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« Pas un finisseur fantastique ! » - Tim Sherwood allume la star de Liverpool à 123 M£, Bradley Barcola, malgré la victoire en Ligue des champions
Liverpool réussit ses débuts victorieux en Europe
Liverpool surfe sur une vague de succès après avoir lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire. L’équipe d’Andoni Iraola a fait preuve d’un immense caractère pour revenir au score et s’imposer 2-1 face à l’Atletico mercredi. Ce succès continental a suivi une victoire tranquille 2-0 en Premier League contre Ipswich Town.
Cependant, cette soirée riche en événements a suscité de nombreux débats autour de deux recrues récentes. Alors que Ronald Araujo, prêté par Barcelone, continue d’exceller dans un rôle de latéral droit relativement peu familier, Barcola, grosse recrue de l’été, a vécu une sortie bien plus contrastée et frustrante.
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Sherwood critique la capacité de finition de Barcola
Barcola a essuyé de vives critiques pour son manque de réalisme face à l’Atletico. L’ailier, qui a bouclé un transfert de 123 millions de livres sterling en provenance du Paris Saint-Germain le mois dernier, a gâché un face-à-face en croisant trop sa frappe. Il a également vu une autre grosse occasion repoussée par Jan Oblak. S’exprimant sur Sky Sports, le consultant Tim Sherwood a livré un verdict inquiétant sur la prestation de l’attaquant.
« Non, ce n’était pas une bonne soirée, a déclaré Sherwood. Il a eu beaucoup d’occasions. Il s’est montré dangereux, mais il a eu plusieurs opportunités en se présentant face à Oblak et il n’a tout simplement pas trouvé la finition. Ce n’est pas un finisseur fantastique, je dois le dire. Il a raté quelques énormes occasions ce soir. »
L’ailier offre une menace tactique distincte
L’attaquant de couloir gauche a fait ses débuts en compétition en sortant du banc lors du succès de vendredi à Ipswich, mais il a connu sa première titularisation sur l’aile droite contre l’Atleti. Il a tenu une heure avant d’être remplacé à cause de crampes, au terme d’une performance individuelle difficile.
Malgré les vives critiques concernant sa finition, Sherwood a tout de même souligné des aspects positifs du jeu de Barcola. Le consultant a noté que la nouvelle recrue offre un avantage tactique distinct à l’attaque d’Iraola.
« Ce qui est bien chez lui, c’est qu’il étire les défenses, a ajouté Sherwood. Il fait des courses sans ballon, donc il n’a pas besoin de recevoir le ballon et de dribbler. Il part, se rend disponible et fait de bons appels. »
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L’attention se tourne vers le match contre Fulham
Après leurs exploits européens réussis, Liverpool doit rapidement se reconcentrer sur son calendrier national. Liverpool aborde le choc de Premier League de samedi contre Fulham avec l’objectif de maintenir son impressionnante dynamique récente toutes compétitions confondues. Barcola espérera une nouvelle occasion de faire taire ses détracteurs et d’ouvrir son compteur de buts dans le football anglais.
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