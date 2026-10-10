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« Pas un pays de football ! » : Olivier Giroud fustige la MLS après son départ brutal du LAFC
La brève aventure américaine prend fin
Giroud est revenu sur son bref passage au LAFC, admettant que ce transfert n’a pas répondu à ses attentes sportives. L’attaquant vétéran a passé une courte période en Major League Soccer entre 2024 et 2025 avant d’assurer son retour dans le football français avec Lille.
Si le vainqueur de la Coupe du monde a apprécié le mode de vie de l’autre côté de l’Atlantique, la réalité du paysage footballistique l’a laissé sur sa faim. Il a finalement décidé de mettre un terme prématuré à son aventure américaine pour retrouver un environnement plus traditionnel. Désormais âgé de 40 ans, l’avant-centre est de retour en Ligue 1 et continue de prouver sa valeur sur le terrain avec son nouveau club. La décision de quitter la Californie a été motivée uniquement par son désir d’un défi sportif plus intense.
- Getty Images Sport
Le manque de ferveur européenne
S'exprimant auprès de Ligue 1+, Giroud n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les réalités du football en Amérique du Nord. L'attaquant expérimenté a souligné un contraste saisissant entre les expériences de match auxquelles il était habitué et ce qu'il a découvert à Los Angeles.
« Sur le plan footballistique, ce n'était pas vraiment pour moi », a reconnu le Français. « Cette passion, cette ferveur, ces stades bouillants d'Europe et cette compétition me manquaient. »
Un verdict sévère venu des États-Unis
Le constat le plus frappant de sa réflexion a été une évaluation sans détour de la culture sportive plus large dans son ancien pays d’accueil. Malgré la croissance continue du jeu outre-Atlantique, l’avant-centre de Lille a estimé qu’il manquait clairement un véritable héritage footballistique durant son passage.
« Pour moi, les États-Unis ne sont pas un pays de football », a déclaré simplement Giroud.
Bien que son passage aux États-Unis ait été très bref, il a mené avec succès le LAFC au titre en US Open Cup. Pendant son séjour au sein du club de MLS, l’attaquant a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 38 apparitions.
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De retour parmi les buteurs
Après avoir tourné la page de son aventure américaine, Giroud est pleinement concentré sur ses responsabilités actuelles à Lille. L’attaquant légendaire s’est déjà intégré au groupe et a déjà fait sentir sa présence dans l’élite du football français.
Il a inscrit un but en cinq apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison. À 40 ans, il reste un atout précieux pour son équipe dans sa campagne nationale actuelle.
Pour la suite, Giroud cherchera à s’appuyer sur ce solide début afin d’aider Lille à atteindre ses objectifs de la saison. De nouveau entouré par l’intense culture du football européen qu’il recherchait, le vétéran est exactement là où il veut être.
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