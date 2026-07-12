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Rafa Marquez, MexicoGetty

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« Pas le temps de repartir de zéro » : cinq défis que l’ancienne star du FC Barcelone, Rafa Márquez, doit relever en tant que sélectionneur du Mexique

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R. Marquez
R. Marquez
G. Mora
E. Alvarez

La légende de l’El Tri hérite d’une confiance renouvelée, d’une génération montante et d’attentes considérables. Qu’il s’agisse de définir le rôle de Gilberto Mora ou de décider de l’avenir d’Edson Álvarez, voici ce que Márquez doit faire pour faire progresser le Mexique.

Lorsque Rafael Márquez a signé à l'AS Monaco en 1999, il n'avait qu'une seule question : « Monaco est-il en Europe ? »

Cette anecdote résume tout ce qui comptait alors pour le jeune défenseur de 20 ans. Márquez a ensuite remporté la Ligue 1 avec Monaco lors de la saison 1999-2000, avant de devenir le premier Mexicain à soulever la Ligue des champions de l’UEFA avec le FC Barcelone en 2006. Il est, aux yeux de nombreux observateurs, le plus grand défenseur de l’histoire de la sélection mexicaine.

« El Tri »a déjà vécu ce scénario en confiant les rênes de la sélection à l’une de ses légendes. Après la Coupe du monde 2006, Hugo Sánchez, surnommé le « Pentapichichi », a ainsi obtenu sa chance.

Son apogée coïncide avec la Copa América 2007 : une sélection mexicaine menée par Nery Castillo termine troisième après avoir dominé l’Uruguay 3-1. Moins d’un an plus tard, il est limogé pour n’avoir pas qualifié l’équipe olympique (moins de 23 ans) pour les Jeux de Pékin 2008.

La nomination de Márquez bénéficie d’un consensus bien plus large. Son apprentissage comme adjoint de Javier « Vasco » Aguirre s’est parfaitement déroulé : il a observé la gestion d’un effectif d’environ 60 joueurs et contribué à mener le Mexique lors d’une campagne de Coupe du monde qui a redonné confiance au pays après la déception de 2022.

« J’ai été agréablement surpris par sa personnalité au sein du groupe car, en dehors du terrain, c’est en effet un homme prudent et mesuré », a déclaré Aguirre à la journaliste Denise Maerker dans son podcast Hablemos. « En tant que personne, disons qu’il est réservé, pour ainsi dire, et cela lui réussit bien car, comme le dit le proverbe, les mouches n’entrent pas dans une bouche fermée. Bora [Milutinović] me disait souvent : “Ne parle pas trop, ne parle pas trop, car ensuite ils s’en serviront contre toi.” Avec Rafa, nous sommes entre de très bonnes mains, de très bonnes mains. »

Avec le départ d’Aguirre s’en vont aussi les blagues, la bonne humeur et les conférences de presse imprévisibles. Márquez, formé à La Masía du Barça, arrive avec l’espoir de laisser sa propre empreinte tout en évitant les erreurs qui ont empêché Sánchez de jamais coacher El Tri en Coupe du monde.

Voici cinq chantiers prioritaires pour Márquez, désormais officiellement à la tête de l’équipe du Mexique.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    La continuité, pas un nouveau départ

    Márquez hérite d'une sélection mexicaine qui a retrouvé confiance sous la houlette d'Aguirre. Son premier défi consiste à préserver ces bases tout en y apportant progressivement sa propre identité.

    C’est pourquoi son premier message public revêtait une importance particulière. Márquez s’est exprimé comme quelqu’un qui comprend la valeur de ce qui a déjà été construit.

    « Je pense que les bases sont très solides. Il y a des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés qui, j’en suis convaincu, joueront un rôle important pendant cette période de transition », a déclaré Márquez quelques heures après la confirmation de sa nomination. « Ainsi, comme je l’ai parfois mentionné sur mes réseaux sociaux, ce n’est pas le moment de repartir de zéro, mais bien d’accélérer le rythme.

