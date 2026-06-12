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Paul Pogba affiche sa détermination à retrouver son « meilleur niveau » et à décrocher un retour « de rêve » en équipe de France, malgré des blessures qui le freinent toujours
Le retour de Pogba continue de se heurter à des obstacles
Recruté par Monaco l’été dernier pour relancer sa carrière, Pogba n’a disputé que six matchs (115 minutes) depuis son retour.
Malgré ce temps de jeu très limité, le milieu de terrain estime que son retour dans un cadre professionnel constitue une étape cruciale après avoir traversé une affaire de dopage et un scandale d’extorsion impliquant des membres de sa famille. Il se concentre actuellement sur sa pleine récupération physique et sur la recherche d’une régularité avant de pouvoir viser de plus grands exploits sur le terrain.
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Pogba clarifie ses priorités après son exclusion de la sélection française.
De retour à Monaco, Pogba a expliqué que son objectif n’était pas de retrouver les Bleus pour la Coupe du monde 2026.
Il a confié à L'Équipe : « Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : "Je suis là pour jouer la Coupe du monde." Cela faisait très, très longtemps que je n'avais pas joué. Mon objectif était simplement de reprendre la compétition, de retrouver une bonne condition physique, et c'est tout. Après, si cela avait été le cas, cela aurait été un bonus. »
La France demeure l’objectif ultime.
Bien que son retour ait été retardé par des pépins physiques à répétition, Paul Pogba affirme n’avoir pas abandonné l’idée d’endosser de nouveau le maillot bleu. Le milieu de terrain est convaincu que la première marche vers une nouvelle sélection passe par des performances physiques irréprochables avec son club.
« J’ai parcouru un long chemin, ce n’est donc pas comme si je ne m’y attendais pas », a-t-il admis. « Ce qui me manquait, c’était le rythme. Les aspects techniques, les entraîneurs et les coéquipiers les perçoivent à l’entraînement ; la vraie question est physique, surtout après une série de blessures, voire une suspension pour dopage (entre 2023 et 2025). J’ai besoin de me sentir bien.
C’est ce dont j’ai besoin pour revenir au plus haut niveau. L’équipe de France, c’est un bonus. Pour tous les joueurs, c’est un rêve. C’est toujours mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. »
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Le défi de se réinventer pour convaincre à nouveau
Pour l’instant, Pogba se concentre sur sa condition physique et cherche à obtenir un temps de jeu régulier à Monaco. Sans cette assiduité sur le terrain, l’ancien Mancunien peinera à retrouver le plus haut niveau. Un éventuel remaniement à la tête des Bleus pourrait lui offrir de nouvelles perspectives, mais son retour en sélection dépendra avant tout de sa capacité à surmonter ses problèmes physiques et à démontrer un niveau de performance constant.