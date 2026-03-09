Patrice Evra identifie le nouveau manager « rêvé » pour Manchester United et exhorte Cole Palmer à rejoindre les Red Devils afin de prendre sa revanche sur Manchester City pour la farce du panneau publicitaire de Carlos Tevez

Depuis la nomination de Carrick en tant que remplaçant provisoire de Ruben Amorim, Manchester United a connu un regain de forme significatif. Sous sa direction, l'équipe a remporté six victoires, obtenu un match nul et subi une seule défaite. Beaucoup réclament que l'ancien milieu de terrain soit nommé à ce poste de manière permanente, tandis que certains experts estiment que les Red Devils devraient chercher ailleurs.

À ce sujet, Evra a déclaré à Stake : « Je ne parle pas au conseil d'administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais honnêtement, et sans vouloir manquer de respect au PSG ou à Nasser Al-Khelaifi, je pense que Luis Enrique serait le manager idéal pour Manchester United. J'adore cet homme, j'adore sa philosophie, ce qu'il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il l'a surmonté montre sa personnalité. Le travail qu'il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique. Les joueurs devront travailler très dur pour jouer à Man United, ils devront beaucoup courir et je pense qu'Enrique leur apporterait cela. Mais je ne pense pas qu'il faille écarter Michael Carrick, il a fait un excellent travail et nous devons lui donner une chance. Les gens veulent un entraîneur exceptionnel pour Manchester United, mais pour l'instant, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le club et les joueurs. Enrique est un tacticien de génie et excellent avec les joueurs, mais je pense que Carrick mérite sa chance.