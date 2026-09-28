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Pas intéressés ! Raheem Sterling rejeté par des clubs de Ligue 1 alors que l'ancien ailier de l'Angleterre peine à trouver une nouvelle équipe
Écarté par le club français en difficulté
Sterling a été proposé au club de Ligue 1 du Havre, mais la formation française, actuellement lanterne rouge du championnat, a décidé de ne pas donner suite. Un développement surprenant pour un joueur qui a un temps affiché l’une des plus fortes valeurs marchandes du football mondial et qui était un pilier de la sélection d’Angleterre.
Selon Foot Mercato, le club normand estimait être déjà suffisamment fourni sur les postes de couloir et ne voyait pas en l’ancien joueur de Manchester City un renfort nécessaire. Ce refus n’a pas été un cas isolé : un deuxième club de Ligue 1, dont le nom n’a pas été révélé, a également été approché par les représentants du joueur, avant de répondre lui aussi par la négative.
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Une carrière en chute libre
Le parcours de Sterling jusqu’au statut d’agent libre a été marqué par une série de passages décevants, sans qu’il parvienne à retrouver son meilleur niveau. Après un transfert très médiatisé de Manchester City à Chelsea en 2022, il a eu du mal à trouver de la régularité à Stamford Bridge et a fini par perdre la confiance de Pep Guardiola. Un prêt ultérieur dans le nord de Londres ne lui a guère apporté de répit, puisque Sterling a disputé 28 matches avec Arsenal, pour seulement un but et cinq passes décisives durant son passage à l’Emirates Stadium.
En janvier 2026, Chelsea et Sterling sont parvenus à un accord à l’amiable pour résilier son contrat, lui permettant de chercher un nouveau départ ailleurs. Il a brièvement rejoint l’Eredivisie en février pour s’engager librement avec Feyenoord, mais l’expérience néerlandaise s’est révélée de courte durée et peu productive.
N’ayant pas réussi à s’imposer comme titulaire régulier à Rotterdam, il est une nouvelle fois à la recherche d’un projet qui lui permettra de relancer sa carrière, même si le manque d’intérêt en provenance de la Ligue 1 laisse penser que les options se font de plus en plus limitées pour le quadruple champion de Premier League.
Les problèmes judiciaires s’accumulent en dehors des terrains
À ses difficultés professionnelles s’ajoutent d’importants problèmes judiciaires découlant d’un incident en Angleterre. Sterling a récemment plaidé coupable de conduite dangereuse et de possession de six cartouches de protoxyde d’azote. Ces accusations font suite à un accident de la route au cours duquel son véhicule aurait percuté une barrière de sécurité sur l’autoroute.
S’il n’y a pas eu de blessés parmi les autres personnes impliquées, cet incident a encore terni sa réputation et potentiellement refroidi l’intérêt de clubs intéressés, méfiants face aux distractions que sa situation extrasportive pourrait apporter dans leur vestiaire. Les détails de l’affaire sont particulièrement préjudiciables, puisqu’il a également reconnu la possession de protoxyde d’azote à des fins d’inhalation illicite et le fait de ne pas avoir fourni d’échantillon pour analyse lors de l’enquête de police.
- Getty Images Sport
Quel avenir pour Sterling ?
Les statistiques dressent un constat alarmant pour un joueur qui n’a plus trouvé le chemin des filets en match officiel depuis septembre 2024. Pour un ailier qui s’appuyait autrefois sur son efficacité devant le but et sa vitesse explosive, ce manque de rendement constitue un sérieux signal d’alerte pour les recruteurs à travers l’Europe.
Les 320 apparitions en Premier League et les 165 implications sur des buts qu’il a accumulées durant ses années de pointe à Liverpool et à Manchester City semblent désormais appartenir à un lointain souvenir, alors qu’il doit composer avec la réalité d’un joueur libre de tout contrat au début de la trentaine.
Malgré les refus venus de France, Sterling reste déterminé à trouver un nouveau défi hors d’Angleterre afin de s’éloigner de l’intense examen de la presse britannique et de ses ennuis judiciaires.
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