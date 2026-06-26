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« Pas la moindre chance » : le football européen à Sunderland stupéfie son ancien entraîneur emblématique, tandis que Peter Reid estime que les Black Cats doivent encore se renforcer lors du mercato estival
Sunderland figure en Ligue Europa aux côtés de la Juventus et de l'AC Milan.
Ce classement final leur ouvre les portes d’une première campagne continentale depuis 53 ans. Sunderland disputera la Ligue Europa la saison prochaine aux côtés de clubs prestigieux comme la Juventus, l’AC Milan, Marseille et Rennes.
Il y a tout juste quatre ans, après quatre saisons passées en troisième division anglaise, les Black Cats célébraient leur montée hors de League One. Ils ont retrouvé l’élite en remportant la finale des play-offs du Championship en 2025.
Beaucoup prédisaient un essoufflement une fois le club revenu parmi l’élite, mais des recrutements ciblés – notamment Granit Xhaka et Brian Brobbey – ont permis aux Black Cats de tenir leur rang au plus haut niveau. Une victoire lors de la dernière journée contre Chelsea au Stadium of Light a officialisé leur billet pour l’Europe.
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Reid estime que Sunderland est sur le point de réaliser de nouveaux transferts malins.
Une deuxième saison en Premier League est déjà suffisamment ardue, surtout quand le calendrier s’alourdit encore ; les supporters de Wearside ont-ils donc de quoi s’inquiéter ? Interrogé sur le sujet, Reid – qui a mené Sunderland à deux montées et à deux septièmes places entre 1995 et 2002 – a répondu à GOAL lors de la plus grande vente aux enchères thématique de la Coupe du monde organisée par BUDDS, leader britannique des souvenirs sportifs : « Croyez-le ou non, j’étais présent lors des matchs de barrages qui leur ont permis de monter. Coventry était la meilleure équipe lors des deux matchs de barrage – en demi-finale. Sheffield United était, à mon avis, sans doute la meilleure équipe. Mais ils ont trouvé le moyen de s’en sortir.
Ce que j’ai adoré, c’est que tout le monde disait que Sunderland allait être relégué. Le recrutement, Xhaka… ils ont été superbes. Vraiment superbes. Vu la façon dont le club est structuré aujourd’hui et compte tenu de son public, ça ne m’étonnerait pas qu’ils y parviennent à nouveau. Si le mercato est aussi bon que l’été dernier, je pense qu’ils auront les moyens d’y arriver.
« J’étais au match Tottenham-Everton, le dernier de la saison, un match crucial : Sunderland pouvait se qualifier pour l’Europe, les scénarios étaient possibles, mais je pensais qu’ils n’avaient aucune chance. Ils l’ont fait.
« Je suis ravi pour les supporters, car ils sont tout simplement incroyables. Fantastiques. Tout le mérite leur revient. C’est un club immense, avec une grande histoire. Le recrutement est crucial. Mais il est certain qu’ils ont brillamment réussi. Je pense qu’ils peuvent continuer sur leur lancée. Mais comme on le sait, c’est vraiment difficile. »
Sunderland aura-t-il l’effectif et l’organisation nécessaires pour répondre aux exigences d’un double engagement, en championnat national et sur la scène européenne ?
Sunderland va devoir recruter dans les prochaines semaines pour élargir son effectif et répondre aux exigences des compétitions nationales et européennes. Mais, dans ce contexte, il est facile de dilapider des fonds.
Pour éviter de tomber dans ce piège, Reid a ajouté : « Comme vous l’avez dit lors du dernier mercato, ils ont fait un travail incroyable. Ils doivent réitérer cette performance.
« En tant qu’entraîneur, on doit gérer l’effectif, recruter intelligemment et intégrer les jeunes issus du centre de formation. Ce sont, à mon avis, les trois piliers de la gestion d’un club de football.
« Sunderland a été absolument brillant ces dernières années. N’oubliez pas que ce club a formé Jordan Pickford, Jordan Henderson et bien d’autres : tous sont issus de son centre de formation. Ils poursuivent sur cette lancée. Ils ont connu la relégation en première division lors d’une période difficile, mais je suis convaincu qu’avec la structure actuelle du club, ils ne cesseront de se renforcer. »
- BUDDS Auctions
L'intérêt pour les produits préférés des fans ne cesse de croître sur les marchés des objets de collection.
Reid est devenu un héros moderne à Sunderland après avoir offert à un groupe de supporters fidèles de quoi rêver. La promotion 2026 suit la même trajectoire, avec l’émergence de joueurs chers au cœur des fans qui susciteront un vif intérêt sur le marché des souvenirs dans les années à venir.
Plusieurs pièces remarquables ont d’ailleurs été récemment mises aux enchères – en pleine phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord – dont des maillots de 1966 ayant appartenu à Martin Peters et Alan Ball, adjugés respectivement 140 000 £ et 30 000 £, tandis qu’une tunique de Pelé a atteint 42 000 £.
La vente aux enchères BUDDS dédiée à la Coupe du monde s’est tenue le 25 juin 2026, précédée d’une vente en ligne à heure fixe lancée le 2 juin. La liste complète des résultats est disponible ici et ici, tandis qu’une estimation en ligne gratuite de tout objet de collection sportif peut être demandée ici.