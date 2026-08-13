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Pas encore terminé ! Michael Carrick réclame deux signatures supplémentaires à Manchester United avant la date limite du mercato
Carrick vise des renforts en défense et au milieu de terrain
Manchester United scrute activement le marché à la recherche d’un nouveau latéral gauche et d’un milieu central à l’approche des deux dernières semaines du mercato estival. Si le club a déjà investi 85 millions de livres sterling pour faire venir Andrey Santos et Youri Tielemans afin de renforcer l’entrejeu, Carrick estime que l’effectif a encore besoin de retouches supplémentaires pour combler l’écart avec ses rivaux de Premier League.
Selon The Sun, Carrick s’est exprimé sur l’état actuel de son effectif et sur la nécessité de poursuivre le recrutement, déclarant : « Je pense que nous avons un assez bon équilibre global quand on regarde l’effectif, mais oui, bien sûr, nous en voudrions plus. Nous en voudrions plus, nous devons continuer à pousser pour en avoir davantage. Il y a un ou deux secteurs dans lesquels nous aimerions nous améliorer et nous pensons qu’il est possible de le faire. »
- Getty Images Sport
La quête d’un nouveau latéral gauche
Manchester United a déjà été associé à plusieurs pistes pour combler le vide au poste d'arrière gauche, notamment avec des discussions informelles avec les représentants du défenseur de Newcastle United Lewis Hall. Cependant, Newcastle s'est rapidement employé à calmer toute rumeur autour d'un possible départ, obligeant United à étudier d'autres options comme Myles Lewis-Skelly, d'Arsenal, même si sa valorisation est actuellement jugée trop élevée.
Carrick reste toutefois catégorique sur un point : le club doit repousser les limites pour s'assurer d'être performant sur le terrain, quel que soit le contexte financier. Il a ajouté : « L'argent, c'est l'argent. Je comprends ça. Mais il s'agit toujours de football et c'est là que se situe la concurrence. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans la responsabilité de ce club, et dans ce que nous ressentons naturellement comme groupe de toute façon, qui est d'essayer de gagner des matches et d'avoir du succès. Nous avons le sentiment que nous devons lutter pour tout ce dans quoi nous sommes engagés, en comprenant aussi un peu, en étant réalistes sur ce à quoi l'histoire récente a ressemblé également, et cela sur une période de temps. »
Tchouameni et Baleba dans le viseur
En matière de renforts au milieu de terrain, Manchester United voit grand, après avoir formulé une nouvelle prise de renseignements le mois dernier pour la star du Real Madrid Aurelien Tchouameni. Si un accord pour le Français serait incroyablement difficile à conclure, cela démontre le niveau d’ambition que Carrick a pour son onze de départ.
Évoquant le besoin de confiance et de progrès, Carrick a expliqué : « Mais en réalité, la confiance que nous avons tirée des derniers mois, et ce que nous avons en quelque sorte accompli en championnat. Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais bien sûr la situation est aussi ce qu’elle est, que ce soit sur le plan financier ou autre. Pour l’instant, nous devons en tirer le maximum, mais nous devons continuer à pousser, vraiment, et repousser toutes les limites possibles pour être capables de gagner à nouveau, tout simplement. Et c’est le défi, au bout du compte, que ce soit cette saison ou, espérons-le, la suivante. Il faut que ce soit, je dis qu’il faut que ce soit, nous voulons que ce soit le plus tôt possible, et c’est ce que nous visons tous. »
- AFP
United loin derrière les gros dépensiers
La pression monte pour Manchester United, qui est actuellement le seul club du « Big Six » traditionnel à ne pas avoir dépensé au moins 100 M£ pour une seule recrue phare. Ses rivaux ont tous franchi ce seuil cet été pour renforcer leurs effectifs, avec Manchester City qui a recruté Elliot Anderson, Tottenham qui a fait venir Sandro Tonali, et Chelsea qui a cassé sa tirelire pour Morgan Rogers.
Manchester United est désireux de s’appuyer sur la dynamique générée sous Carrick la saison dernière, après avoir décroché une troisième place synonyme de retour en Ligue des champions. Le club mancunien voudra donner le ton d’entrée au moment de lancer sa nouvelle campagne de Premier League avec un déplacement sur la pelouse de Hull City le 22 août.
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