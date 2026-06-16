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Paul Pogba affirme que Manchester United remportera « sans aucun doute » le titre de Premier League sous la houlette de Michael Carrick
Pogba soutient Carrick dans sa quête du titre
Pogba est convaincu que Manchester United mettra fin à sa longue disette de titres et remportera « sans aucun doute » le titre de Premier League sous la houlette de Michael Carrick. L’ancien international anglais a récemment été confirmé comme successeur définitif de Ruben Amorim, limogé en janvier à la suite d’une série de mauvaises performances.
Depuis qu’il a pris les rênes en tant qu’entraîneur par intérim, Carrick a orchestré un redressement spectaculaire, ramenant le club dans les places qualificatives pour la Ligue des champions et redonnant un élan d’optimisme qui faisait défaut depuis des années. Pogba, qui a partagé le vestiaire avec Carrick lors de son deuxième passage à Old Trafford, est convaincu que les beaux jours sont enfin sur le point de revenir pour les « Rouges » de Manchester.
- AFP
Des pronostics osés et des parallèles avec Arsenal
Interrogé par talkSPORT, le Français s’est montré catégorique lorsqu’on lui a demandé si Manchester United pouvait à nouveau dominer le championnat. « Oui », a répondu Pogba. « Je pense que Manchester United va gagner dans les années à venir, ils seront champions de Premier League. »
Il a ajouté : « Si Arsenal peut être champion, alors Manchester United le sera sans aucun doute. C’est une affirmation audacieuse, mais je pense qu’ils y parviendront. Dans les cinq prochaines années, ils vont gagner. Peut-être suis-je allé un peu loin ; disons donc dans les trois prochaines années. À mon avis, ils en sont capables. »
La comparaison avec Arsenal est significative : les Gunners ont récemment mis fin à une disette de plusieurs décennies en reconquérant le titre. United, lui, attend depuis quatorze ans un nouveau sacre en Angleterre, mais sous les ordres de Carrick, le vent semble tourner.
Tout ou rien à Old Trafford
La saison 2026-2027 s’annonce d’ores et déjà comme l’une des plus marquantes de l’histoire du club, tant sur le plan sportif que sur le plan institutionnel. Amazon Prime a officiellement annoncé la production d’un nouveau documentaire « All or Nothing », qui suivra l’équipe de Carrick tout au long de l’exercice grâce à un accès sans précédent aux vestiaires et au nouveau centre d’entraînement de Carrington.
Toby Craig, directeur de la communication de Manchester United, justifie ce choix : « C’est le moment idéal pour ouvrir nos portes, afin que, pour la première fois, nos supporters du monde entier puissent découvrir les coulisses d’un club qui compte tant pour tant de gens. »
- AFP
Le parcours de Pogba vers le rétablissement
Si Pogba ne mâche pas ses mots quant aux perspectives de son ancien club, son propre parcours professionnel a été plus mouvementé. Âgé aujourd’hui de 33 ans, le milieu de terrain cherche actuellement à se refaire une réputation en Ligue 1, bien qu’il soit confronté à des problèmes physiques récurrents depuis son arrivée à Monaco l’été dernier.
Son retour à la compétition intervient après une longue période d’inactivité liée à une suspension pour dopage et à divers problèmes physiques.
Malgré seulement six apparitions sous le maillot monégasque cette saison, le milieu de terrain demeure déterminé à retrouver le niveau requis pour performer au plus haut échelon. Il reconnaît que son priorité est de retrouver la forme avec son club, mais il nourrit toujours l’espoir d’être à nouveau appelé en équipe de France.