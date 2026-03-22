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« Pas seulement des vidéos TikTok » : Alisha Lehmann répond à ses détracteurs et explique pourquoi elle a préféré Leicester à Como
La frustration face aux idées reçues sur les réseaux sociaux
Lehmann compte un large public en ligne, avec 16 millions d'abonnés sur Instagram et 11,8 millions sur TikTok. Sa présence sur les réseaux sociaux lui a valu des critiques de la part de certains, et Lehmann a désormais riposté.
« Parfois, c'est frustrant. Les gens ne voient pas tout le travail que je fournis », a-t-elle déclaré à BBC Sport. « Ils pensent que je me contente de m'entraîner puis de rentrer chez moi pour faire des vidéos TikTok – ce n'est pas vrai. Je suis très professionnelle. Je donne toujours tout sur le terrain et je veux être la meilleure. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même quand je vérifie mes données après l'entraînement, je fais des séries supplémentaires pour essayer de m'améliorer. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais tout ce que je fais vise à devenir la meilleure joueuse possible. »
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Surmonter l'envie d'abandonner le football
La star de Leicester a admis que le bruit l'avait presque poussée à abandonner complètement le football au début de sa carrière. « Quand j'étais plus jeune, ça m'affectait davantage parce que je ne savais pas comment gérer la situation », a-t-elle avoué. « Il y a eu des moments où j'étais vraiment triste et où je demandais à ma mère si je pouvais arrêter le football. Le football est ce que j'aime le plus et c'est ce à quoi j'ai consacré le plus de temps. Je me repose très bien, je dors tous les après-midis et je ne ferais jamais rien avant un entraînement ou un match qui pourrait affecter ma façon de jouer. J'y tiens énormément. Les gens ne savent pas à quel point je m'investis quand ils disent : "Oh, ce n'est pas une footballeuse". Mais maintenant, ça va. J'adore ma vie et les gens qui m'entourent, et ça ne m'affecte plus. »
Expliquant son retour précipité en Angleterre
Au sujet de son bref passage en Italie, l'attaquante s'est montrée franche quant aux raisons qui l'ont poussée à troquer la Méditerranée contre les East Midlands. « J'avais signé un contrat à long terme à Côme, mais au bout d'un mois, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas et que je voulais retourner en Angleterre », a-t-elle expliqué. Ayant déjà passé six ans à défendre les couleurs de West Ham, d'Everton et d'Aston Villa, la Super League féminine exerçait clairement sur elle un attrait particulier. « J’adore être ici, le football est meilleur et je me sens chez moi en Angleterre », a-t-elle souligné, confirmant son désir de mettre à profit son expérience de plus de 100 matches de haut niveau au sein de la division.
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Lutter pour la survie sous la houlette de l'entraîneur Passmoor
À cinq journées de la fin, alors que la lutte pour le maintien s'annonce difficile, elle se concentre entièrement sur la survie de son équipe en première division. « La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'est pas idéale », a-t-elle reconnu. « Nous faisons toutes tout notre possible pour donner le meilleur de nous-mêmes et rester en WSL. » Son entraîneur, Rick Passmoor, partage entièrement son analyse, saluant son attitude acharnée et l’impact positif qu’elle a eu depuis son arrivée en janvier. « Elle est incroyable », a-t-il déclaré. « Elle est exactement ce qu’on attend d’une joueuse : une meneuse, une professionnelle. Elle travaille plus dur que n’importe qui d’autre ici. Elle veut que nous réussissions et elle veut gagner des matchs. »
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