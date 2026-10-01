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« Pas idéal » : Alessia Russo regrette l’effondrement tardif d’Arsenal alors qu’une erreur de main de Leah Williamson offre le nul au Paris FC
Une bizarre erreur défensive coûte cher à Arsenal
La victoire a échappé à l'équipe du nord de Londres après une catastrophe défensive qui a effacé son avance de deux buts sur la scène européenne. Le premier but de la saison de Russo, ajouté à une frappe pleine de sang-froid de Georgia Stanway, avait placé les visiteuses en contrôle total avant que Clara Mateo ne réduise l'écart. La catastrophe a frappé lorsque Williamson a attrapé une passe de la gardienne Misa que l'arbitre a jugée toujours en jeu, offrant à Maeline Mendy l'occasion de transformer son penalty.
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L’attaquant met en avant une mauvaise gestion de match coûteuse
L’internationale anglaise n’a fait aucun effort pour cacher sa déception après qu’Arsenal a laissé filer les trois points en perdant le contrôle de la rencontre après la pause.
En revenant sur ce match nul frustrant, Russo a déclaré sur les canaux médias officiels d’Arsenal : « Je veux dire, ce n’est pas idéal. Je pense qu’on a un peu perdu le contrôle de la seconde période avant même [le penalty]. Donc, il s’agit de mieux gérer le match. Je pense aussi qu’en première période, et sur l’ensemble du match, on a eu de très, très bons temps forts, donc maintenant, il s’agit de s’appuyer là-dessus pour aller de l’avant. »
Ce résultat a également établi un record dont Arsenal se serait bien passé, puisque le club n’a désormais pas réussi à s’imposer après avoir mené de deux buts ou plus en Ligue des champions à deux reprises depuis le début de la saison dernière.
L’attaquant pousse un soupir de soulagement après sa percée
Malgré l’amère désillusion au coup de sifflet final en France, Arsenal pouvait au moins se réconforter en voyant son attaquante vedette mettre fin à sa disette personnelle devant le but. Revenant sur son premier but après cinq matches sans marquer, Russo a expliqué : « Je veux toujours essayer de marquer et de créer, et oui, il s’agissait de trouver ce petit espace pour pouvoir frapper, donc je suis contente de l’avoir fait. »
En soulignant le travail collectif effectué en coulisses, elle a ajouté : « Je pense que c’est peut-être un domaine dans lequel nous n’avons pas eu confiance lors des derniers matches, mais je le vois tous les jours à l’entraînement, la qualité que nous avons. Je ne pensais pas que cela nous prendrait longtemps. C’était bien de voir ça, mais c’est aussi tout à l’honneur de nous toutes, ainsi que du staff. Nous avons vraiment beaucoup travaillé en coulisses, en nous poussant énormément, et nous allons continuer à le faire. »
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Le choc national met à l’épreuve la solidité défensive
Arsenal doit vite tourner la page après cette erreur étrange, alors qu’un exigeant défi sur la scène nationale l’attend ce week-end. L’équipe de Renee Slegers doit se rendre chez son rival pour le titre, Manchester City, pour son cinquième match de Women’s Super League le dimanche 4 octobre. Cette affiche de gala représente un test crucial de son caractère collectif et de sa discipline défensive après un revers aussi démoralisant en Europe.
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