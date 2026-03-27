« Pas encore ! » - John Toshack dément les affirmations de son fils selon lesquelles il souffrirait de démence, alors que la légende de Liverpool prend la parole

Le grand entraîneur gallois s'est montré de bonne humeur à son domicile de Besalu, vêtu d'un survêtement de la Real Sociedad, afin de démentir les rumeurs concernant son bien-être mental. Le « Volcan » du football gallois s'est empressé de minimiser la gravité des récents gros titres, affichant le même esprit combatif qui a marqué sa carrière légendaire à Anfield et à travers l'Europe.

Sa femme, Mai, a révélé que le débat public avait causé une grande détresse au sein de leur foyer. Afin de protéger le vétéran des entraîneurs de l'anxiété croissante et du poids émotionnel de ces articles, elle a pris la décision de cacher son téléphone portable pour l'empêcher de lire de nouvelles spéculations sur son état.