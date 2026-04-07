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Adhe Makayasa

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Patrice Evra reconnaît avoir menacé de « tuer » Carlos Tevez pour avoir « trahi » Manchester United en rejoignant Manchester City, alors qu'il lève le voile sur la « querelle » qui opposait l'ancien attaquant à Sir Alex Ferguson

P. Evra
C. Tevez
Manchester United
Manchester City
Premier League
A. Ferguson

Patrice Evra, légende de Manchester United, a confié avoir eu le cœur brisé par le transfert controversé de Carlos Tevez à Manchester City en 2009. L'ancien défenseur a admis avoir menacé l'attaquant sur le ton de la plaisanterie après ce transfert, tout en laissant entendre que ce départ constituait une « revanche » directe suite à la rupture entre Tevez et Sir Alex Ferguson.

  • Le départ fracassant de Tevez de Manchester United

    L'amitié étroite qui liait les deux joueurs a été mise à rude épreuve lorsque l'attaquant argentin a choisi de rejoindre les rivaux locaux de Manchester United après la défaite en finale de la Ligue des champions 2009 face au FC Barcelone. Evra, qui a côtoyé Tevez à 79 reprises sous le maillot rouge, se souvient du choc qu'il a ressenti en apprenant la nouvelle alors qu'il était en vacances. Il estime que ce départ a été motivé par l'absence d'offres de contrat et par une « querelle » grandissante entre l'attaquant et l'entraîneur Ferguson.

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    Chagrin d'amour et menaces

    Evra entretient des liens fraternels avec Tevez, mais admet qu’il lui a été presque impossible d’accepter la nouvelle au moment où elle a été annoncée. Il a souligné que ce transfert avait radicalement bouleversé l’équilibre des forces à Manchester, offrant à City la base dont le club avait besoin pour s’imposer comme une puissance dominante du football anglais.

    S'adressant à The Athletic, Evra a déclaré : « Ça a été douloureux, mec. Ça m'a brisé le cœur. Je n'arrivais pas à y croire. C'était après la finale de la Ligue des champions et il n'était pas titulaire. Il avait un différend avec Ferguson. Tevez disait : "Ils ne m'ont rien proposé". J'ai vu ça pendant mes vacances. Boum ! Tevez rejoint Manchester City. Je l'ai appelé et je lui ai dit : « Je vais te tuer, je vais te casser les jambes, Carlito ». C'était trop douloureux. C'était difficile à avaler. Mais je pense que c'était une revanche contre Sir Alex Ferguson. C'est pour ça que j'étais déçu, parce qu'au final, on ne connaîtra jamais la véritable histoire. »


  • Respecter le choix d'un frère

    Evra estime que Manchester United a payé le prix fort pour ce transfert, car l’arrivée de Tevez à l’Etihad Stadium a été le catalyseur du premier titre de champion de Premier League remporté par Manchester City. Cependant, l’ancien international français préfère faire passer leur histoire personnelle avant la rivalité sportive. Evra a ajouté : « Nous en avons payé le prix fort. Si Tevez n’avait pas signé à Manchester City, je ne pense pas qu’ils auraient même commencé à remporter un seul championnat. On se sent trahi, mais il reste mon frère. Il faut respecter son choix. »

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    L'héritage de la fracture de Manchester

    La rivalité déclenchée par le transfert de Tevez continue de marquer l'ère moderne du derby, Manchester United peinant toujours à retrouver sa domination d'antan sur la scène nationale. Alors que les Red Devils n'ont plus remporté la Premier League depuis la dernière saison de Ferguson en 2012-2013, Manchester City a décroché sept titres de champion au cours de cette même période. Si Evra et Tevez sont restés des amis proches depuis leur retraite, ce transfert reste un tournant décisif qui a changé à jamais le cours de l'histoire des deux géants de Manchester.

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