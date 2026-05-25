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Patrice Evra désigne LE joueur que Manchester United doit absolument recruter lors du mercato estival
Osimhen est régulièrement cité parmi les cibles de plusieurs clubs de Premier League.
Malgré les rumeurs persistantes l’envoyant de Merseyside à l’ouest de Londres, Victor Osimhen n’a jamais rejoint la Premier League. L’attaquant de 27 ans a donc poursuivi son ascension en France puis en Italie.
Il a savouré le Scudetto avec Naples avant de s’engager à Istanbul, à l’issue d’un prêt concluant. Sous le maillot de Galatasaray, il a maintenu un ratio impressionnant : 59 buts en 74 matchs.
Au sommet de son art, l’international nigérian pourrait encore tenter l’aventure anglaise pour renforcer sa réputation. Reste à savoir s’il posera ses valises à Old Trafford, ou si Benjamin Sesko, recruté 74 millions de livres (100 millions de dollars) en 2025 et auteur de 12 buts lors de sa première saison, n’a pas déjà verrouillé le poste de numéro 9 chez les Red Devils.
- AFP
Pourquoi Evra veut voir l’attaquant prolifique Osimhen à Old Trafford
Invité à désigner le joueur qu’il aimerait voir les Red Devils recruter lors du prochain mercato, l’ancien arrière latéral légendaire Patrice Evra – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Stake – a déclaré à GOAL : « Osimhen. J’ai tout le respect que mérite Galatasaray, l’affection que le club lui porte et la personnalité du joueur.
« United a besoin d’un véritable avant-centre, et j’ai beaucoup de respect pour les attaquants actuels, même si, parfois, Bryan Mbuemo fait l’affaire. À notre époque, nous avions quatre pointes de premier plan ; si vous voulez briller sur tous les tableaux, vous avez besoin de profondeur en attaque.
« Il nous faut aussi des défenseurs, notamment un arrière gauche supplémentaire en cas de blessure, ainsi qu’un arrière droit. Casemiro part, il faudra donc le remplacer. Mais si je ne devais citer qu’un nom, je choisirais Osimhen, car je sais que ce genre de joueur peut faire la différence. »
Selon des sources bien informées, les Red Devils seraient convaincus que la star nigériane pourrait s’avérer « transformante ».
Evra n’est pas le premier à recommander Victor Osimhen à Manchester United. L’ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha – qui connaît les exigences de l’attaque du « Théâtre des rêves » – a déjà déclaré : « J’apprécie vraiment Victor Osimhen. Il a sans aucun doute le caractère et les qualités requises. Il possède également un solide parcours européen : il a connu le succès en France, a été champion d’Italie avec Naples et s’est illustré en Turquie avec Galatasaray, un transfert qu’il ne souhaitait probablement pas, soyons honnêtes.
Il a marqué à tous les échelons, possède une solide expérience en Ligue des champions et, surtout, affiche le type de personnalité et de charisme dont l’équipe de United pourrait grandement bénéficier.
« Je suis convaincu qu’il serait une recrue capable de changer la donne à Manchester United. Quand on pense à la pression qu’il a supportée à Naples, où il a permis au club de remporter son premier titre en 33 ans, on comprend qu’il est l’homme de la situation pour mener l’attaque des Red Devils. Je suis persuadé qu’il aurait un impact énorme. J’aimerais voir la direction du club se lancer à sa conquête : il est exactement ce dont nous avons besoin. »
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Manchester United va-t-il recruter un attaquant pour faire concurrence à Sesko ?
Rio Ferdinand faisait partie de ceux qui souhaitaient voir Manchester United recruter Victor Osimhen avant son transfert « dérisoire » à Galatasaray, estimé à 64 millions de livres (86 millions de dollars) pour 2025. Ce conseil n’a pas été suivi et le club explore désormais d’autres pistes.
Sesko s’est imposé comme le meilleur buteur des Red Devils, mais la Ligue des champions est de nouveau à l’ordre du jour pour la saison 2026-2027 et Michael Carrick – qui vient de signer un contrat définitif en tant qu’entraîneur principal – sait qu’il faudra renforcer l’attaque pour rester compétitif sur tous les tableaux.