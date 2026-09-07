« Pas gagné ici depuis 60 ans » : Cristian Chivu insiste sur le fait que l'Inter conservera son identité face au Real Madrid de Jose Mourinho

Cristian Chivu insiste sur la détermination de l'Inter à « écrire des pages importantes de l'histoire » du club, alors que l'équipe s'apprête à lancer sa campagne de Ligue des champions mardi face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Les Nerazzurri se retrouvent face à l'un des débuts les plus difficiles possibles en Europe, avec un retour dans le stade où José Mourinho les a guidés vers leur troisième et plus récent sacre en Ligue des champions en 2010.

Après avoir joué sous les ordres de Mourinho lors de la saison historique du triplé de l'Inter, Chivu affirme conserver un lien fort avec son ancien entraîneur, tout en soulignant que sa propre vision tactique reste distincte. Pleinement conscient de l'immense pression qui accompagne la direction des Nerazzurri en Europe, le technicien roumain a mis en avant la responsabilité qui pèse sur ses épaules. « Nous avons l'obligation d'écrire des pages importantes dans l'histoire de ce club. Ces dernières années, ce club a atteint des standards importants, et nous devons écrire d'autres pages de son histoire. Mes émotions dans ce stade ? Il est devenu encore plus beau. Aujourd'hui, il est encore plus moderne et c'est un plaisir pour tout le monde d'avoir l'opportunité de jouer un match dans ce stade », a déclaré Chivu aux journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match.