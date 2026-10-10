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Yosua Arya
Traduit par

« Pas un pays de football ! » : Olivier Giroud fustige la MLS après son départ brutal du LAFC

O. Giroud
Los Angeles FC
Major League Soccer
Lille
Ligue 1

Olivier Giroud s’est confié sur son bref passage en Major League Soccer, admettant que le manque de culture footballistique aux États-Unis a précipité son retour rapide en Europe. L’attaquant vétéran a révélé que l’atmosphère intense des stades européens lui a énormément manqué pendant son passage au Los Angeles FC.

  • La brève aventure américaine prend fin

    Giroud est revenu sur son bref passage au LAFC, admettant que ce transfert n’a pas répondu à ses attentes sportives. L’attaquant vétéran a passé une courte période en Major League Soccer entre 2024 et 2025 avant d’assurer son retour dans le football français avec Lille.

    Si le vainqueur de la Coupe du monde a apprécié le mode de vie de l’autre côté de l’Atlantique, la réalité du paysage footballistique l’a laissé sur sa faim. Il a finalement décidé de mettre un terme prématuré à son aventure américaine pour retrouver un environnement plus traditionnel. Désormais âgé de 40 ans, l’avant-centre est de retour en Ligue 1 et continue de prouver sa valeur sur le terrain avec son nouveau club. La décision de quitter la Californie a été motivée uniquement par son désir d’un défi sportif plus intense.

  • Chelsea FC v Los Angeles Football Club: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Le manque de ferveur européenne

    S'exprimant auprès de Ligue 1+, Giroud n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les réalités du football en Amérique du Nord. L'attaquant expérimenté a souligné un contraste saisissant entre les expériences de match auxquelles il était habitué et ce qu'il a découvert à Los Angeles.

    « Sur le plan footballistique, ce n'était pas vraiment pour moi », a reconnu le Français. « Cette passion, cette ferveur, ces stades bouillants d'Europe et cette compétition me manquaient. »

  • Un verdict sévère venu des États-Unis

    Le constat le plus frappant de sa réflexion a été une évaluation sans détour de la culture sportive plus large dans son ancien pays d’accueil. Malgré la croissance continue du jeu outre-Atlantique, l’avant-centre de Lille a estimé qu’il manquait clairement un véritable héritage footballistique durant son passage.

    « Pour moi, les États-Unis ne sont pas un pays de football », a déclaré simplement Giroud.

    Bien que son passage aux États-Unis ait été très bref, il a mené avec succès le LAFC au titre en US Open Cup. Pendant son séjour au sein du club de MLS, l’attaquant a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 38 apparitions.

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    De retour parmi les buteurs

    Après avoir tourné la page de son aventure américaine, Giroud est pleinement concentré sur ses responsabilités actuelles à Lille. L’attaquant légendaire s’est déjà intégré au groupe et a déjà fait sentir sa présence dans l’élite du football français.

    Il a inscrit un but en cinq apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison. À 40 ans, il reste un atout précieux pour son équipe dans sa campagne nationale actuelle.

    Pour la suite, Giroud cherchera à s’appuyer sur ce solide début afin d’aider Lille à atteindre ses objectifs de la saison. De nouveau entouré par l’intense culture du football européen qu’il recherchait, le vétéran est exactement là où il veut être.

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