu à la 69e minute, disputant ainsi ses premières minutes en match officiel depuis une brève apparition contre Brest le 5 décembre. Si son retour a fait beaucoup parler, il a été éclipsé par la performance décevante de son équipe, qui s'est inclinée lourdement 4-1 dans la capitale française.
Son entrée n’a toutefois pas suffi à inverser la tendance : deux minutes plus tard, Luca Koleosho a inscrit le quatrième but des locaux, éliminant définitivement tout espoir de remontée pour les visiteurs.
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Surmonter une période d’arrêt frustrante suite à une blessure
Le retour à la compétition de l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United a été laborieux. Sa réintégration dans le groupe pro a été plusieurs fois repoussée en raison d’une récalcitrante blessure au mollet. Malgré cette longue absence, Pogba est attendu comme un atout « important » pour la sprint final du championnat.
Récemment, le milieu de terrain a montré des signes de progrès après avoir été inclus dans le groupe pour la victoire 2-1 contre Marseille la semaine dernière. Même s’il n’est pas entré en jeu lors de cette rencontre, son apparition contre le Paris FC suggère qu’il est enfin prêt à apporter sa pierre à l’édifice alors que Monaco aborde une phase cruciale de la saison de Ligue 1.
Conséquences de la défaite face au Paris FC
Malgré le retour encourageant de Pogba sur la pelouse, ce résultat place Monaco dans une position délicate. Battue 4-1, l’AS Monaco voit ses ambitions contrariées, d’autant que le Paris FC a exploité les lacunes défensives pour s’offrir une victoire quasi synonyme de maintien en Ligue 1.
Il ne s’agissait que de sa quatrième sortie en Ligue 1 cette saison, ce qui souligne à quel point son sang-froid et son expérience au milieu de terrain ont manqué au club. Pocognoli espère que le milieu de terrain retrouvera rapidement son plein potentiel physique afin d’aider à stabiliser un groupe apparu vulnérable face à une équipe particulièrement efficace.
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En attendant la finale de la saison
Monaco se concentre désormais sur la réintégration de Pogba dans le onze de départ afin de terminer la saison en beauté. Avec plusieurs rencontres décisives à venir, la direction veillera à ne pas précipiter le retour du vétéran et à ne pas risquer un nouveau contretemps, compte tenu du nombre de fois où son retour a été reporté au cours des mois d'hiver.