Paul Pogba affirme que Manchester United remportera « sans aucun doute » le titre de Premier League sous la houlette de Michael Carrick

Pogba est convaincu que Manchester United mettra fin à sa longue disette de titres et remportera « sans aucun doute » le titre de Premier League sous la houlette de Michael Carrick. L’ancien international anglais a récemment été confirmé comme successeur définitif de Ruben Amorim, limogé en janvier à la suite d’une série de mauvaises performances.

Depuis qu’il a pris les rênes en tant qu’entraîneur par intérim, Carrick a orchestré un redressement spectaculaire, ramenant le club dans les places qualificatives pour la Ligue des champions et redonnant un élan d’optimisme qui faisait défaut depuis des années. Pogba, qui a partagé le vestiaire avec Carrick lors de son deuxième passage à Old Trafford, est convaincu que les beaux jours sont enfin sur le point de revenir pour les « Rouges » de Manchester.