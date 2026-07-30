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« Pas une obligation » : Gianni Infantino défend le plan de cession de la Coupe du monde alors que le président de la FIFA répond à l’indignation suscitée par cette proposition
Infantino défend le plan controversé de 20 milliards de dollars pour la Coupe du monde
Infantino a répliqué aux vives critiques concernant les projets visant à vendre des parts externes de la Coupe du monde. L’instance dirigeante a provoqué l’indignation cette semaine après avoir annoncé son intention de créer une nouvelle filiale de 20 milliards de dollars pour gérer ses principaux tournois internationaux. Selon cette proposition, la FIFA entend offrir jusqu’à 20 % de participation dans cette activité commerciale à des investisseurs privés extérieurs. Cette décision a suscité une condamnation immédiate de la part des confédérations régionales, qui ont affirmé avoir été totalement prises au dépourvu par cette annonce.
Le patron de la FIFA insiste : ce n’est « pas une obligation »
S’exprimant sur la contestation grandissante dans une vidéo publiée mercredi, Infantino a tenté de minimiser les inquiétudes en présentant l’initiative comme un document de discussion. Il a insisté sur le fait que cette proposition marque le début d’un dialogue plus large à l’échelle du football.
« Eh bien, FIFA 4 Enterprise, ou FFE, est en réalité une proposition, une offre, cela fait partie d’un processus démocratique, d’un processus de consultation, et surtout, c’est une opportunité, pas une obligation, et comme je l’ai dit, cela lance le processus de consultation. Si, et seulement si, cela est approuvé par la majorité de nos 211 associations membres et par le Conseil de la FIFA, ce serait une filiale détenue et contrôlée par la FIFA, regroupant les opérations commerciales et événementielles de la FIFA », a expliqué Infantino.
La croissance commerciale considérée comme une « évolution naturelle »
Malgré la forte contestation, Infantino a soutenu que l’élargissement du modèle commercial de la FIFA représente une évolution naturelle pour le football mondial. La FIFA génère déjà des milliards de dollars de revenus, principalement grâce aux droits de diffusion, aux contrats de sponsoring et à l’exploitation des grands tournois. Si l’idée d’un investissement privé a alarmé des parties prenantes clés, le patron de la FIFA a rassuré les soutiens en affirmant que l’instance dirigeante ne perdra pas le contrôle de ses actifs les plus précieux.
« Il s’agirait simplement de commercialiser et d’organiser toutes les compétitions détenues par la FIFA, ainsi que les courtiers en sponsoring, en concédant sous licence une nouvelle entreprise au bénéfice des 211 associations membres de la FIFA, tout en débloquant une valeur commerciale jusque-là inexploitable. Nous pensons donc que la proposition de FFE permettrait de libérer le potentiel de ce sport dans chaque coin du monde, dans le football masculin, féminin et de jeunes », a-t-il ajouté.
« Dès le prochain cycle Forward, les distributions passeraient à elles seules de 8 millions de dollars par AM à 20 millions de dollars. De plus, chaque AM aurait également la possibilité d’accéder à 20 millions de dollars supplémentaires via le programme FIFA Fast Forward, ce qui porterait le financement potentiel à 40 millions de dollars par AM pour ce prochain cycle. C’est une opportunité en or pour accélérer le développement du jeu à l’échelle mondiale. Mais encore une fois, il s’agit seulement d’une offre, pas d’une obligation. C’est simplement un choix pour nos membres. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
L’avenir du projet de cession lié à la Coupe du monde repose désormais entre les mains des 211 associations membres de la FIFA. Avec une date limite fixée au 19 septembre, d’intenses manœuvres de lobbying et de vifs débats sont attendus dans les prochaines semaines, alors que les fédérations évaluent les avantages financiers potentiels face aux préoccupations idéologiques soulevées par l’UEFA et d’autres.
Si la proposition est rejetée, les membres de la FIFA recevront toujours leurs paiements annuels habituels, mais ils passeront à côté des injections de liquidités lucratives promises par l’initiative FFE. Le vote à venir s’annonce comme un moment déterminant dans la présidence d’Infantino et pour le futur paysage commercial du football mondial.
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