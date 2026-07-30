Malgré la forte contestation, Infantino a soutenu que l’élargissement du modèle commercial de la FIFA représente une évolution naturelle pour le football mondial. La FIFA génère déjà des milliards de dollars de revenus, principalement grâce aux droits de diffusion, aux contrats de sponsoring et à l’exploitation des grands tournois. Si l’idée d’un investissement privé a alarmé des parties prenantes clés, le patron de la FIFA a rassuré les soutiens en affirmant que l’instance dirigeante ne perdra pas le contrôle de ses actifs les plus précieux.

« Il s’agirait simplement de commercialiser et d’organiser toutes les compétitions détenues par la FIFA, ainsi que les courtiers en sponsoring, en concédant sous licence une nouvelle entreprise au bénéfice des 211 associations membres de la FIFA, tout en débloquant une valeur commerciale jusque-là inexploitable. Nous pensons donc que la proposition de FFE permettrait de libérer le potentiel de ce sport dans chaque coin du monde, dans le football masculin, féminin et de jeunes », a-t-il ajouté.

« Dès le prochain cycle Forward, les distributions passeraient à elles seules de 8 millions de dollars par AM à 20 millions de dollars. De plus, chaque AM aurait également la possibilité d’accéder à 20 millions de dollars supplémentaires via le programme FIFA Fast Forward, ce qui porterait le financement potentiel à 40 millions de dollars par AM pour ce prochain cycle. C’est une opportunité en or pour accélérer le développement du jeu à l’échelle mondiale. Mais encore une fois, il s’agit seulement d’une offre, pas d’une obligation. C’est simplement un choix pour nos membres. »