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Pas impressionné ! Diego Simeone explique pourquoi le match épique de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern (5-4) « n'était pas un bon match »
Match nul au Metropolitano
L'Atlético et Arsenal se sont séparés sur un match nul 1-1, plutôt prudent, lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, laissant le suspense intact avant le retour à Londres. Viktor Gyokeres a ouvert le score pour les Gunners sur penalty juste avant la mi-temps, mais Julian Alvarez a égalisé, également sur penalty après consultation du VAR, en début de seconde période. Malgré un tir d’Antoine Griezmann sur le poteau, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le but décisif dans une rencontre marquée par une grande discipline tactique.
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Sur le terrain, la tactique l’emporte sur le spectacle.
En zone mixte, Diego Simeone a comparé la rigueur tactique de son équipe à la rencontre chaotique et prolifique (neuf buts) qui avait opposé le PSG au Bayern Munich la veille. L’Argentin a rappelé qu’si les neutres et les téléspectateurs se délectent de ces spectacles offensifs, de tels scores résultent souvent de lacunes défensives que les entraîneurs peinent à apprécier.
Revenant sur les différentes approches tactiques en phases à élimination directe, il a confié à Prime Video : « Arsenal est une équipe incroyable, qui a remporté 10 matchs en Ligue des champions et en a concédé trois. La première mi-temps a été plus tactique, avec peu de tirs cadrés et quelques bonnes transitions. En deuxième période, nous avons accéléré et ils ont baissé de régime. Nous n’avons pas réussi à marquer un autre but, mais c’était un bon match.
« Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde dit : “Quel beau match !” Moi, je dis : “Ils ont marqué cinq buts contre nous !” Je ne sais pas si c’est un si beau match pour nous, les entraîneurs, mais à la télévision, bien sûr, c’était magnifique. »
Inquiétudes concernant les blessures chez l'Atleti
Au-delà des choix tactiques, l’Atlético s’inquiète de la condition physique de ses joueurs clés à l’approche du match retour à l’Emirates Stadium. Alvarez, qui a atteint la barre des dix buts dans la compétition grâce à son penalty, et son partenaire en attaque Alexander Sorloth sont tous deux en proie à des problèmes physiques.
Faisant le point sur l’état de l’effectif et évoquant le match décisif à Londres, Diego Simeone a ajouté : « Alvarez souffre d’une petite entorse à la cheville, Sorloth d’une lésion aux ischio-jambiers. Nous voulons bien faire et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Tout le monde voudra certainement se remettre pour être présent, mais je ne sais pas. »
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Rencontre décisive entre Arsenal et l’Atlético
Les deux équipes s’affronteront à nouveau dans six jours lors du match retour décisif, où Arsenal visera à prolonger sa série de 13 matchs sans défaite dans la compétition, ce qui constituerait un record à égaler. L’équipe de Mikel Arteta disposera d’un léger avantage avec le soutien de son public, mais la rigueur tactique de Diego Simeone fait des Colchoneros une menace constante en contre-attaque. La condition physique d’Alvarez et de Sorloth reste incertaine, et le staff médical de l’Atlético est donc engagé dans une course contre la montre pour les rendre disponibles à temps pour le voyage à l’Emirates.