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Patrick Agyemang, attaquant de Derby County en pleine forme et candidat à la Coupe du monde avec l'équipe nationale américaine, est très convoité : un club rival de Premier League se lance dans la course aux transferts aux côtés de Leeds United pour s'attacher ses services
Les Eagles lorgnent sur une vedette du championnat
La forme de ce joueur de 25 ans n’est pas passée inaperçue à Selhurst Park, les dirigeants du club ayant suivi l’attaquant de près lors de sa première saison en Angleterre, selon un article de Football Insider. Alors que Leeds United a longtemps été considéré comme le favori pour le recruter, l’attrait d’une place assurée en Premier League à Crystal Palace pourrait faire pencher la balance. Derby, quant à lui, se prépare à un été chargé après qu’Agyemang a inscrit 10 buts et délivré quatre passes décisives lors de ses 33 premières apparitions depuis son arrivée en provenance de la Major League Soccer.
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Le prix de la célébrité américaine grimpe
Derby se trouve en position de force dans les négociations et devrait exiger un montant de l'ordre de 20 millions de livres sterling pour se séparer de son joueur vedette. Après l'avoir recruté au Charlotte FC pour seulement 6 millions de livres sterling l'été dernier, les Rams s'apprêtent à réaliser un bénéfice considérable sur un joueur qui s'est parfaitement adapté aux exigences du football anglais.
S'exprimant dans son podcast, Pete O'Rourke, expert en transferts chez Football Insider, a souligné la valeur croissante du joueur en déclarant : « Agyemang a réalisé une très bonne première saison en Angleterre avec Derby. Dix buts et quatre passes décisives en 33 apparitions. Derby a dépensé une somme respectable pour le recruter l’été dernier, environ 7 millions de livres sterling, je suis donc certain que son prix a augmenté depuis. C’est un attaquant polyvalent, capable de jouer sur les ailes ou dans l’axe, et il a vraiment impressionné lors de sa première saison à Derby County. »
Leeds s'apprête à remanier son attaque
À Elland Road, Daniel Farke cherche désespérément à renforcer son effectif offensif. Actuellement tributaire de Dominic Calvert-Lewin et de Lukas Nmecha, l'entraîneur allemand s'inquiète du manque de remplaçants dans l'axe. Leeds voit en Agyemang le renfort idéal pour son effectif, notamment en raison de sa capacité à déborder sur les ailes. Cependant, la possibilité de recruter l'Américain pourrait dépendre du maintien du club en première division et de sa volonté de s'aligner sur un prix de transfert en forte hausse.
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La Coupe du monde ajoute au suspense
À l'approche de la Coupe du monde 2026, Agyemang sait qu'un transfert précoce en Premier League pourrait l'aider à consolider sa place au sein de l'équipe nationale américaine. Une bonne performance lors du tournoi ne ferait que renforcer encore davantage sa cote, un fait dont ses employeurs actuels et ses prétendants potentiels sont bien conscients. Derby sait pertinemment que s'il ne parvient pas à décrocher la promotion, il lui sera pratiquement impossible de conserver un joueur aux ambitions internationales.
O'Rourke a donné plus de détails sur la situation, ajoutant : « Derby n'a pas vraiment l'intention de le laisser partir, mais s'ils ne parviennent pas à décrocher la promotion, je suis sûr que plusieurs clubs s'intéresseront à Agyemang. Il n'y a pas que Leeds, Crystal Palace serait également intéressé par lui. S'il devait participer à la Coupe du monde avec les États-Unis et y réaliser de bonnes performances, cela pourrait renforcer sa réputation. »
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