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Paul Merson prédit un échec d’Arsenal en Ligue des champions après que Mikel Arteta est passé à côté d’un transfert au « facteur X »
Merson jette le doute sur les rêves européens
Merson a averti qu’Arsenal ne parviendra pas à remporter la Ligue des champions cette saison. L’ancien milieu de terrain des Gunners estime que le club a laissé passer une occasion cruciale de recruter un attaquant capable d’apporter un « X factor » lors du mercato estival. L’équipe d’Arteta avait atteint la finale de la compétition reine en Europe la saison dernière. Cependant, elle a subi une cruelle défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain après un match nul tendu 1-1 à l’issue du temps réglementaire à Budapest.
Malgré de lourdes dépenses durant l’été, Merson n’est toujours pas convaincu par le secteur offensif d’Arsenal. Il estime que ses options actuelles en attaque auront du mal à se montrer régulièrement décisives face aux cadors du continent.
- Getty Images Sport
Il manque un ingrédient offensif de superstar
Arsenal a investi environ 160 millions de livres sterling pour faire venir Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis dans le nord de Londres. Cependant, Merson insiste sur le fait que cette dépense massive n’a pas permis de régler un problème criant dans le dernier tiers du terrain. S’exprimant auprès de Sky Sports, il a expliqué qu’Arsenal a besoin d’un attaquant capable de tout changer pour conquérir l’Europe.
« Le parcours d’Arsenal l’année dernière a été incroyable en Ligue des champions jusqu’à la finale, a déclaré Merson. Ils seront dans le coup, mais je ne pense tout simplement pas qu’ils aient recruté ce facteur X qui leur permettrait d’atteindre ce niveau. Je pense qu’ils ont assez de qualités pour remporter la Premier League avec leur effectif, je pense simplement qu’il y a un problème sur leur ligne d’attaque contre les grosses équipes.
« Je pense simplement qu’il leur manque ce petit ingrédient. S’ils avaient eu un Vinicius Junior ou un Julian Alvarez, alors je pense que cela leur aurait donné l’avantage pour aller gagner la Ligue des champions, et je pense qu’ils pourraient échouer de peu. Mais ils seront dans le coup, il n’y a aucun doute là-dessus. »
En quête d’une gloire européenne totale
La déception de la finale de la saison dernière est toujours présente dans le nord de Londres. Kai Havertz a ouvert le score très tôt contre le PSG, mais Ousmane Dembele a égalisé avant que Gabriel Magalhaes ne manque le tir au but décisif.
Ayant récemment mis fin à leur longue attente pour un titre de Premier League, les supporters sont désespérés à l’idée de connaître enfin le succès sur la scène continentale. Merson estime qu’ils sont totalement focalisés sur l’idée de soulever le trophée de la Ligue des champions cette année afin de compléter leur collection.
« Maintenant qu’ils ont gagné la Premier League après très, très longtemps, je pense que ce serait probablement la Ligue des champions », a ajouté Merson. « Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais il y a une chanson qu’on entend dans les tribunes qui dit : “We’ve won it all, we’ve won it all”, et Arsenal n’a pas pu la chanter. J’imagine que les supporters d’Arsenal aimeraient gagner cela pour pouvoir chanter cette chanson lors des déplacements. »
- AFP
Le Napoli met les hommes d'Arteta à l'épreuve
Arsenal entamera sa nouvelle campagne de Ligue des champions ce soir par un déplacement à Naples. L’équipe se rend en Italie avec une grande confiance après un début de saison parfait sur la scène nationale.
Les hommes d’Arteta ont enchaîné trois victoires consécutives en Premier League contre Coventry, Aston Villa et Chelsea. Obtenir un résultat positif à Naples sera essentiel pour prendre de l’élan dès le début.
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