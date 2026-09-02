Alexandre Pato, interrogé par la Gazzetta dello Sport, mise sur l’AC Milan pour le Scudetto. Et raconte une anecdote sur la manière dont il est devenu ami avec Alessandro Del Piero.





SUR DEL PIERO

« Je l’ai toujours beaucoup admiré et un jour, peu après mon arrivée en Italie, je suis allé à Turin avec un ami pour le rencontrer. Je savais où il habitait et j’ai frappé à sa porte. »





Vraiment ? Sans le prévenir ?

« Oui, c’est comme ça que ça s’est passé. Je lui ai dit : “Je suis venu parce que je voulais vraiment te rencontrer.” Et il a été vraiment adorable : il m’a invité à entrer, nous avons longuement parlé puis nous sommes allés dîner. Il a même payé l’addition (rires, ndlr) ».



