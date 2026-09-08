« Pas un mot ! »

Depuis sa prise de fonctions au Camp Nou, Flick a été salué pour sa gestion calme et posée des médias espagnols. Le technicien allemand a constamment évité toute controverse, préférant garder des conférences de presse strictement centrées sur les adversaires à venir plutôt que de se laisser entraîner dans des polémiques extérieures.

Cependant, le récent retour de Mourinho sur le banc du Real Madrid a provoqué une intervention directe de la direction du FC Barcelone. Selon SPORT, des responsables du club ont briefé leur entraîneur principal sur la nature explosive du premier passage de Mourinho dans la capitale espagnole.

Le géant catalan est déterminé à éviter qu’une atmosphère toxique, comme celle qui avait auparavant défini cette rivalité, ne se reproduise. Les dirigeants ont notamment rappelé à Flick les intenses batailles psychologiques de Mourinho avec leur ancien entraîneur Pep Guardiola, ainsi que la célèbre altercation sur la touche au cours de laquelle il avait mis un doigt dans l’œil de l’ancien entraîneur du Barça Tito Vilanova, aujourd’hui décédé.