Pas Folarin Balogun ! Selon les prévisions de transfert d'Aston Villa, un gardien prometteur serait préféré à l'attaquant de l'équipe nationale américaine, alors que Stan Collymore passe en revue les talents de la Coupe du monde

Interrogé sur un éventuel retour de Balogun en Angleterre, l’ancien attaquant de Villa, Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetTOM – a confié à GOAL : « Je reste sceptique concernant les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde. Ils ont suivi un cycle de quatre ans avec leur sélection, mais ont souvent changé de club.

« Je parlais récemment avec des amis des gardiens de but – notamment de celui de la RD Congo qui s’est illustré – et la Coupe du monde sert certes de vitrine, mais elle se résume à deux, trois ou quatre matchs où l’on doit se montrer sur la scène internationale. Je suis convaincu qu’Unai Emery et le staff d’Aston Villa s’intéresseront avant tout aux joueurs qui ont fait leurs preuves sur la durée, et Balogun ne correspond pas vraiment à ce profil.

Je suis sûr qu’Aston Villa sera associé à des joueurs qui se sont illustrés lors de la Coupe du monde. Je sais que Suzuki, le gardien japonais, c’est une autre paire de manches, car non seulement il est le numéro un de son pays, mais c’est aussi un jeune gardien en plein essor au niveau des clubs – donc son recrutement serait logique.

« Balogun ? Je n’en suis pas si sûr. Le seul joueur qui, selon moi, s’est vraiment illustré, c’est Brian Brobbey. Je sais qu’il est déjà à Sunderland, qu’il est sous contrat, etc. C’est probablement le meilleur attaquant non buteur que j’ai vu depuis un bon moment, car il occupe les défenseurs, il les fait pivoter, il les déstabilise.

« Mais Brobbey nécessite un système qui l’associe à un véritable numéro 9, or Villa évolue en 4-3-3. Si Morgan Rogers part, le club cherchera sans doute un milieu offensif central, même si ses priorités sont connues depuis longtemps.

Si Emi Martínez, qui pourrait à nouveau remporter la Coupe du monde, venait à partir, une place s’ouvrirait pour Suzuki.

« À Villa, la priorité restera la vitesse sur les ailes pour alimenter Ollie Watkins, qui devrait porter le maillot des Villans encore deux, trois ou quatre ans. Il faudra donc des joueurs capables de lui fournir des centres de qualité, ce qui a parfois fait défaut la saison passée. »