Le directeur sportif de Leganés, Andres Pardo, a accueilli avec fierté l’attaquant expérimenté avant que Morata n’exprime sa gratitude envers la direction du club. Ouvrant la cérémonie de présentation au stade, Pardo a expliqué : « Je pourrais dire tant de choses aujourd’hui. C’est un plaisir d’avoir Alvaro ici.

« Nous avons bien ri lors de nos conversations au téléphone ces dernières semaines. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail de sa carrière. Il a joué pour certaines des meilleures équipes d’Europe, fait partie des joueurs les plus valorisés en termes d’indemnités de transfert, et chaque club en Europe le considérait comme le meilleur.

« Nous sommes très fiers de lui. Il a pris une décision courageuse ; il avait des offres de beaucoup de clubs, mais c’est son courage qui a fait toute la différence. Lors de ce premier appel, il avait cette excitation dans les yeux et le courage de jouer en deuxième division. »

Répondant à cet accueil chaleureux, Morata a déclaré : « Je voulais remercier Eduardo et Andres pour tout votre soutien. C’est le plus important. Je suis de nature assez sentimental et, même s’il y a beaucoup de blagues sur ma carrière, j’essaie toujours d’aller là où je me sens le plus valorisé. Merci au club et aux propriétaires, qui ont fait un effort important pour me faire venir ici. »