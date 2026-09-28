Pas intéressés ! Raheem Sterling rejeté par des clubs de Ligue 1 alors que l'ancien ailier de l'Angleterre peine à trouver une nouvelle équipe

Le parcours de Sterling jusqu’au statut d’agent libre a été marqué par une série de passages décevants, sans qu’il parvienne à retrouver son meilleur niveau. Après un transfert très médiatisé de Manchester City à Chelsea en 2022, il a eu du mal à trouver de la régularité à Stamford Bridge et a fini par perdre la confiance de Pep Guardiola. Un prêt ultérieur dans le nord de Londres ne lui a guère apporté de répit, puisque Sterling a disputé 28 matches avec Arsenal, pour seulement un but et cinq passes décisives durant son passage à l’Emirates Stadium.

En janvier 2026, Chelsea et Sterling sont parvenus à un accord à l’amiable pour résilier son contrat, lui permettant de chercher un nouveau départ ailleurs. Il a brièvement rejoint l’Eredivisie en février pour s’engager librement avec Feyenoord, mais l’expérience néerlandaise s’est révélée de courte durée et peu productive.

N’ayant pas réussi à s’imposer comme titulaire régulier à Rotterdam, il est une nouvelle fois à la recherche d’un projet qui lui permettra de relancer sa carrière, même si le manque d’intérêt en provenance de la Ligue 1 laisse penser que les options se font de plus en plus limitées pour le quadruple champion de Premier League.