La nouvelle de l’inclusion de Keidel a fuité avant l’annonce officielle, provoquant une vive réaction du nouveau sélectionneur national. Klopp a profité de sa conférence de presse de mercredi pour interpeller directement les journalistes responsables de cette révélation prématurée.

« J’ai reparlé à Felix Keidel hier soir et je lui ai demandé comment s’étaient passées les 16 ou 17 dernières heures après que quelqu’un a divulgué qu’il serait dans le groupe », a déclaré Klopp aux journalistes. « Et d’ailleurs, je peux dire que je m’en fiche complètement que ce soit sorti plus tôt. »

Bien qu’il ait insisté sur le fait que le timing ne le dérangeait pas, le technicien allemand a clairement fait part de son opinion sur cette pratique journalistique. « Je n’ai absolument aucun problème avec ça, a-t-il poursuivi. Je pense juste que c’est un peu pathétique de gagner sa vie en publiant des choses avant même que les gens aient réellement besoin de les savoir. Mais bon. »



