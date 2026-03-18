Paul Merson salue la performance « absolument exceptionnelle » d'une star d'Arsenal après la victoire contre le Bayer Leverkusen

Arsenal a fait preuve d'une grande classe dans le nord de Londres pour écarter l'équipe de Kasper Hjulmand, et l'ancienne légende des Gunners, Merson, estime que les stars actuelles évoluent à un niveau redoutable. S'exprimant sur Sky Sports, l'analyste n'a pas tari d'éloges sur l'effort collectif qui a permis aux Gunners d'atteindre les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne pour la troisième année consécutive.

« Arsenal a très bien joué par moments. Ils sont tout simplement sur une lancée », a déclaré Merson. « Je ne veux pas dire "machine" car c'est irrespectueux, mais c'est une machine capable de tout faire. C'est une véritable équipe. C'était une performance brillante. En route pour les quarts de finale. Ben White a été solide. Peu importe qui entre en jeu, il fait le travail. »