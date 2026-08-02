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« Pas si bon que ça » : Hansi Flick critique les débuts de Karim Adeyemi à Barcelone, mais insiste sur le fait que la star allemande peut encore progresser
Flick livre un verdict honnête sur Adeyemi
Flick n’a pas mâché ses mots après le premier match amical de pré-saison de Barcelone contre Birmingham City, où le géant catalan a fait match nul 2-2 avant de s’incliner 3-2 aux tirs au but. Les projecteurs étaient braqués sur Adeyemi, mais la nouvelle recrue n’a pas brillé, semblant perdue sur les ailes et perdant le ballon sur une séquence ayant directement mené à un but adverse.
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final à St. Andrew’s, Flick a livré une analyse critique de la prestation de son compatriote. « Karim, certaines choses qu’il a faites n’étaient pas si bonnes, a déclaré le technicien allemand. Je pense qu’il a encore plus de potentiel à montrer, mais il n’en est qu’à sa première semaine d’entraînement, donc c’est normal.
« J’ai vu un meilleur Karim à l’entraînement avec sa vitesse et sa finition, mais il a beaucoup de potentiel et peut nous apporter énormément. »
- Pro Sports Images
Les jeunes brillent malgré le match nul de Birmingham
Alors qu’Adeyemi a eu du mal à s’adapter, les équipes de jeunes du FC Barcelone ont offert de nombreux motifs d’encouragement. Flick a aligné une équipe largement composée de joueurs issus du centre de formation et s’est dit globalement satisfait de la prestation collective face à une équipe de Birmingham plus avancée dans sa préparation physique.
« Je pense que nous avons bien joué, Birmingham a une équipe solide, ils commencent la saison avec un match de coupe, et nous avons une équipe jeune. Ce que j’ai vu aujourd’hui est ce que je vois à l’entraînement », a déclaré Flick. Il a toutefois identifié des aspects techniques à améliorer, en soulignant : « Peut-être que, dans certaines situations, il y avait un manque de confiance avec le ballon, notamment pour jouer davantage entre les lignes. Nous avons aussi commis quelques erreurs dans notre relance. Mais dans l’ensemble, je suis content. »
Abdelkarim reçoit des éloges après un doublé
L’homme fort de l’après-midi a sans aucun doute été l’attaquant égyptien de 18 ans Hamza Abdelkarim, auteur d’un doublé qui a permis d’arracher le match nul. Flick n’a pas tari d’éloges sur le sens du but et l’éthique de travail du jeune joueur, déclarant : « Il est très humble, il a une grande personnalité et une mentalité qui consiste à donner la meilleure version de lui-même, et c’est très bien. Il a énormément de potentiel. En tant qu’attaquant, vous devez être là s’il y a une occasion, et il l’a été. Cela va lui donner beaucoup de confiance pour les semaines à venir.
« Il a un énorme potentiel, comme le reste des joueurs. Le plus important, c’est qu’ils montrent leurs qualités, et il l’a vraiment fait, ce que j’apprécie beaucoup. La qualité est importante, mais l’intensité et l’atmosphère avec ces jeunes joueurs le sont aussi. C’est un plaisir de travailler avec eux. »
- Getty Images
Pas de renforts offensifs supplémentaires pour Barcelone ?
Malgré des résultats mitigés sur le terrain et le feuilleton du transfert en cours liant le club à l’attaquant de l’Atletico Madrid Julian Alvarez, Flick insiste sur le fait que l’effectif actuel possède suffisamment d’armes offensives pour rivaliser au plus haut niveau.
« Je me concentre sur l’équipe que j’ai maintenant et sur les joueurs que j’ai maintenant. Je ne rêve pas ; je suis ici, a conclu Flick. Ce que je vois, c’est que nous avons beaucoup de qualité, y compris chez les jeunes joueurs. Nous avons de grands objectifs, comme la saison dernière, mais tout dépendra de la façon dont nous travaillerons chaque jour. Je veux que nous continuions à nous améliorer jour après jour ; c’est l’état d’esprit dont nous avons besoin. »
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