« Pas pour ce match-là ! » Julian Nagelsmann n'exclut pas une décision controversée au sein de l'équipe nationale allemande pendant la Coupe du monde

Depuis la défaite 1-2 face à l’Équateur lors de la dernière journée de la phase de groupes, plusieurs anciens internationaux et experts, dont Philipp Lahm et Lothar Matthäus, demandent le retour de Kimmich à son poste naturel de milieu de terrain central. Leur argument principal : les prestations d’Aleksandar Pavlovic dans l’entrejeu, jugées insuffisantes durant les matches de groupe.

« Aleksandar Pavlovic n’a pas encore vraiment convaincu dans ce tournoi, je constate un nombre incroyable de pertes de balle faciles », avait écrit Philipp Lahm dans sa chronique sur la Coupe du monde pour le magazine *kicker*, attisant ainsi davantage le débat. « Il n’est pas positionné de manière optimale sur le terrain. C’est pourquoi je vois Joshua Kimmich au milieu de terrain », avait notamment déclaré Philipp Lahm.

Nagelsmann a malgré tout titularisé Pavlovic face au Paraguay et a pris sa défense avant le coup d’envoi : « Nous discutons de presque tout au sein du staff. Nous avons aussi échangé avec Leon [Goretzka, ndlr], qui brille à l’entraînement et ne lâche rien », a-t-il expliqué lorsqu’on lui a demandé si des changements avaient été envisagés. Et d’ajouter : « Mais nous devons faire confiance à Pavlo, il a bien commencé. Les deux derniers matchs n’ont pas été parfaits, mais il a aussi eu la vie dure à cause d’autres positionnements sur le terrain. Ce n’était pas seulement de sa faute. Il a un énorme potentiel et c’est un joueur très important pour nous. »



