Bien que son retour ait été retardé par des pépins physiques à répétition, Paul Pogba affirme n’avoir pas abandonné l’idée d’endosser de nouveau le maillot bleu. Le milieu de terrain est convaincu que la première marche vers une nouvelle sélection passe par des performances physiques irréprochables avec son club.

« J’ai parcouru un long chemin, ce n’est donc pas comme si je ne m’y attendais pas », a-t-il admis. « Ce qui me manquait, c’était le rythme. Les aspects techniques, les entraîneurs et les coéquipiers les perçoivent à l’entraînement ; la vraie question est physique, surtout après une série de blessures, voire une suspension pour dopage (entre 2023 et 2025). J’ai besoin de me sentir bien.

C’est ce dont j’ai besoin pour revenir au plus haut niveau. L’équipe de France, c’est un bonus. Pour tous les joueurs, c’est un rêve. C’est toujours mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. »