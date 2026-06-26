« Pas la moindre chance » : le football européen à Sunderland stupéfie son ancien entraîneur emblématique, tandis que Peter Reid estime que les Black Cats doivent encore se renforcer lors du mercato estival

Une deuxième saison en Premier League est déjà suffisamment ardue, surtout quand le calendrier s’alourdit encore ; les supporters de Wearside ont-ils donc de quoi s’inquiéter ? Interrogé sur le sujet, Reid – qui a mené Sunderland à deux montées et à deux septièmes places entre 1995 et 2002 – a répondu à GOAL lors de la plus grande vente aux enchères thématique de la Coupe du monde organisée par BUDDS, leader britannique des souvenirs sportifs : « Croyez-le ou non, j’étais présent lors des matchs de barrages qui leur ont permis de monter. Coventry était la meilleure équipe lors des deux matchs de barrage – en demi-finale. Sheffield United était, à mon avis, sans doute la meilleure équipe. Mais ils ont trouvé le moyen de s’en sortir.

Ce que j’ai adoré, c’est que tout le monde disait que Sunderland allait être relégué. Le recrutement, Xhaka… ils ont été superbes. Vraiment superbes. Vu la façon dont le club est structuré aujourd’hui et compte tenu de son public, ça ne m’étonnerait pas qu’ils y parviennent à nouveau. Si le mercato est aussi bon que l’été dernier, je pense qu’ils auront les moyens d’y arriver.

« J’étais au match Tottenham-Everton, le dernier de la saison, un match crucial : Sunderland pouvait se qualifier pour l’Europe, les scénarios étaient possibles, mais je pensais qu’ils n’avaient aucune chance. Ils l’ont fait.

« Je suis ravi pour les supporters, car ils sont tout simplement incroyables. Fantastiques. Tout le mérite leur revient. C’est un club immense, avec une grande histoire. Le recrutement est crucial. Mais il est certain qu’ils ont brillamment réussi. Je pense qu’ils peuvent continuer sur leur lancée. Mais comme on le sait, c’est vraiment difficile. »