Malgré les rumeurs persistantes l’envoyant de Merseyside à l’ouest de Londres, Victor Osimhen n’a jamais rejoint la Premier League. L’attaquant de 27 ans a donc poursuivi son ascension en France puis en Italie.

Il a savouré le Scudetto avec Naples avant de s’engager à Istanbul, à l’issue d’un prêt concluant. Sous le maillot de Galatasaray, il a maintenu un ratio impressionnant : 59 buts en 74 matchs.

Au sommet de son art, l’international nigérian pourrait encore tenter l’aventure anglaise pour renforcer sa réputation. Reste à savoir s’il posera ses valises à Old Trafford, ou si Benjamin Sesko, recruté 74 millions de livres (100 millions de dollars) en 2025 et auteur de 12 buts lors de sa première saison, n’a pas déjà verrouillé le poste de numéro 9 chez les Red Devils.