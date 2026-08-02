« Pas si bon que ça » : Hansi Flick critique les débuts de Karim Adeyemi à Barcelone, mais insiste sur le fait que la star allemande peut encore progresser

Flick n’a pas mâché ses mots après le premier match amical de pré-saison de Barcelone contre Birmingham City, où le géant catalan a fait match nul 2-2 avant de s’incliner 3-2 aux tirs au but. Les projecteurs étaient braqués sur Adeyemi, mais la nouvelle recrue n’a pas brillé, semblant perdue sur les ailes et perdant le ballon sur une séquence ayant directement mené à un but adverse.

S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final à St. Andrew’s, Flick a livré une analyse critique de la prestation de son compatriote. « Karim, certaines choses qu’il a faites n’étaient pas si bonnes, a déclaré le technicien allemand. Je pense qu’il a encore plus de potentiel à montrer, mais il n’en est qu’à sa première semaine d’entraînement, donc c’est normal.

« J’ai vu un meilleur Karim à l’entraînement avec sa vitesse et sa finition, mais il a beaucoup de potentiel et peut nous apporter énormément. »



