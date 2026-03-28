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Gabriele Stragapede

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Pato se confie : « On disait que j'étais le nouveau Ronaldo ; au Milan, il y avait des légendes, mais je me souviens de ce qu'Ancelotti a fait. Et à propos des blessures... »

A. Pato
AC Milan
C. Ancelotti

L'ancien footballeur du Milan AC se confie dans une interview, évoquant ses souvenirs au Milan.

L'un des plus grands « et si » de l'histoire récente du football.

Alexandre Pato, arrivé à Milan à l'âge de 18 ans à peine, semblait destiné à écrire de grandes pages de l'histoire de notre sport préféré, mais sa carrière a finalement été marquée par de nombreuses blessures qui l'ont freiné, limité et, au final, empêché de s'imposer définitivement.

Au Milan, en tout cas, il a laissé de bons souvenirs aux supporters rossoneri, des souvenirs que l'ancien numéro 7 brésilien a lui-même souhaité revivre dans une interview accordée à ses collègues de The Athletic : « Dans le vestiaire, à ma droite, il y a Paolo Maldini. Puis, en face de moi, je vois Kaká et Ronaldo. C'était une équipe de légendes. Ancelotti a demandé à tout le monde de se lever quand je suis entré. Chaque joueur est venu me saluer. Je me suis dit : "Waouh, ça, c'est du respect". On peut être le meilleur joueur du monde, mais il faut rester humble. Il faut avoir du respect pour les autres."

  • LES SOUVENIRS

    Pato a tout d'abord tenu à mettre en avant la notion de famille au Milan : « Au Milan, il ne s'agissait pas seulement de football, c'était une famille. C'est pour cela que cette équipe du Milan a tout gagné. Quand on entrait sur le terrain et qu'on voyait comment ils s'entraînaient, on se disait : "Waouh, je dois faire pareil" ».

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  • LES COMPARISONS AU BRÉSIL

    Par la suite, l'attaquant brésilien est revenu sur les comparaisons qui avaient cours au début de sa carrière et qui le mettaient en parallèle avec le « Phénomène » Ronaldo Nazario : « Quand on est enfant au Brésil, si on fait quelque chose d'exceptionnel, on vous dit que vous êtes le nouveau Pelé, le nouveau Ronaldo. Quand je suis arrivé à Milan, on disait : "Waouh, c'est le nouveau Ronaldo". Mais je ne me suis jamais senti comme le nouveau Ronaldo. Je m'entraînais simplement parce que j'aimais jouer. J'étais avec les meilleurs joueurs du monde. »

  • LES ACCIDENTS

    Enfin, il évoque également dans son récit les nombreuses blessures qu'il a subies au cours de sa carrière : « Les blessures sont l'un des aspects les plus difficiles du football. Les gens ne voient que le match. Ils ne voient pas la longue file de joueurs blessés qui doivent se remettre sur pied. La seule chose que l'on souhaite, c'est revenir sur le terrain. Après la première, puis la deuxième et la troisième blessure, je jouais deux matchs, puis je me blessais à nouveau. »

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