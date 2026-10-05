Van de Ven est devenu incertain sur le plan physique après s’être blessé lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie en Ligue des nations dimanche. Le défenseur central de 25 ans, devenu une pièce maîtresse de l’arrière-garde de Tottenham depuis son arrivée dans le nord de Londres il y a trois ans, a été touché à la main pendant la rencontre lorsque l’attaquant serbe Luka Jovic est retombé sur l’international néerlandais.

Les supporters de Tottenham retenaient leur souffle concernant la disponibilité de leur capitaine, d’autant qu’un choc à fort enjeu contre Manchester United se profile. Cependant, le sélectionneur des Pays-Bas Xavi n’a pas tardé à se montrer rassurant après le coup de sifflet final. Interrogé par les journalistes sur l’état de son défenseur, l’ancienne légende de Barcelone a affirmé que ce n’était « pas un gros problème ».