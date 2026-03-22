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« Pathétique, faible, paresseux » : Alan Shearer, légende de Newcastle, livre un bilan sans concession de la prestation des Magpies lors de leur défaite cuisante face à Sunderland lors du derby du Tyne-Wear
Shearer ne mâche pas ses mots après l'effondrement lors du derby
L'ambiance à St James' Park est devenue électrique dimanche, alors que Newcastle United n'a pas su tirer profit d'un bon début de match et s'est finalement incliné 2-1 face à son rival Sunderland. Si les Magpies ont pris l'avantage dès le début grâce à Anthony Gordon, leur niveau de jeu s'est effondré après la pause, provoquant une réaction furieuse de la part de la légende du club.
S'exprimant sur les réseaux sociaux pour faire part de sa frustration, Alan Shearer a rendu un verdict sans appel en dix mots : « Encore une seconde mi-temps pathétique, faible, paresseuse et molle de la part de Newcastle #NEWSUN. »
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Une histoire en deux temps pour Eddie Howe
Au début, Newcastle semblait totalement maîtriser le match. Gordon a ouvert le score à la 10e minute, et pendant le reste de la première mi-temps, Sunderland a peiné à se montrer vraiment dangereux. La deuxième période a toutefois été d'un tout autre registre, l'équipe de Régis Le Bris revenant sur le terrain avec une intensité renouvelée.
La domination des Black Cats a finalement été récompensée à la 57e minute lorsque Chemsdine Talbi a poussé le ballon au fond des filets à bout portant.
Un rebondissement de dernière minute et une polémique autour du VAR
Le match n'a pas été sans controverse, notamment lorsque Malick Thiaw a cru avoir redonné l'avantage à Newcastle d'une puissante tête. L'arbitre Anthony Taylor s'est concerté avec ses assistants et a finalement refusé le but, estimant que Jacob Murphy se trouvait en position de hors-jeu et avait gêné la vision du gardien Melker Ellborg.
Sunderland a pleinement profité de ce sursis dans les dernières minutes du match. Brian Brobbey a assuré une victoire mémorable à la 90e minute, marquant après que sa première tentative eut été repoussée, déclenchant ainsi des célébrations endiablées dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.
Grâce à ce résultat, Sunderland a réalisé le doublé en championnat face à son plus grand rival et le devance désormais au classement de la Premier League, occupant la 11e place.
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Carragher donne son avis sur la situation difficile de Newcastle
L'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, était également présent pour commenter le match, soulignant l'importance historique de ce résultat. S'adressant à Sky Sports, il a rappelé depuis combien de temps les Black Cats n'avaient plus connu un tel succès en territoire adverse. « Cela fait dix ans qu'ils n'ont pas joué à St James' Park en Premier League, et Newcastle n'arrive tout simplement pas à battre Sunderland », a observé Carragher.
Il a poursuivi : « Quel moment pour eux ! Ils n'auraient probablement jamais imaginé, ces quatre ou cinq dernières années, qu'ils pourraient battre Newcastle. Ils ont créé la surprise en passant par les barrages la saison dernière, et remporter les deux matchs contre leur plus grand rival restera l'un des meilleurs moments dont leurs jeunes supporters se souviendront. »
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