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Paul Pogba a évoqué deux raisons pour lesquelles la MLS ou la Saudi Pro League pourraient lui convenir parfaitement, tandis que l’ex-star de Monaco réagissait à l’échec frustrant de l’ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus
Combien de matchs Pogba a-t-il disputés avec Monaco lors de la saison 2025-2026 ?
Pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018, le retour s’annonçait délicat, eu égard au long période passée loin des terrains en raison d’une suspension pour dopage. Initialement fixée à quatre ans, cette sanction a été réduite à 18 mois ; malgré tout, le milieu de terrain français a passé davantage de temps que prévu sur la touche.
Monaco lui a finalement offert une voie de retour au plus haut niveau, marquant ainsi ses débuts en Ligue 1 pour ce joueur originaire de la banlieue parisienne. Les attentes étaient élevées à son arrivée au Stade Louis II.
Ces attentes se sont toutefois évanouies au fil de la saison 2025-2026, où il n’a fait que six apparitions sans marquer. Riise, qui a passé trois ans de sa carrière de joueur à Monaco avant de rejoindre Liverpool, espérait voir un « joueur incroyable » renaître sur la Côte d’Azur.
- AFP
L’ancienne star de Monaco exprime sa tristesse après le décès de Pogba, champion du monde.
Après avoir vu Paul Pogba n’être plus que l’ombre de lui-même, John Arne Riise – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Betinia – a répondu sans détour lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 33 ans était désormais sur le déclin au plus haut niveau : « C’était un joueur incroyable. Il est aujourd’hui très différent, car il jouait avec une telle joie, vous savez, quand il était au sommet de sa forme. Il souriait, il prenait vraiment du plaisir à jouer et tout semblait plus léger.
Je suis un peu triste de la façon dont les choses se sont passées ces dernières années et j’espérais vraiment qu’il allait se relancer un peu à Monaco et montrer qu’il était de retour. Mais les blessures, et d’autres problèmes, ça n’a pas marché pour lui et c’est triste.
« Mais bon, ça fait partie du sport. Il arrive un moment où certaines décisions ne sont pas optimales, où les blessures s’enchaînent et l’âge fait son œuvre. J’espérais pourtant qu’il réussirait à Monaco.
« Aujourd’hui, je ne sais pas s’il terminera la saison à Monaco. Une année de plus ? J’espère qu’il aura un excellent été et une préparation optimale, car j’ai vu quelques images de lui et il ne semble pas aussi affûté qu’il devrait l’être. Je souhaite qu’il me prouve le contraire, qu’il retrouve son meilleur niveau et qu’il se donne à fond dès la saison prochaine. »
Pogba pourrait-il rejoindre la MLS ou la Ligue professionnelle saoudienne ?
Sous contrat jusqu’en 2027, Paul Pogba pourrait toutefois partir dès maintenant si un accord à l’amiable est trouvé. Si ce scénario se confirme, quelle sera sa prochaine destination ?
Interrogé sur un éventuel départ vers les États-Unis ou le Moyen-Orient, les offres européennes alléchantes risquant d’être rares, Riise a ajouté : « S’il sent que son corps et son esprit ne sont pas prêts à s’engager à 110 % et à se donner à fond – car Monaco est une équipe qui veut se battre pour les premières places en France –, s’il n’a pas ça en lui, alors ce pourrait être la MLS ou l’Arabie saoudite, juste pour profiter davantage du football et de la vie.
« Je veux dire, Monaco est aussi un endroit incroyable pour profiter de la vie. Donc, on verra. Mais il doit être prêt à s’investir à 100 %. S’il ne se sent pas prêt, alors il devrait passer à autre chose et laisser d’autres joueurs prendre le relais. »
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L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, dispose encore d’une année de contrat avec l’AS Monaco.
Paul Pogba dispose de tout l’été pour peaufiner sa condition physique et convaincre les dirigeants de Monaco qu’il mérite une nouvelle chance, synonyme de confiance renouvelée. Il suivra donc de loin la nouvelle quête de gloire mondiale des Bleus.
Sa capacité à rester positif, son goût pour le jeu et sa personnalité pourraient lui permettre de retrouver son niveau, repoussant d’au moins douze mois les comparaisons avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.