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Paul Merson salue la performance « absolument exceptionnelle » d'une star d'Arsenal après la victoire contre le Bayer Leverkusen
Merson impressionné par cette « véritable équipe » qu'est Arsenal
Arsenal a fait preuve d'une grande classe dans le nord de Londres pour écarter l'équipe de Kasper Hjulmand, et l'ancienne légende des Gunners, Merson, estime que les stars actuelles évoluent à un niveau redoutable. S'exprimant sur Sky Sports, l'analyste n'a pas tari d'éloges sur l'effort collectif qui a permis aux Gunners d'atteindre les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne pour la troisième année consécutive.
« Arsenal a très bien joué par moments. Ils sont tout simplement sur une lancée », a déclaré Merson. « Je ne veux pas dire "machine" car c'est irrespectueux, mais c'est une machine capable de tout faire. C'est une véritable équipe. C'était une performance brillante. En route pour les quarts de finale. Ben White a été solide. Peu importe qui entre en jeu, il fait le travail. »
- AFP
Rice se voit décerner la mention « exceptionnel » après son exploit
Si toute l'équipe a été saluée, c'est Rice qui a fait la une grâce à une prestation magistrale au cœur du milieu de terrain. L'international anglais a couronné sa soirée d'une frappe maîtrisée sans effort dans le coin inférieur du but à la 63e minute, mettant ainsi fin à tout espoir de remontée de Leverkusen. Merson n'a pas tardé à désigner le joueur de 27 ans comme le catalyseur de la victoire.
« Quel but ! Leverkusen était sous pression. Jarell Quansah a réalisé un excellent travail défensif, puis le tir de Viktor Gyokeres a été repoussé en corner alors qu’il aurait dû passer le ballon à Saka. Le corner est dégagé vers Declan Rice, le ballon arrive dans les airs, il le contrôle d’une touche… on pense qu’il va tirer, il le contrôle à nouveau, puis l’envoie dans le coin. C'est une finition phénoménale de Declan Rice qui, encore une fois, a été absolument exceptionnel. »
Rice réagit aux avancées européennes
Pour Rice, cette victoire témoigne de la capacité de l'équipe à gérer un calendrier exténuant qui l'oblige à jouer tous les trois jours depuis octobre. Il a déclaré à TNT Sports : « Une troisième année consécutive en quarts de finale. Ce fut un match très difficile sur l'ensemble des deux rencontres, il faut donc leur rendre hommage : même si cela ne se voyait pas forcément, ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur le terrain. C'est une équipe très forte sur le plan tactique, mais au final, nous méritions la victoire ce soir. Nous aurions pu marquer peut-être trois ou quatre buts, mais gagner 2-0 est un résultat solide et nous sommes très heureux d'être qualifiés. Je suis épuisé. Ça ne s'arrête jamais. Nous sommes évidemment toujours en lice dans toutes les compétitions. C'est vraiment fatigant, mais quand on vit une soirée comme celle-ci, en huitièmes de finale pour se qualifier pour les quarts, on trouve l'énergie et les moyens de gagner, et on continue à le faire, donc tout va bien. »
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Les Gunners visent le Sporting et un titre
Cette victoire ouvre la voie à un quart de finale prometteur contre le Sporting CP, mais Arsenal doit désormais se concentrer sur ses engagements nationaux. Alors que la course au titre de Premier League bat son plein, les Gunners se préparent également pour une finale de Carabao Cup au sommet contre Manchester City ce week-end. L'élan acquis grâce à leur succès européen constitue un tremplin idéal pour terminer la saison en beauté, avec peut-être plusieurs trophées à la clé.
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