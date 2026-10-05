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« Pas un gros problème » : le sélectionneur des Pays-Bas Xavi Hernandez minimise l'inquiétude autour de la blessure de Micky van de Ven avant le choc entre Tottenham et Manchester United
Inquiétude au niveau international concernant Tottenham Hotspur
Van de Ven est devenu incertain sur le plan physique après s’être blessé lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie en Ligue des nations dimanche. Le défenseur central de 25 ans, devenu une pièce maîtresse de l’arrière-garde de Tottenham depuis son arrivée dans le nord de Londres il y a trois ans, a été touché à la main pendant la rencontre lorsque l’attaquant serbe Luka Jovic est retombé sur l’international néerlandais.
Les supporters de Tottenham retenaient leur souffle concernant la disponibilité de leur capitaine, d’autant qu’un choc à fort enjeu contre Manchester United se profile. Cependant, le sélectionneur des Pays-Bas Xavi n’a pas tardé à se montrer rassurant après le coup de sifflet final. Interrogé par les journalistes sur l’état de son défenseur, l’ancienne légende de Barcelone a affirmé que ce n’était « pas un gros problème ».
- Getty Images Sport
Évaluer les dégâts avant Old Trafford
Malgré les signaux positifs en provenance du camp néerlandais, le staff médical de Tottenham procédera à sa propre évaluation du défenseur central dans les prochains jours. Le club tient à s’assurer que Van de Ven est totalement apte avant son retour en Premier League à Old Trafford ce samedi. Le timing est particulièrement sensible pour le club du nord de Londres, car son compatriote défenseur néerlandais Jan Paul van Hecke est lui aussi confronté à des problèmes physiques. Van Hecke a subi une blessure au pied le 27 septembre et a ensuite été contraint de se retirer de la sélection nationale.
Van de Ven a disputé cinq matches toutes compétitions confondues avec Tottenham cette saison, mais son équipe a connu un début de campagne nationale cauchemardesque. Tottenham pointe actuellement à la dernière place du classement de Premier League avec seulement deux points pris lors de ses cinq premiers matches, sans la moindre victoire, après avoir enregistré deux nuls et trois défaites.
Les éloges appuyés d’une légende du club
L’ascension du défenseur au premier plan au Tottenham Hotspur Stadium a attiré l’attention de la légende du club Ledley King, qui s’est récemment exprimé sur l’évolution de Van de Ven en tant que leader. King a mis en avant l’éventail unique de qualités du joueur ainsi que ses nouvelles responsabilités au sein de l’effectif. « Je pense que c’est un joueur fantastique. Son nouveau rôle désormais est d’améliorer les joueurs autour de lui », a déclaré King en évoquant le capitanat. L’ancien international anglais estime que Van de Ven est le candidat idéal pour diriger la défense de Tottenham sur le long terme.
King a ensuite développé les qualités qui rendent le Néerlandais si efficace en Premier League. « Je pense que Micky prend soin de lui. Sa capacité à revenir et à éteindre les incendies est quelque chose que nous avons vu ces dernières années. C’est un élément important pour l’équipe. Donc, je pense que le rôle suivant est de gérer le groupe et de tirer le meilleur du groupe en tant qu’équipe. Il a grandi dans ce rôle. Pour avoir vu Micky sur le terrain, il montre l’exemple, c’est certain, et je pense qu’il était le bon choix pour être capitaine », a ajouté le défenseur légendaire.
- AFP
Les Pays-Bas en tête de leur groupe de Ligue des nations avant des rencontres cruciales en novembre
Les Pays-Bas occupent actuellement la première place du groupe A2 de la Ligue des nations avec huit points, à égalité avec la Grèce et trois points devant l’Allemagne, troisième. L’équipe de Xavi a bouclé cette trêve internationale par une victoire 2-1 contre la Serbie dimanche, et conclura sa campagne de phase de groupes en novembre avec des rencontres cruciales face à la Grèce puis à l’Allemagne.
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