L’agent Federico Pastorello, interrogé par Sportmediaset, parle notamment aussi de Lorenzo Palmisani, né en 2004, gardien de Frosinone et de l’équipe d’Italie Espoirs.





« Si Palmisani est une idée pour la Juventus ? La Juve avait déjà eu une approche cet été, comme beaucoup d’autres clubs étrangers, y compris de Premier League. La Juventus a eu un moment où elle pouvait décider de le prendre comme numéro 12 pour le placer derrière Vicario, ce qui aurait été une opportunité. Mais un garçon aussi jeune et aussi fort doit jouer... Disons que la Juventus fait partie du panel des possibilités, puis nous verrons ce qui se passera », raconte Pastorello.