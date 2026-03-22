L'ambiance à St James' Park est devenue électrique dimanche, alors que Newcastle United n'a pas su tirer profit d'un bon début de match et s'est finalement incliné 2-1 face à son rival Sunderland. Si les Magpies ont pris l'avantage dès le début grâce à Anthony Gordon, leur niveau de jeu s'est effondré après la pause, provoquant une réaction furieuse de la part de la légende du club.

S'exprimant sur les réseaux sociaux pour faire part de sa frustration, Alan Shearer a rendu un verdict sans appel en dix mots : « Encore une seconde mi-temps pathétique, faible, paresseuse et molle de la part de Newcastle #NEWSUN. »