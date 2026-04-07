Patrice Evra reconnaît avoir menacé de « tuer » Carlos Tevez pour avoir « trahi » Manchester United en rejoignant Manchester City, alors qu'il lève le voile sur la « querelle » qui opposait l'ancien attaquant à Sir Alex Ferguson

Evra entretient des liens fraternels avec Tevez, mais admet qu’il lui a été presque impossible d’accepter la nouvelle au moment où elle a été annoncée. Il a souligné que ce transfert avait radicalement bouleversé l’équilibre des forces à Manchester, offrant à City la base dont le club avait besoin pour s’imposer comme une puissance dominante du football anglais.

S'adressant à The Athletic, Evra a déclaré : « Ça a été douloureux, mec. Ça m'a brisé le cœur. Je n'arrivais pas à y croire. C'était après la finale de la Ligue des champions et il n'était pas titulaire. Il avait un différend avec Ferguson. Tevez disait : "Ils ne m'ont rien proposé". J'ai vu ça pendant mes vacances. Boum ! Tevez rejoint Manchester City. Je l'ai appelé et je lui ai dit : « Je vais te tuer, je vais te casser les jambes, Carlito ». C'était trop douloureux. C'était difficile à avaler. Mais je pense que c'était une revanche contre Sir Alex Ferguson. C'est pour ça que j'étais déçu, parce qu'au final, on ne connaîtra jamais la véritable histoire. »



