Barcola a essuyé de vives critiques pour son manque de réalisme face à l’Atletico. L’ailier, qui a bouclé un transfert de 123 millions de livres sterling en provenance du Paris Saint-Germain le mois dernier, a gâché un face-à-face en croisant trop sa frappe. Il a également vu une autre grosse occasion repoussée par Jan Oblak. S’exprimant sur Sky Sports, le consultant Tim Sherwood a livré un verdict inquiétant sur la prestation de l’attaquant.

« Non, ce n’était pas une bonne soirée, a déclaré Sherwood. Il a eu beaucoup d’occasions. Il s’est montré dangereux, mais il a eu plusieurs opportunités en se présentant face à Oblak et il n’a tout simplement pas trouvé la finition. Ce n’est pas un finisseur fantastique, je dois le dire. Il a raté quelques énormes occasions ce soir. »