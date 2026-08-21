Sebastian Frej
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Pas touche à notre star ! Crystal Palace ferme la porte au nez de Manchester City alors que son entraîneur insiste : le milieu de terrain vedette ne va nulle part
Défendre le milieu de terrain star
Crystal Palace a clairement affiché sa position après avoir repoussé une approche de Manchester City pour le milieu de terrain Wharton. City a étudié de possibles renforts au milieu de terrain après le départ très médiatisé de Rodri au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert de 65,4 millions de livres sterling.
Cependant, les dirigeants de Crystal Palace chargés du recrutement ont immédiatement fermé la porte à cette approche, en faisant clairement savoir que leur joueur phare n’était pas disponible. Le joueur de 22 ans reste sous contrat à Selhurst Park jusqu’en 2029, après son arrivée en provenance de Blackburn Rovers pour 22,5 millions de livres sterling en 2024.
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Sage insiste : Wharton ne bouge pas
Le nouvel entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a fermement soutenu son joueur pour qu’il reste dans le sud de Londres lors de la saison à venir. Sage estime qu’une saison complète supplémentaire de progression dans la nouvelle dynamique du club sera très bénéfique pour l’international anglais.
« Ce n’est pas le moment de faire ça », a déclaré Sage aux journalistes en évoquant un intérêt potentiel. « Je pense qu’il est capable de jouer pour un autre club, un grand club ici ou n’importe où en Europe. Mais je pense qu’un an avec nous, un an dans une nouvelle dynamique, sera bon pour lui. Nous avons besoin de lui et c’est pourquoi je pense qu’il restera avec nous. »
Ascension rapide et trophées
Wharton a connu une ascension fulgurante depuis son éclosion, au point de compter quatre sélections avec l’équipe d’Angleterre. Ses performances de très haut niveau ont également aidé Palace à décrocher des trophées remarquables, dont la FA Cup en 2024-2025 et l’UEFA Conference League en 2025-2026.
Un tel succès attire naturellement l’attention des cadors européens, ce qui coïncide avec le renouvellement réfléchi de l’effectif mené par City cet été. En plus d’avoir accueilli Elliot Anderson, City a géré des transitions d’effectif impliquant Nathan Aké, James Trafford et Tijjani Reijnders.
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En vue de la campagne
Palace campant sur sa valorisation et ses projets pour l’avenir, Wharton devrait jouer un rôle central lors des prochaines rencontres. Le soutien sans équivoque de Sage garantit que le milieu de terrain peut se concentrer entièrement sur ses obligations avec le club, sans distraction persistante liée à un transfert.
Alors que le mercato touche à sa fin, la fermeté de Palace garantira que l’ossature de son effectif reste intacte. Les supporters peuvent s’attendre à voir leur meneur de jeu vedette tirer les ficelles au milieu de terrain pendant au moins une année supplémentaire.
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