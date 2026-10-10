Giroud est revenu sur son bref passage au LAFC, admettant que ce transfert n’a pas répondu à ses attentes sportives. L’attaquant vétéran a passé une courte période en Major League Soccer entre 2024 et 2025 avant d’assurer son retour dans le football français avec Lille.

Si le vainqueur de la Coupe du monde a apprécié le mode de vie de l’autre côté de l’Atlantique, la réalité du paysage footballistique l’a laissé sur sa faim. Il a finalement décidé de mettre un terme prématuré à son aventure américaine pour retrouver un environnement plus traditionnel. Désormais âgé de 40 ans, l’avant-centre est de retour en Ligue 1 et continue de prouver sa valeur sur le terrain avec son nouveau club. La décision de quitter la Californie a été motivée uniquement par son désir d’un défi sportif plus intense.