    Je pense qu’une base a déjà été posée, qu’un travail considérable a été accompli pour consolider ce qui avait été entamé et, surtout, pour tirer parti de cette continuité, qui n’avait peut-être jamais été observée auparavant. Cela relève désormais de ma responsabilité, et je ferai tout mon possible pour la préserver, voire l’améliorer. Je suis enthousiaste, je ressens cette responsabilité et j’ai la volonté d’aider les joueurs mexicains à progresser, à exploiter pleinement leur potentiel, afin que cela profite au niveau du football mexicain. »

    Les premiers matchs du Mexique, en septembre et octobre, lui offriront l’occasion de consolider le lien entre l’équipe et ses supporters, tissé pendant la Coupe du monde. Ils livreront aussi les premiers indices sur les éléments du projet d’Aguirre qui seront préservés et sur les domaines où Márquez entend imposer sa propre touche.

    Le mot d’ordre est clair : continuité. Le défi sera d’éviter que cette continuité ne vire à la stagnation.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Faire progresser la génération de Gilberto Mora

    Le parcours du Mexique lors de la Coupe du monde a révélé une nouvelle vague de joueurs désormais perçus comme des éléments clés pour le prochain cycle.

    Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Raúl « Tala » Rangel, Mateo Chávez et Armando « Hormiga » González font désormais partie intégrante des discussions concernant le prochain cycle.

    La mission de Márquez consiste désormais à transformer ces promesses en atouts fiables.

    L’émergence de Mora a incarné ce renouveau : à seulement 17 ans, il n’a jamais semblé intimidé par la scène internationale, donnant à El Tri le sentiment que sa nouvelle ère avait déjà commencé.

    Márquez hérite donc d’une responsabilité délicate : faire progresser cette génération sans lui imposer trop tôt le poids du football mexicain.

    Il en va de même pour les autres joueurs qui ont profité de l’audace d’Aguirre. La Coupe du monde leur a offert une tribune ; Márquez doit désormais leur tracer la voie.

    « Je suis très fier d’être mexicain », a déclaré Erik Lira après la défaite 3-2 face à l’Angleterre en huitièmes de finale. « Je suis très fier de porter ce maillot. Je suis très fier d’appartenir à cette équipe nationale, à cette famille, car je crois que nous avons perdu avec beaucoup d’honneur.

    Honnêtement, je ne suis pas satisfait, mais je suis heureux de ce que nous avons accompli. Aujourd’hui, nous avons semé une graine dont nous nous souviendrons demain, et je suis sûr que de très belles choses nous attendent. »

    Cette graine est désormais entre les mains de Márquez.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Définir le rôle d'Edson Álvarez

    Dès l’élimination du Mexique en quarts de finale de la Coupe du monde U20 2017 face à l’Angleterre, Edson Álvarez a pris la direction de la Russie pour intégrer le groupe de l’équipe nationale senior lors de la Coupe des Confédérations.

    Juan Carlos Osorio, soucieux d’accélérer la progression du jeune homme, voyait en lui un joueur aux qualités techniques et à la polyvalence tactique capables de le propulser dans le groupe pour la Coupe du monde suivante, qu’il évolue en tant que défenseur central, arrière droit ou milieu de terrain.

    À son arrivée en Russie, le jeune homme est à la fois nerveux et impressionné : il peine à croire qu’il s’entraîne aux côtés de son idole, Márquez.

    L’ancien capitaine du Mexique l’a immédiatement pris sous son aile.

    Cette relation devient l’un des fils rouges les plus fascinants du nouveau cycle.

    Álvarez compte désormais trois Coupes du monde à son palmarès, mais les deux dernières ne lui ont pas permis d’endosser pleinement le rôle de cadre qu’on lui promettait. En 2026, son temps de jeu a diminué malgré des titularisations contre la Corée du Sud et la Tchéquie ; des prestations qui ont toutefois rappelé son impact potentiel.

    Márquez, mieux que quiconque, saisit la valeur du profil d’Álvarez, mais il sait aussi que le milieu de terrain ne peut plus vivre de sa réputation. Il devra à nouveau mériter sa place, et sa situation en club sera déterminante.

    Un éventuel transfert en Bundesliga, au 1. FC Cologne notamment, pourrait lui offrir le temps de jeu nécessaire pour rester dans les petits papiers de Márquez.

    La véritable inconnue concerne son statut : Álvarez débutera-t-il ce cycle comme titulaire et leader, ou devra-t-il d’abord se réimposer pour prouver qu’il mérite encore ces galons ?

