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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Pato révèle : « J’ai rencontré Del Piero en frappant à sa porte sans le prévenir. Voici comment ça s’est passé »

Milan AC
A. Pato
Serie A

Le Brésilien, ancien du Milan, pense que l’AC Milan peut lutter pour le Scudetto : « Ça suffit, Inter ! »

Alexandre Pato, interrogé par la Gazzetta dello Sport, mise sur l’AC Milan pour le Scudetto. Et raconte une anecdote sur la manière dont il est devenu ami avec Alessandro Del Piero.


SUR DEL PIERO

« Je l’ai toujours beaucoup admiré et un jour, peu après mon arrivée en Italie, je suis allé à Turin avec un ami pour le rencontrer. Je savais où il habitait et j’ai frappé à sa porte. »


Vraiment ? Sans le prévenir ?

« Oui, c’est comme ça que ça s’est passé. Je lui ai dit : “Je suis venu parce que je voulais vraiment te rencontrer.” Et il a été vraiment adorable : il m’a invité à entrer, nous avons longuement parlé puis nous sommes allés dîner. Il a même payé l’addition (rires, ndlr) ».


  • SUR L’AC MILAN ET LE SCUDETTO

    « Pour moi, l’Inter et le Milan font toujours partie des favoris. Dans la course au titre, je ferais aussi attention à Naples parce qu’il a une belle équipe. Ces dernières années, l’Inter a beaucoup fêté de titres et j’ai commenté pour SBT (une télévision brésilienne, ndlr) deux finales de Ligue des champions dans lesquelles il a été protagoniste. Maintenant, ça suffit l’Inter ! (rires, ndlr) Le plus tôt possible, j’espère que ce sera le Milan qui arrivera en finale de la Ligue des champions ».


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