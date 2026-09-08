AFP
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« Pas un mot ! » : comment Barcelone a averti Hansi Flick d’éviter les jeux psychologiques de Jose Mourinho après son retour au Real Madrid
Barcelone se méfie du passé
Depuis sa prise de fonctions au Camp Nou, Flick a été salué pour sa gestion calme et posée des médias espagnols. Le technicien allemand a constamment évité toute controverse, préférant garder des conférences de presse strictement centrées sur les adversaires à venir plutôt que de se laisser entraîner dans des polémiques extérieures.
Cependant, le récent retour de Mourinho sur le banc du Real Madrid a provoqué une intervention directe de la direction du FC Barcelone. Selon SPORT, des responsables du club ont briefé leur entraîneur principal sur la nature explosive du premier passage de Mourinho dans la capitale espagnole.
Le géant catalan est déterminé à éviter qu’une atmosphère toxique, comme celle qui avait auparavant défini cette rivalité, ne se reproduise. Les dirigeants ont notamment rappelé à Flick les intenses batailles psychologiques de Mourinho avec leur ancien entraîneur Pep Guardiola, ainsi que la célèbre altercation sur la touche au cours de laquelle il avait mis un doigt dans l’œil de l’ancien entraîneur du Barça Tito Vilanova, aujourd’hui décédé.
- Getty Images Sport
« Pas un mot ! »
Après avoir été briefé sur la sombre histoire de cette affiche, Barcelone a donné à Flick une consigne limpide concernant son homologue sur le banc. Selon le rapport, l’instruction venue des dirigeants était absolue : « Pas un mot sur Mourinho ou le Real Madrid. »
Flick s’est strictement tenu à cette consigne, alors même que Mourinho a déjà lancé ses premiers avertissements. Le technicien portugais a publiquement fait référence à l’affaire Negreira en cours, tout en saluant le travail effectué par Flick et le directeur sportif Deco.
Interrogé sur l’arrivée de Mourinho avant l’ouverture du championnat de Barcelone contre Elche, Flick a immédiatement coupé court à cette ligne de questions. Il a répondu sèchement : « Est-ce qu’on joue contre le Real Madrid demain ? Alors posez-moi des questions sur Elche. »
Maintenir la paix
La stratégie décidée dans les bureaux du Camp Nou consiste à priver Mourinho de l’oxygène dont il a besoin pour déclencher une querelle publique. En refusant de s’engager sur ce terrain, le Barça espère maintenir les projecteurs braqués sur le terrain et protéger son vestiaire d’une pression extérieure inutile.
Si l’approche actuelle de Mourinho est perçue comme légèrement moins conflictuelle que lors de son précédent passage, Barcelone reste extrêmement méfiante face aux jeux psychologiques du technicien portugais. Le club estime que l’entraîneur expérimenté pourrait facilement renouer avec ses tactiques de confrontation s’il sent une occasion de déstabiliser son grand rival.
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L’ultime test approche
La détermination diplomatique de Flick sera soumise à sa plus rude épreuve lorsque Barcelone accueillera le Real Madrid pour le premier Clasico de la saison, le 25 octobre. Le choc au Camp Nou obligera l’Allemand à enfin faire face de front aux questions sur Mourinho et sur cette rivalité historique.
Malgré l’inévitable cirque médiatique entourant cette affiche, Flick devrait conserver son approche prudente. Son principal défi sera de gérer les conférences de presse d’avant-match sans lâcher la moindre déclaration qui pourrait être utilisée par le camp madrilène, tout en gardant son groupe entièrement concentré sur la conquête de trois points vitaux en Liga.
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