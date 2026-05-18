Originaire du Connecticut, Agyemang n’a posé ses valises en Angleterre qu’à l’aube de la saison 2025-2026, après que le Charlotte FC a accepté de le céder pour un montant record, lui ouvrant ainsi les portes du Championship après une carrière nord-américaine en MLS.

Très travailleur, le joueur de 25 ans a toutefois vu ses débuts à Derby retardés par une opération pour une hernie, puis a mis un peu de temps à retrouver son meilleur niveau après sa convalescence. Il est ensuite devenu une source régulière de buts pour les Rams durant un hiver prolifique.

Il a rapidement appris à gérer les exigences physiques de la deuxième division anglaise, tirant parti de son gabarit imposant. Alors qu’il avait trouvé son rythme, une malheureuse blessure au tendon d’Achille a brutalement mis fin à sa première saison à Pride Park en avril, l’empêchant de participer à une campagne de barrages frustrante.

Ses espoirs de disputer une Coupe du monde à domicile ont été brisés de la manière la plus cruelle, mais Agyemang reviendra avec un point à prouver et une reconnaissance internationale à conquérir. Reste à savoir sous quels couleurs il évoluera en club lorsqu’il s’engagera sur cette voie.