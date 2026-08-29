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« Pas uniquement une question de Ligue des champions » : Alvaro Morata explique son surprenant prêt à Leganés en provenance de Côme de Cesc Fabregas
L’attaquant boucle un transfert surprise
L’arrivée de l’attaquant de 33 ans à l’Estadio Ontime Butarque a été officialisée vendredi après la conclusion d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. L’accord avec Côme comprend une option d’achat, même si le joueur reste sous contrat en Italie jusqu’en juin 2029. L’arrivée de l’ancien international espagnol offre un énorme coup de pouce offensif à l’équipe de Ruben Albes, engagée dans un exigeant championnat de deuxième division.
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Pardo salue une ambition audacieuse
Le directeur sportif de Leganés, Andres Pardo, a accueilli avec fierté l’attaquant expérimenté avant que Morata n’exprime sa gratitude envers la direction du club. Ouvrant la cérémonie de présentation au stade, Pardo a expliqué : « Je pourrais dire tant de choses aujourd’hui. C’est un plaisir d’avoir Alvaro ici.
« Nous avons bien ri lors de nos conversations au téléphone ces dernières semaines. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail de sa carrière. Il a joué pour certaines des meilleures équipes d’Europe, fait partie des joueurs les plus valorisés en termes d’indemnités de transfert, et chaque club en Europe le considérait comme le meilleur.
« Nous sommes très fiers de lui. Il a pris une décision courageuse ; il avait des offres de beaucoup de clubs, mais c’est son courage qui a fait toute la différence. Lors de ce premier appel, il avait cette excitation dans les yeux et le courage de jouer en deuxième division. »
Répondant à cet accueil chaleureux, Morata a déclaré : « Je voulais remercier Eduardo et Andres pour tout votre soutien. C’est le plus important. Je suis de nature assez sentimental et, même s’il y a beaucoup de blagues sur ma carrière, j’essaie toujours d’aller là où je me sens le plus valorisé. Merci au club et aux propriétaires, qui ont fait un effort important pour me faire venir ici. »
Le projet convainc un attaquant expérimenté
Joueur dont le montant cumulé des transferts au cours de sa carrière s’élève à 229 M€, Morata devrait s’adapter rapidement après avoir déjà inscrit 12 buts en Segunda Division avec le Real Madrid Castilla en 2012-2013. L’attaquant a souligné que sa décision de descendre d’une division était motivée par sa foi totale dans la vision du club et dans son ambition de monter en Liga.
En expliquant sa décision de signer, Morata a ajouté : « Convaincante. Ils ont cru en moi et j’ai cru au projet ; il n’a pas été nécessaire de me persuader. C’était une décision facile. Dans la vie, il n’y a pas que jouer la Ligue des champions ou gagner des trophées.
« Je sors de quelques années difficiles, durant lesquelles j’ai affronté de nombreux défis personnels. J’ai dû lutter contre beaucoup de critiques, et signer à Leganes me donne l’impression de retrouver mes débuts, comme un jeune garçon qui signe dans son premier club. C’est agréable de ne pas se focaliser sur le niveau de la division ou sur d’autres facteurs.
« Je suis chez moi ici, et c’était la partie la plus difficile. J’aurais pu aller quelque part où les exigences footballistiques étaient moindres ; la Segunda Division est parfois plus exigeante que la Primera. Je suis ici pour aider de toutes les manières possibles, et je pense que les années à venir pour Leganes vont être fantastiques. »
À propos de la clause libératoire, il a insisté : « J’aimerais vraiment rester ici. On prend vite la température, et mes premières impressions m’ont vraiment donné envie de revenir dès demain. J’espère que les résultats tourneront en notre faveur ; je peux promettre que je donnerai tout pour atteindre nos objectifs. Lutter pour la montée en première division est aussi un accomplissement historique. »
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L’offensive pour la montée s’accélère
Leganés pourrait offrir des débuts immédiats à sa recrue phare lorsqu'il recevra Eldense ce week-end afin de protéger sa place dans le top 5. Les hommes d'Albes visent une deuxième victoire cette saison pour confirmer leurs ambitions de montée et un retour dans l'élite. L'expérience de Morata dans le vestiaire devrait apporter une stabilité cruciale avant l'arrêt du calendrier national pour la trêve internationale d'automne.
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