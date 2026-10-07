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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Pastorello, agent de Palmisani : « La Juventus pouvait décider cet été de le prendre, maintenant il fait partie des possibilités »

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L’agent du gardien de Frosinone et des Espoirs s’exprime. Et fait aussi le point sur Meret

L’agent Federico Pastorello, interrogé par Sportmediaset, parle notamment aussi de Lorenzo Palmisani, né en 2004, gardien de Frosinone et de l’équipe d’Italie Espoirs.


« Si Palmisani est une idée pour la Juventus ? La Juve avait déjà eu une approche cet été, comme beaucoup d’autres clubs étrangers, y compris de Premier League. La Juventus a eu un moment où elle pouvait décider de le prendre comme numéro 12 pour le placer derrière Vicario, ce qui aurait été une opportunité. Mais un garçon aussi jeune et aussi fort doit jouer... Disons que la Juventus fait partie du panel des possibilités, puis nous verrons ce qui se passera », raconte Pastorello.

  • Sur Meret

    Parmi les joueurs représentés par Pastorello, il y a aussi Alex Meret, gardien né en 1997 et dont le contrat avec Naples expire le 30 juin 2027 : « Peut-il prolonger encore avec Naples ? Nous serons certainement ouverts à écouter les opportunités qui se présenteront. Mais si je devais parier, je dirais qu’Alex est tellement attaché à cet environnement qu’il n’est pas exclu qu’il puisse rester, évidemment si Naples le veut ».

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