L’internationale anglaise n’a fait aucun effort pour cacher sa déception après qu’Arsenal a laissé filer les trois points en perdant le contrôle de la rencontre après la pause.

En revenant sur ce match nul frustrant, Russo a déclaré sur les canaux médias officiels d’Arsenal : « Je veux dire, ce n’est pas idéal. Je pense qu’on a un peu perdu le contrôle de la seconde période avant même [le penalty]. Donc, il s’agit de mieux gérer le match. Je pense aussi qu’en première période, et sur l’ensemble du match, on a eu de très, très bons temps forts, donc maintenant, il s’agit de s’appuyer là-dessus pour aller de l’avant. »

Ce résultat a également établi un record dont Arsenal se serait bien passé, puisque le club n’a désormais pas réussi à s’imposer après avoir mené de deux buts ou plus en Ligue des champions à deux reprises depuis le début de la saison dernière.