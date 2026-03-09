AFP
Patrice Evra identifie le nouveau manager « rêvé » pour Manchester United et exhorte Cole Palmer à rejoindre les Red Devils afin de prendre sa revanche sur Manchester City pour la farce du panneau publicitaire de Carlos Tevez
Enrique, le rêve, mais Carrick détient l'ADN
Depuis la nomination de Carrick en tant que remplaçant provisoire de Ruben Amorim, Manchester United a connu un regain de forme significatif. Sous sa direction, l'équipe a remporté six victoires, obtenu un match nul et subi une seule défaite. Beaucoup réclament que l'ancien milieu de terrain soit nommé à ce poste de manière permanente, tandis que certains experts estiment que les Red Devils devraient chercher ailleurs.
À ce sujet, Evra a déclaré à Stake : « Je ne parle pas au conseil d'administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais honnêtement, et sans vouloir manquer de respect au PSG ou à Nasser Al-Khelaifi, je pense que Luis Enrique serait le manager idéal pour Manchester United. J'adore cet homme, j'adore sa philosophie, ce qu'il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il l'a surmonté montre sa personnalité. Le travail qu'il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique. Les joueurs devront travailler très dur pour jouer à Man United, ils devront beaucoup courir et je pense qu'Enrique leur apporterait cela. Mais je ne pense pas qu'il faille écarter Michael Carrick, il a fait un excellent travail et nous devons lui donner une chance. Les gens veulent un entraîneur exceptionnel pour Manchester United, mais pour l'instant, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le club et les joueurs. Enrique est un tacticien de génie et excellent avec les joueurs, mais je pense que Carrick mérite sa chance.
Une mission de revanche à la Tevez pour Cole Palmer
Au-delà du banc des entraîneurs, Evra a une suggestion de transfert sensationnelle qui ferait sensation dans la Premier League et réglerait un vieux compte avec Manchester City. Il a exhorté Cole Palmer, le talisman de Chelsea, à faire un transfert controversé vers les Red Devils, le présentant comme la réponse parfaite au transfert tristement célèbre de Carlos Tevez à l'Etihad et à la banderole « RIP Fergie » qui a suivi. « Cole Palmer, si tu veux contrarier Man City comme Carlos Tevez a contrarié Man United dans le passé, alors tu es plus que bienvenu ! », a déclaré Evra, invitant l'international anglais à devenir le nouveau visage de l'attaque de United.
Malgré le romantisme d'un tel transfert, l'ancien arrière gauche a averti que le poids du maillot de United est nettement plus lourd que ce que Palmer connaît actuellement à Stamford Bridge. « Cole Palmer est un talent très prometteur et une étoile montante, il a signé un gros contrat avec Chelsea, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse partir. Je l'accueillerais à bras ouverts s'il voulait jouer pour Man United », a-t-il noté. « Quand on joue pour Manchester United, on ne peut pas se contenter d'avoir un bon mois, il faut être performant toute l'année. C'est la pression qui pèse sur les joueurs de ce club. Je ne peux pas dire si Palmer ferait passer Manchester United au niveau supérieur, car la pression y est différente de celle qui règne à Chelsea. »
Mettre l'accent sur la stabilité défensive
Si la perspective de recruter un attaquant comme Palmer enthousiasme les supporters, Evra insiste sur le fait que la priorité immédiate de l'équipe chargée du recrutement doit être la défense. Il souligne que les antécédents de blessures de Palmer sont préoccupants et que Manchester United ne peut pas se permettre de recruter des joueurs qui ne sont pas disponibles de manière régulière, compte tenu de l'intensité de la Premier League. Pour Evra, la base de toute grande équipe de United repose sur une défense solide, une caractéristique qui, selon lui, fait défaut à l'ère post-Ferguson, alors que le club peine à trouver une certaine régularité.
« Pour l'instant, je me concentre davantage sur l'amélioration de la défense de Man United. Palmer a subi de nombreuses blessures et il doit retrouver la forme », a averti Evra. Il reste convaincu que si le talent individuel est le bienvenu, c'est la discipline collective de l'équipe qui permettra finalement au club de revenir au sommet du football européen.
La route qui attend Manchester United
À Old Trafford, l'ambiance reste extrêmement positive malgré la récente défaite contre Newcastle. Occupant la troisième place, les Red Devils sont impatients de prouver que leur première défaite de l'ère Carrick n'était qu'un revers temporaire et non un effondrement de leur dynamique.
Grâce à un calendrier exceptionnellement favorable, United n'aura pas à se disperser en milieu de semaine, ce qui laissera à Carrick sept jours précieux pour peaufiner sa tactique à l'entraînement. L'objectif est clair : préparer l'équipe pour un match décisif dimanche contre Aston Villa, qui pourrait déterminer l'issue de la course au top 4.
