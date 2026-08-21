Crystal Palace a clairement affiché sa position après avoir repoussé une approche de Manchester City pour le milieu de terrain Wharton. City a étudié de possibles renforts au milieu de terrain après le départ très médiatisé de Rodri au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert de 65,4 millions de livres sterling.

Cependant, les dirigeants de Crystal Palace chargés du recrutement ont immédiatement fermé la porte à cette approche, en faisant clairement savoir que leur joueur phare n’était pas disponible. Le joueur de 22 ans reste sous contrat à Selhurst Park jusqu’en 2029, après son arrivée en provenance de Blackburn Rovers pour 22,5 millions de livres sterling en 2024.