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« Pathétique ! » - Jurgen Klopp fustige les médias allemands pour avoir « fuité » sa première liste en sélection après avoir convoqué une star surprise du milieu de terrain
Des débuts peu orthodoxes dans le management international
Klopp a convoqué un groupe inédit de 44 joueurs, scindé en deux pour son premier rassemblement international depuis qu’il a remplacé Julian Nagelsmann en juillet. L’Allemagne doit enchaîner une série exigeante de quatre matches de Ligue des nations sur une trêve prolongée de trois semaines, ce qui a poussé l’ancien entraîneur de Liverpool à diviser son effectif en deux groupes distincts.
Des cadres comme Kai Havertz et Jamal Musiala disputeront les deux premiers matches, tandis que Florian Wirtz rejoindra le groupe pour les dernières rencontres. La décision la plus marquante a été la première convocation du milieu d’Elversberg Keidel, 23 ans. Pendant ce temps, l’attaquant de Stuttgart Deniz Undav, meilleur buteur de l’Allemagne lors de la récente Coupe du monde, n’a pas été retenu.
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Étincelles en conférence de presse
La nouvelle de l’inclusion de Keidel a fuité avant l’annonce officielle, provoquant une vive réaction du nouveau sélectionneur national. Klopp a profité de sa conférence de presse de mercredi pour interpeller directement les journalistes responsables de cette révélation prématurée.
« J’ai reparlé à Felix Keidel hier soir et je lui ai demandé comment s’étaient passées les 16 ou 17 dernières heures après que quelqu’un a divulgué qu’il serait dans le groupe », a déclaré Klopp aux journalistes. « Et d’ailleurs, je peux dire que je m’en fiche complètement que ce soit sorti plus tôt. »
Bien qu’il ait insisté sur le fait que le timing ne le dérangeait pas, le technicien allemand a clairement fait part de son opinion sur cette pratique journalistique. « Je n’ai absolument aucun problème avec ça, a-t-il poursuivi. Je pense juste que c’est un peu pathétique de gagner sa vie en publiant des choses avant même que les gens aient réellement besoin de les savoir. Mais bon. »
Évaluer un effectif pléthorique
La taille pléthorique de l’effectif est une réponse directe à l’encombrement du calendrier international. Alors que l’Allemagne cherche désespérément un nouveau départ après une campagne de Coupe du monde désastreuse, conclue par une élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, Klopp tient à évaluer rapidement ses options.
De retour sur le banc après avoir supervisé les opérations football de Red Bull, l’ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund a expliqué la logique derrière cette sélection massive. « C’est très inhabituel d’avoir quatre matches en deux semaines avec l’équipe nationale », a déclaré Klopp. « Je veux apprendre à connaître autant de joueurs que possible pendant ce laps de temps. »
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Un quadruplé crucial
Le mandat de Klopp débutera avec un déplacement délicat en Ligue des nations pour affronter les Pays-Bas le 24 septembre. Le premier groupe de joueurs rentrera ensuite au pays pour affronter la Grèce trois jours plus tard.
Après ces premiers affrontements, l’effectif basculera entièrement vers le deuxième groupe. Il recevra la Serbie le 1er octobre, avant de conclure cette fenêtre internationale par le match retour contre la Grèce le 4 octobre.
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