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Forger une identité de jeu taillée pour le Mexique

    L'une des intrigues secondaires les plus fascinantes liées à la nomination de Márquez se déroule déjà au sein de la Liga MX.

    Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Gabriel Milito, fait jouer aux Chivas l’un des meilleurs footballs du Mexique. Les deux hommes ont partagé le vestiaire du Barça pendant trois saisons. Aujourd’hui, ils façonnent chacun à leur manière de grands projets du football mexicain.

    Les Chivas de Milito ne se sont pas contentés de gagner des matchs : ils ont imposé une philosophie de jeu reconnaissable. La saison dernière, ils ont terminé deuxièmes avec 36 points, illustrant parfaitement ce qui peut arriver lorsque la vision d’un entraîneur s’impose rapidement.

    Les Chivas constituent donc une référence incontournable pour Márquez. Milito a doté son équipe d’une structure solide, d’une intensité de jeu et d’un style clairement identifiable. Márquez doit désormais accomplir la même démarche avec El Tri, tout en préservant l’esprit de compétition que Javier Aguirre avait su rétablir.

    Ses deux saisons à la tête du Barça Atlètic offrent un aperçu de cette identité.

    Márquez a mené l’équipe réserve de Barcelone à la quatrième place de la Primera RFEF en 2022-23, avant de la faire progresser à la deuxième place la saison suivante et d’atteindre la finale des barrages de promotion. Son équipe utilisait généralement un 4-3-3 à la manière du Barça, construisant le jeu depuis l’arrière, cherchant à contrôler le milieu de terrain et s’efforçant de jouer un rôle de protagoniste dans la moitié de terrain adverse.

    Sans se montrer dogmatique, il alignait parfois un « faux numéro 9 », confiait à ses milieux des missions défensives hybrides, modifiait la structure du milieu et pouvait même passer à deux attaquants quand l’équipe devait marquer.

    Cet équilibre sera essentiel avec le Mexique.

    Il ne pourra toutefois pas se contenter de transposer les principes barcelonais : il devra les adapter aux joueurs à sa disposition, aux exigences du football international, aux spécificités de la Concacaf et à l’urgence qui accompagne chaque sélectionneur du Mexique.

    Rafa parviendra-t-il à forger pour El Tri une identité aussi reconnaissable que celle que Milito a imprimée aux Chivas ?

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    Gérer la pression liée au statut de légende

    Márquez n'est pas un sélectionneur mexicain comme les autres. Figure emblématique du football mexicain – ancien capitaine, quintuple participant à la Coupe du monde et icône du FC Barcelone – il possède une crédibilité immédiate.

    Cette aura lui confère une crédibilité immédiate, mais elle ne lui laisse aucune marge d’erreur.

    Aguirre a redonné de la fierté à la sélection. Márquez doit maintenant transformer cette fierté en progrès tangibles. Une mission qui exigera bien plus que du symbolisme, surtout après un Mondial qui a permis à El Tri de renouer avec son public, mais s’est conclu de manière douloureuse face à l’Angleterre.

    Sa première décision majeure consistera à constituer son staff.

    Une conférence de presse est prévue en août ; d’ici là, la composition de son staff devrait être clarifiée. Les noms d’Alfredo Talavera et d’Andrés Guardado circulent, sans confirmation officielle.

    Certains observateurs estiment également qu’il pourrait s’adjoindre une personnalité plus expérimentée. Les noms d’Ignacio Ambriz et de Luis Fernando « Flaco » Tena, qui a mené le Mexique à la médaille d’or olympique à Londres 2012, circulent.

    Ce choix éclairera la vision de Márquez sur son rôle. Optera-t-il pour un staff à l’image de sa génération, pour une voix plus expérimentée à ses côtés, ou pour la continuité du cycle Aguirre, voire un virage plus radical ?

    La pression sera immédiate, car l’enjeu est considérable.

    Pendant des années, Márquez a été le joueur mexicain qui a fait croire à l’Europe qu’elle était à portée de main. Aujourd’hui, en tant que sélectionneur, il doit faire en sorte que la prochaine étape du Mexique semble elle aussi possible.