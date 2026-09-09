Arsenal a investi environ 160 millions de livres sterling pour faire venir Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis dans le nord de Londres. Cependant, Merson insiste sur le fait que cette dépense massive n’a pas permis de régler un problème criant dans le dernier tiers du terrain. S’exprimant auprès de Sky Sports, il a expliqué qu’Arsenal a besoin d’un attaquant capable de tout changer pour conquérir l’Europe.

« Le parcours d’Arsenal l’année dernière a été incroyable en Ligue des champions jusqu’à la finale, a déclaré Merson. Ils seront dans le coup, mais je ne pense tout simplement pas qu’ils aient recruté ce facteur X qui leur permettrait d’atteindre ce niveau. Je pense qu’ils ont assez de qualités pour remporter la Premier League avec leur effectif, je pense simplement qu’il y a un problème sur leur ligne d’attaque contre les grosses équipes.

« Je pense simplement qu’il leur manque ce petit ingrédient. S’ils avaient eu un Vinicius Junior ou un Julian Alvarez, alors je pense que cela leur aurait donné l’avantage pour aller gagner la Ligue des champions, et je pense qu’ils pourraient échouer de peu. Mais ils seront dans le coup, il n’y a aucun doute là-dessus. »