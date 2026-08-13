En matière de renforts au milieu de terrain, Manchester United voit grand, après avoir formulé une nouvelle prise de renseignements le mois dernier pour la star du Real Madrid Aurelien Tchouameni. Si un accord pour le Français serait incroyablement difficile à conclure, cela démontre le niveau d’ambition que Carrick a pour son onze de départ.

Évoquant le besoin de confiance et de progrès, Carrick a expliqué : « Mais en réalité, la confiance que nous avons tirée des derniers mois, et ce que nous avons en quelque sorte accompli en championnat. Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais bien sûr la situation est aussi ce qu’elle est, que ce soit sur le plan financier ou autre. Pour l’instant, nous devons en tirer le maximum, mais nous devons continuer à pousser, vraiment, et repousser toutes les limites possibles pour être capables de gagner à nouveau, tout simplement. Et c’est le défi, au bout du compte, que ce soit cette saison ou, espérons-le, la suivante. Il faut que ce soit, je dis qu’il faut que ce soit, nous voulons que ce soit le plus tôt possible, et c’est ce que nous visons tous. »