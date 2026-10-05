La sensation du FC Barcelone Cubarsi est sur toutes les lèvres après avoir été confirmé comme le principal candidat au Golden Boy 2026. Le défenseur central de 19 ans a connu une ascension fulgurante, s'imposant comme un pilier de la défense blaugrana et jouant un rôle central dans le sacre de l'Espagne en Coupe du monde. Déjà désigné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2026, Cubarsi est désormais largement attendu comme le lauréat du trophée créé par Tuttosport pour récompenser le meilleur talent de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Le processus de sélection pour cette prestigieuse récompense individuelle est rigoureux et s'appuie sur le Golden Boy Index développé par Football Benchmark. Cette méthodologie évalue les joueurs selon trois piliers précis : leurs performances sportives, leur total de minutes passées sur le terrain et la force relative de leur club. En outre, un bonus composite est appliqué afin de prendre en compte les performances en compétitions européennes et internationales.