Lehmann compte un large public en ligne, avec 16 millions d'abonnés sur Instagram et 11,8 millions sur TikTok. Sa présence sur les réseaux sociaux lui a valu des critiques de la part de certains, et Lehmann a désormais riposté.

« Parfois, c'est frustrant. Les gens ne voient pas tout le travail que je fournis », a-t-elle déclaré à BBC Sport. « Ils pensent que je me contente de m'entraîner puis de rentrer chez moi pour faire des vidéos TikTok – ce n'est pas vrai. Je suis très professionnelle. Je donne toujours tout sur le terrain et je veux être la meilleure. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même quand je vérifie mes données après l'entraînement, je fais des séries supplémentaires pour essayer de m'améliorer. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais tout ce que je fais vise à devenir la meilleure joueuse possible. »