Getty Images Sport
Traduit par
Pau Cubarsi en tête de la liste restreinte du Golden Boy 2026, la pépite de Barcelone s’imposant comme la favorite pour cette prestigieuse récompense
Cubarsi figure en tête d’une liste de finalistes de premier plan
La sensation du FC Barcelone Cubarsi est sur toutes les lèvres après avoir été confirmé comme le principal candidat au Golden Boy 2026. Le défenseur central de 19 ans a connu une ascension fulgurante, s'imposant comme un pilier de la défense blaugrana et jouant un rôle central dans le sacre de l'Espagne en Coupe du monde. Déjà désigné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2026, Cubarsi est désormais largement attendu comme le lauréat du trophée créé par Tuttosport pour récompenser le meilleur talent de moins de 21 ans évoluant en Europe.
Le processus de sélection pour cette prestigieuse récompense individuelle est rigoureux et s'appuie sur le Golden Boy Index développé par Football Benchmark. Cette méthodologie évalue les joueurs selon trois piliers précis : leurs performances sportives, leur total de minutes passées sur le terrain et la force relative de leur club. En outre, un bonus composite est appliqué afin de prendre en compte les performances en compétitions européennes et internationales.
- Getty Images Sport
Les stars de Premier League et de Liga dominent
Si Cubarsi mène la danse, plusieurs autres grands noms de Premier League et de Liga ont intégré la sélection finale. Ayyoub Bouaddi, de Manchester City, a rejoint ce cercle très fermé pour la première fois après son transfert très médiatisé de 100 millions d’euros en provenance de Lille l’été dernier. De son côté, l’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi a vu sa forme clinique récompensée, après avoir inscrit 13 buts en 33 apparitions lors d’une remarquable première saison en Angleterre.
Le Real Madrid est lui aussi bien représenté dans le top 25 final, avec deux candidats : Endrick et la recrue estivale Yan Diomande. Bien que l’international ivoirien n’ait pas encore atteint son plein potentiel au Bernabeu, sa présence s’explique en grande partie par ses statistiques incroyables lors de sa dernière saison au RB Leipzig. Au cours de cet exercice, Diomande a signé l’impressionnant total de 15 buts et 12 passes décisives en 54 matches, toutes compétitions confondues.
Invitations et inclusions notables
Tuttosport a une nouvelle fois utilisé son système de « wild card » pour inclure des joueurs qui auraient autrement pu manquer la sélection sur la seule base de l’indice. Les heureux élus de cette année sont Charalampos Kostoulas de Brighton, Joane Gadou du Borussia Dortmund et Xavi Espart de Barcelone. Parmi les autres noms notables de la liste figurent Myles Lewis-Skelly d’Arsenal, le duo de Chelsea Jorrel Hato et Estevao, ainsi que le talent de la Juventus Kerim Alajbegovic.
Le Paris Saint-Germain, qui avait dominé les débats l’an dernier avec trois finalistes, est moins représenté cette fois-ci. Warren Zaire-Emery reste l’unique représentant des champions de France, poursuivant sa série de distinctions parmi les meilleurs jeunes d’Europe.
- Getty Images Sport
La liste complète des 25 candidats
La liste complète des finalistes met en lumière une grande diversité de talents issus des cinq grands championnats européens et d'ailleurs. Aux côtés des têtes d'affiche, la liste restreinte comprend Marc Bernal (Barcelone), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth) et Gianluca Prestianni (Benfica). Le football allemand est également bien représenté avec Konstantinos Karetsas (Dortmund), Said El Mala (Cologne), Finn Jeltsch (Stuttgart) et Lennart Karl (Bayern Munich). Tous ces joueurs ont démontré la régularité et la qualité nécessaires pour être considérés comme l'avenir du football.
Le groupe de 25 joueurs est complété par Jon Martin de la Real Sociedad, Rodrigo Mora de la Roma et Franco Mastantuono de la Fiorentina. Avec une telle concentration de talent, la lutte pour la première place reste intense malgré le statut de grand favori de Cubarsi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles