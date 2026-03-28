L'un des plus grands « et si » de l'histoire récente du football.

Alexandre Pato, arrivé à Milan à l'âge de 18 ans à peine, semblait destiné à écrire de grandes pages de l'histoire de notre sport préféré, mais sa carrière a finalement été marquée par de nombreuses blessures qui l'ont freiné, limité et, au final, empêché de s'imposer définitivement.

Au Milan, en tout cas, il a laissé de bons souvenirs aux supporters rossoneri, des souvenirs que l'ancien numéro 7 brésilien a lui-même souhaité revivre dans une interview accordée à ses collègues de The Athletic : « Dans le vestiaire, à ma droite, il y a Paolo Maldini. Puis, en face de moi, je vois Kaká et Ronaldo. C'était une équipe de légendes. Ancelotti a demandé à tout le monde de se lever quand je suis entré. Chaque joueur est venu me saluer. Je me suis dit : "Waouh, ça, c'est du respect". On peut être le meilleur joueur du monde, mais il faut rester humble. Il faut avoir du respect pour les autres."