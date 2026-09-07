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« Pas gagné ici depuis 60 ans » : Cristian Chivu insiste sur le fait que l'Inter conservera son identité face au Real Madrid de Jose Mourinho
Un défi historique au Bernabéu
Cristian Chivu insiste sur la détermination de l'Inter à « écrire des pages importantes de l'histoire » du club, alors que l'équipe s'apprête à lancer sa campagne de Ligue des champions mardi face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Les Nerazzurri se retrouvent face à l'un des débuts les plus difficiles possibles en Europe, avec un retour dans le stade où José Mourinho les a guidés vers leur troisième et plus récent sacre en Ligue des champions en 2010.
Après avoir joué sous les ordres de Mourinho lors de la saison historique du triplé de l'Inter, Chivu affirme conserver un lien fort avec son ancien entraîneur, tout en soulignant que sa propre vision tactique reste distincte. Pleinement conscient de l'immense pression qui accompagne la direction des Nerazzurri en Europe, le technicien roumain a mis en avant la responsabilité qui pèse sur ses épaules. « Nous avons l'obligation d'écrire des pages importantes dans l'histoire de ce club. Ces dernières années, ce club a atteint des standards importants, et nous devons écrire d'autres pages de son histoire. Mes émotions dans ce stade ? Il est devenu encore plus beau. Aujourd'hui, il est encore plus moderne et c'est un plaisir pour tout le monde d'avoir l'opportunité de jouer un match dans ce stade », a déclaré Chivu aux journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match.
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Respecter le Special One
Le lien entre Chivu et Mourinho reste indéfectible malgré leur prochaine bataille au bord du terrain. Pendant leurs années de gloire à San Siro, Chivu a remporté deux titres de Serie A, une Coupe d’Italie, une Supercoupe d’Italie et la Ligue des champions sous les ordres du technicien portugais. En revenant sur leur réussite commune et leur lien personnel profond, le Roumain n’a pas tari d’éloges sur son ancien mentor : « Mourinho est une personne spéciale pour moi. Le rencontrer a été un coup de chance. Il m’a aidé pendant le moment le plus difficile de ma vie, et je ne l’oublierai jamais. »
Malgré son lien profond avec Mourinho, Chivu a fermement rejeté l’idée que l’entraîneur chevronné ait façonné son cadre tactique, affirmant que son style de management s’est construit sur son expérience personnelle. « Je n’ai jamais copié qui que ce soit, a-t-il expliqué. J’ai ma propre idée du football, construite en tant que joueur et pendant mes années dans le secteur des jeunes, où j’ai eu l’occasion d’expérimenter des choses qui m’aident ces dernières années. »
Briser la malédiction de soixante ans
L'Inter est confronté à une tâche redoutable en Espagne, n'ayant plus gagné au Bernabéu depuis six décennies. Au total, le Real Madrid a remporté les quatre dernières confrontations entre les deux équipes, la plus récente victoire de l'Inter contre les géants espagnols remontant à la saison 1998-1999. Chivu reconnaît l'ampleur du défi, mais insiste sur le fait que son équipe ne fera aucun compromis sur son style. « Jouer au Bernabéu n'est jamais facile pour qui que ce soit. Cela fait 60 ans que l'Inter n'a pas gagné ici, a-t-il déclaré. Beaucoup d'équipes ont eu du mal à s'imposer ici. Nous ferons de notre mieux, mais sans changer ce que nous sommes. Nous voulons dominer, nous voulons montrer que nous avons grandi, et il n'existe pas de manière parfaite d'aborder le Real Madrid. »
Interrogé sur l'affirmation de Mourinho selon laquelle l'Inter aurait dû décrocher un autre titre en Ligue des champions ces dernières saisons, Chivu a apporté une réponse tranchante mais mesurée : « La question à lui poser est de savoir s'il voulait qu'Inter gagne. Nous sommes allés loin grâce à la compétence des dirigeants et à la qualité des joueurs, qui ont montré des choses importantes au cours des huit dernières années. Avec des idées et du travail, par le mérite et la qualité, nous sommes dans une situation où beaucoup de gens pensent que nous pouvons le faire. La Ligue des champions est cruelle. Même ceux qui la gagnent doivent surmonter certains moments et ont besoin d'un peu de chance. Nous voulons simplement être compétitifs, être à la hauteur de la compétition et de ce que le club a accompli ces dernières années. »
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Chivu met en garde contre le fait de sous-estimer le Real Madrid
Malgré le récent revers du Real Madrid face au Real Betis, Chivu reste méfiant envers le géant espagnol, soulignant la période d’adaptation naturelle nécessaire à ses nouvelles recrues. « Le début d’une saison n’est jamais simple, et il est encore tôt. Il y a des joueurs qui doivent encore s’habituer à ce que signifie jouer pour le Real Madrid, ce qui n’est jamais simple. Le début a été équilibré. Ils ont perdu leur dernier match, mais sans le mériter. Ils ont un entraîneur important qui sait comment certaines choses doivent être faites et des joueurs du plus haut niveau », a expliqué Chivu.
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