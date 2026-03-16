Patrick Agyemang, attaquant de Derby County en pleine forme et candidat à la Coupe du monde avec l'équipe nationale américaine, est très convoité : un club rival de Premier League se lance dans la course aux transferts aux côtés de Leeds United pour s'attacher ses services

Derby se trouve en position de force dans les négociations et devrait exiger un montant de l'ordre de 20 millions de livres sterling pour se séparer de son joueur vedette. Après l'avoir recruté au Charlotte FC pour seulement 6 millions de livres sterling l'été dernier, les Rams s'apprêtent à réaliser un bénéfice considérable sur un joueur qui s'est parfaitement adapté aux exigences du football anglais.

S'exprimant dans son podcast, Pete O'Rourke, expert en transferts chez Football Insider, a souligné la valeur croissante du joueur en déclarant : « Agyemang a réalisé une très bonne première saison en Angleterre avec Derby. Dix buts et quatre passes décisives en 33 apparitions. Derby a dépensé une somme respectable pour le recruter l’été dernier, environ 7 millions de livres sterling, je suis donc certain que son prix a augmenté depuis. C’est un attaquant polyvalent, capable de jouer sur les ailes ou dans l’axe, et il a vraiment impressionné lors de sa première saison à Derby County. »