Interrogé par MagentaTV sur la possibilité de reculer le capitaine Joshua Kimmich en sentinelle pour le match contre l’Équateur, et de replacer un défenseur central à droite de la défense à quatre, le sélectionneur national a tranché : « Pas pour ce match-là. Nous cherchons toujours à proposer aux joueurs la solution la plus adaptée pour qu’ils s’épanouissent au mieux », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « J’ai également reparlé avec Jo aujourd’hui. Il peut nous apporter une aide précieuse à ce poste. Il y a toujours quelques ajustements à faire, comme c’est le cas pour chaque joueur après chaque match. Il y en aura aussi aujourd’hui et il fera encore une bonne performance. »
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« Pas pour ce match-là ! » Julian Nagelsmann n'exclut pas une décision controversée au sein de l'équipe nationale allemande pendant la Coupe du monde
Depuis la défaite 1-2 face à l’Équateur lors de la dernière journée de la phase de groupes, plusieurs anciens internationaux et experts, dont Philipp Lahm et Lothar Matthäus, demandent le retour de Kimmich à son poste naturel de milieu de terrain central. Leur argument principal : les prestations d’Aleksandar Pavlovic dans l’entrejeu, jugées insuffisantes durant les matches de groupe.
« Aleksandar Pavlovic n’a pas encore vraiment convaincu dans ce tournoi, je constate un nombre incroyable de pertes de balle faciles », avait écrit Philipp Lahm dans sa chronique sur la Coupe du monde pour le magazine *kicker*, attisant ainsi davantage le débat. « Il n’est pas positionné de manière optimale sur le terrain. C’est pourquoi je vois Joshua Kimmich au milieu de terrain », avait notamment déclaré Philipp Lahm.
Nagelsmann a malgré tout titularisé Pavlovic face au Paraguay et a pris sa défense avant le coup d’envoi : « Nous discutons de presque tout au sein du staff. Nous avons aussi échangé avec Leon [Goretzka, ndlr], qui brille à l’entraînement et ne lâche rien », a-t-il expliqué lorsqu’on lui a demandé si des changements avaient été envisagés. Et d’ajouter : « Mais nous devons faire confiance à Pavlo, il a bien commencé. Les deux derniers matchs n’ont pas été parfaits, mais il a aussi eu la vie dure à cause d’autres positionnements sur le terrain. Ce n’était pas seulement de sa faute. Il a un énorme potentiel et c’est un joueur très important pour nous. »
Dès le début, Nagelsmann a choisi d'installer Kimmich au poste d'arrière droit.
Avant la Coupe du monde, Nagelsmann avait décidé d’aligner Kimmich, qui avait disputé les qualifications au milieu de terrain, au poste d’arrière droit ; il n’a même pas emmené un seul arrière droit de métier pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Kimmich a livré une performance correcte contre Curaçao et l’Équateur, mais il a semblé dépassé face à Yan Diomande, le joueur ivoirien rapide comme l’éclair. De plus, depuis l’arrière, il exerce moins d’influence sur le jeu.
Pour l’instant, Nagelsmann le maintient à ce poste, tout en se laissant une porte de sortie pour les prochaines rencontres – une flexibilité qui, au vu des antécédents, devrait encore alimenter les débats.
Dès la défaite face à l’Équateur, ses choix de composition, parfois divergents des discussions préalables sur les rôles, avaient déjà suscité de vifs débats, y compris au sein du groupe.