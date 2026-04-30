Pas impressionné ! Diego Simeone explique pourquoi le match épique de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern (5-4) « n'était pas un bon match »

En zone mixte, Diego Simeone a comparé la rigueur tactique de son équipe à la rencontre chaotique et prolifique (neuf buts) qui avait opposé le PSG au Bayern Munich la veille. L’Argentin a rappelé qu’si les neutres et les téléspectateurs se délectent de ces spectacles offensifs, de tels scores résultent souvent de lacunes défensives que les entraîneurs peinent à apprécier.

Revenant sur les différentes approches tactiques en phases à élimination directe, il a confié à Prime Video : « Arsenal est une équipe incroyable, qui a remporté 10 matchs en Ligue des champions et en a concédé trois. La première mi-temps a été plus tactique, avec peu de tirs cadrés et quelques bonnes transitions. En deuxième période, nous avons accéléré et ils ont baissé de régime. Nous n’avons pas réussi à marquer un autre but, mais c’était un bon match.

« Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde dit : “Quel beau match !” Moi, je dis : “Ils ont marqué cinq buts contre nous !” Je ne sais pas si c’est un si beau match pour nous, les entraîneurs, mais à la télévision, bien sûr, c’était magnifique. »