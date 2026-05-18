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Patrick Agyemang, attaquant de l’équipe nationale américaine et du Derby County, est présenté comme une option « bon marché » par rapport aux transferts à 40 millions de livres sterling, et pourrait intéresser les clubs de Premier League en quête de renforts offensifs, dont Leeds
Il avait inscrit dix buts, puis une blessure a brisé son rêve de Coupe du monde.
Originaire du Connecticut, Agyemang n’a posé ses valises en Angleterre qu’à l’aube de la saison 2025-2026, après que le Charlotte FC a accepté de le céder pour un montant record, lui ouvrant ainsi les portes du Championship après une carrière nord-américaine en MLS.
Très travailleur, le joueur de 25 ans a toutefois vu ses débuts à Derby retardés par une opération pour une hernie, puis a mis un peu de temps à retrouver son meilleur niveau après sa convalescence. Il est ensuite devenu une source régulière de buts pour les Rams durant un hiver prolifique.
Il a rapidement appris à gérer les exigences physiques de la deuxième division anglaise, tirant parti de son gabarit imposant. Alors qu’il avait trouvé son rythme, une malheureuse blessure au tendon d’Achille a brutalement mis fin à sa première saison à Pride Park en avril, l’empêchant de participer à une campagne de barrages frustrante.
Ses espoirs de disputer une Coupe du monde à domicile ont été brisés de la manière la plus cruelle, mais Agyemang reviendra avec un point à prouver et une reconnaissance internationale à conquérir. Reste à savoir sous quels couleurs il évoluera en club lorsqu’il s’engagera sur cette voie.
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Agyemang susciterait-il l’intérêt des clubs de Premier League ?
La Premier League s’intéresserait de près à Agyemang. Interrogé par GOAL sur les chances du jeune attaquant de rejoindre un club de l’élite, l’ancien défenseur des Rams, Dorigo – dont lesespoirsdedisputer la finale de la Ligue des champions 2026 se sont estompés à l’approche d’un autre grand rendez-vous – a analysé la situation : « Chaque fois qu’on déniche un avant-centre qui marque et qu’on cherche à réaliser une bonne affaire – car c’est là la difficulté : recruter un attaquant sur le marché local pour la Premier League coûte entre 30 et 40 millions d’euros. Alors, s’offrir un joueur en plein essor, encore capable de progresser, s’avère évidemment séduisant.
« Regardez Sunderland la saison dernière : ils ont recruté plusieurs joueurs et ont eu le nez creux. D’autres clubs se diront : “OK, on doit faire pareil”.
« Regardez Coventry, Ipswich ou n’importe quel autre promu : ils vont aussi devoir procéder à de très gros changements dans leur effectif. Ce sera donc intéressant de voir qui elles vont recruter. Mais je suis sûr qu’il figurera sur leur liste. »
Leeds United s’intéresserait-il à un avant-centre américain ?
Leeds, un autre ancien club de Dorigo, devrait également chercher à recruter un nouvel attaquant cet été. Si Dominic Calvert-Lewin s’est illustré à Elland Road, les Whites souhaitent tout de même renforcer leur secteur offensif.
Le club a récemment été fortement associé à Josh Sargent, et Dorigo a ajouté, lorsqu’on lui a demandé si un autre attaquant américain pourrait désormais entrer dans le viseur du West Yorkshire : « C’est là que le dossier [Joel] Piroe sera intéressant à suivre pour voir comment ça va se passer.
Je pense que l’été de Leeds s’annonce intéressant. Je vais suivre ça de près, comme tout le monde, en me demandant : “OK, quelle est notre ambition ?” Et ce que je sais, c’est que l’ambition est de continuer à s’améliorer et de dépenser aussi judicieusement que possible.
« Je pense que notre cellule de recrutement mérite des éloges, car elle n’a pas cédé à la tentation des joueurs à 30 ou 40 millions, préférant recruter Anton Stach pour 18 millions et Jaka Bijol pour 15 ou 16 millions, des choix qui se sont avérés très judicieux. Il faut aussi souligner ceux qui ont répondu présent alors qu’on se demandait s’ils pouvaient tenir le niveau de la Premier League.
Jayden Bogle, par exemple, a été excellent. Joe Rodon s’est également distingué. Mais celui qui a véritablement franchi un cap, c’est Ethan Ampadu : en tant que leader, il a été brillant.
« Nous avons donc vu des joueurs se distinguer et nous avons recruté malin, au point que ces joueurs valent aujourd’hui plus cher. Si nous trouvons le bon équilibre lors du prochain mercato, nous serons en bonne posture. J’ai confiance en ce qui a été accompli : l’équipe de recrutement a été impressionnante. »
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Agyemang constitue un choix économique et pertinent à condition que son prix reste abordable.
Leeds est assuré de disputer la Premier League la saison prochaine, après avoir écarté la menace de la relégation avec une confortable avance. Comme le souligne Dorigo, le prochain défi consiste à franchir un cap et à consolider durablement leur place parmi l’élite.
Agyemang pourrait s’inscrire dans ce projet, même si son recrutement comporterait un risque en raison de la gravité de sa blessure actuelle et de son manque d’expérience sur la scène européenne. Reste que, pour un club disposé à négocier un prix abordable, il pourrait se révéler une bonne affaire.