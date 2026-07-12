« Pas le temps de repartir de zéro » : cinq défis que l’ancienne star du FC Barcelone, Rafa Márquez, doit relever en tant que sélectionneur du Mexique

Lorsque Rafael Márquez a signé à l'AS Monaco en 1999, il n'avait qu'une seule question : « Monaco est-il en Europe ? »

Cette anecdote résume tout ce qui comptait alors pour le jeune défenseur de 20 ans. Márquez a ensuite remporté la Ligue 1 avec Monaco lors de la saison 1999-2000, avant de devenir le premier Mexicain à soulever la Ligue des champions de l’UEFA avec le FC Barcelone en 2006. Il est, aux yeux de nombreux observateurs, le plus grand défenseur de l’histoire de la sélection mexicaine.

« El Tri »a déjà vécu ce scénario en confiant les rênes de la sélection à l’une de ses légendes. Après la Coupe du monde 2006, Hugo Sánchez, surnommé le « Pentapichichi », a ainsi obtenu sa chance.

Son apogée coïncide avec la Copa América 2007 : une sélection mexicaine menée par Nery Castillo termine troisième après avoir dominé l’Uruguay 3-1. Moins d’un an plus tard, il est limogé pour n’avoir pas qualifié l’équipe olympique (moins de 23 ans) pour les Jeux de Pékin 2008.

La nomination de Márquez bénéficie d’un consensus bien plus large. Son apprentissage comme adjoint de Javier « Vasco » Aguirre s’est parfaitement déroulé : il a observé la gestion d’un effectif d’environ 60 joueurs et contribué à mener le Mexique lors d’une campagne de Coupe du monde qui a redonné confiance au pays après la déception de 2022.

« J’ai été agréablement surpris par sa personnalité au sein du groupe car, en dehors du terrain, c’est en effet un homme prudent et mesuré », a déclaré Aguirre à la journaliste Denise Maerker dans son podcast Hablemos. « En tant que personne, disons qu’il est réservé, pour ainsi dire, et cela lui réussit bien car, comme le dit le proverbe, les mouches n’entrent pas dans une bouche fermée. Bora [Milutinović] me disait souvent : “Ne parle pas trop, ne parle pas trop, car ensuite ils s’en serviront contre toi.” Avec Rafa, nous sommes entre de très bonnes mains, de très bonnes mains. »

Avec le départ d’Aguirre s’en vont aussi les blagues, la bonne humeur et les conférences de presse imprévisibles. Márquez, formé à La Masía du Barça, arrive avec l’espoir de laisser sa propre empreinte tout en évitant les erreurs qui ont empêché Sánchez de jamais coacher El Tri en Coupe du monde.

Voici cinq chantiers prioritaires pour Márquez, désormais officiellement à la tête de l’équipe du Mexique.