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Pas Folarin Balogun ! Selon les prévisions de transfert d'Aston Villa, un gardien prometteur serait préféré à l'attaquant de l'équipe nationale américaine, alors que Stan Collymore passe en revue les talents de la Coupe du monde
Rogers pourrait signer à Arsenal dans le cadre d'un transfert record
Le meneur de jeu international anglais Morgan Rogers suscite l’intérêt de plusieurs clubs et son nom circule dans un éventuel transfert record de 130 millions de livres sterling (174 millions de dollars) vers Arsenal, champion de Premier League. Un départ pourrait être envisagé en raison des contraintes imposées par les règles de rentabilité et de viabilité (PSR).
Ces départs offriraient à Emery et à son staff une marge de manœuvre financière indispensable pour renforcer un effectif qui, la saison passée, a mis fin à trente ans d’attente en conquérant la Ligue Europa.
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L’AS Villa va-t-elle recruter un remplaçant pour son attaquant vedette Watkins ?
Aston Villa souffre d'une pénurie d'attaquants de métier, Ollie Watkins se retrouvant souvent isolé en pointe. Le club songerait à renforcer la concurrence pour le joueur de 30 ans lors du mercato actuel, et Folarin Balogun figurerait parmi les pistes étudiées.
Formé à Arsenal, l’Américain a inscrit 19 buts en Ligue 1 sous les couleurs de Monaco lors de l’exercice 2026-2027, avant de briller lors de la Coupe du monde disputée sur son sol (trois réalisations) et d’écoper d’un carton rouge controversé, finalement annulé après une supposée intervention politique.
Collymore n’est toutefois pas convaincu que cet attaquant de 25 ans réponde aux besoins d’Aston Villa. Il plaide plutôt pour des renforts sur les ailes et suggère que le prometteur gardien japonais Zion Suzuki pourrait être ciblé pour succéder au vainqueur de la Coupe du monde, Emi Martínez, dans les cages.
Balogun ou Suzuki ? Collymore livre son pronostic transfert
Interrogé sur un éventuel retour de Balogun en Angleterre, l’ancien attaquant de Villa, Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetTOM – a confié à GOAL : « Je reste sceptique concernant les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde. Ils ont suivi un cycle de quatre ans avec leur sélection, mais ont souvent changé de club.
« Je parlais récemment avec des amis des gardiens de but – notamment de celui de la RD Congo qui s’est illustré – et la Coupe du monde sert certes de vitrine, mais elle se résume à deux, trois ou quatre matchs où l’on doit se montrer sur la scène internationale. Je suis convaincu qu’Unai Emery et le staff d’Aston Villa s’intéresseront avant tout aux joueurs qui ont fait leurs preuves sur la durée, et Balogun ne correspond pas vraiment à ce profil.
Je suis sûr qu’Aston Villa sera associé à des joueurs qui se sont illustrés lors de la Coupe du monde. Je sais que Suzuki, le gardien japonais, c’est une autre paire de manches, car non seulement il est le numéro un de son pays, mais c’est aussi un jeune gardien en plein essor au niveau des clubs – donc son recrutement serait logique.
« Balogun ? Je n’en suis pas si sûr. Le seul joueur qui, selon moi, s’est vraiment illustré, c’est Brian Brobbey. Je sais qu’il est déjà à Sunderland, qu’il est sous contrat, etc. C’est probablement le meilleur attaquant non buteur que j’ai vu depuis un bon moment, car il occupe les défenseurs, il les fait pivoter, il les déstabilise.
« Mais Brobbey nécessite un système qui l’associe à un véritable numéro 9, or Villa évolue en 4-3-3. Si Morgan Rogers part, le club cherchera sans doute un milieu offensif central, même si ses priorités sont connues depuis longtemps.
Si Emi Martínez, qui pourrait à nouveau remporter la Coupe du monde, venait à partir, une place s’ouvrirait pour Suzuki.
« À Villa, la priorité restera la vitesse sur les ailes pour alimenter Ollie Watkins, qui devrait porter le maillot des Villans encore deux, trois ou quatre ans. Il faudra donc des joueurs capables de lui fournir des centres de qualité, ce qui a parfois fait défaut la saison passée. »
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Balogun, la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, devrait attirer plusieurs offres lors du mercato estival.
Watkins a inscrit 21 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, confirmant sa régularité depuis son arrivée en provenance de Brentford en 2020, pour un montant record de 28 millions de livres (37 millions de dollars).
Emery pourrait juger qu’il n’a pas besoin d’un joueur du calibre de Balogun pour épauler son numéro 11 confirmé, mais l’attaquant américain peut s’attendre à des offres de la part d’autres clubs après s’être illustré en France et sur la plus grande scène internationale du football.
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