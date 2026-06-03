Pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018, le retour s’annonçait délicat, eu égard au long période passée loin des terrains en raison d’une suspension pour dopage. Initialement fixée à quatre ans, cette sanction a été réduite à 18 mois ; malgré tout, le milieu de terrain français a passé davantage de temps que prévu sur la touche.

Monaco lui a finalement offert une voie de retour au plus haut niveau, marquant ainsi ses débuts en Ligue 1 pour ce joueur originaire de la banlieue parisienne. Les attentes étaient élevées à son arrivée au Stade Louis II.

Ces attentes se sont toutefois évanouies au fil de la saison 2025-2026, où il n’a fait que six apparitions sans marquer. Riise, qui a passé trois ans de sa carrière de joueur à Monaco avant de rejoindre Liverpool, espérait voir un « joueur incroyable » renaître sur la Côte d’Azur.