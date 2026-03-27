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« Pas encore ! » - John Toshack dément les affirmations de son fils selon lesquelles il souffrirait de démence, alors que la légende de Liverpool prend la parole
La légende répond aux rumeurs concernant sa santé
Le grand entraîneur gallois s'est montré de bonne humeur à son domicile de Besalu, vêtu d'un survêtement de la Real Sociedad, afin de démentir les rumeurs concernant son bien-être mental. Le « Volcan » du football gallois s'est empressé de minimiser la gravité des récents gros titres, affichant le même esprit combatif qui a marqué sa carrière légendaire à Anfield et à travers l'Europe.
Sa femme, Mai, a révélé que le débat public avait causé une grande détresse au sein de leur foyer. Afin de protéger le vétéran des entraîneurs de l'anxiété croissante et du poids émotionnel de ces articles, elle a pris la décision de cacher son téléphone portable pour l'empêcher de lire de nouvelles spéculations sur son état.
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« Je me souviens des buts que j'ai marqués »
« Dément ? Pas encore », a déclaré Toshack à El Mundo avec un sourire ironique. Si l’ancien attaquant a reconnu souffrir de quelques trous de mémoire à court terme, il reste vif d’esprit lorsqu’il évoque ses exploits footballistiques. « J’ai oublié tous les buts que j’ai manqués, mais je me souviens parfaitement de ceux que j’ai marqués. »
La confusion trouve son origine dans une interview où son fils, Cameron, affirmait que son père était confronté à des problèmes de mémoire quotidiens. Cependant, Mai a précisé que les deux hommes ne s’étaient pas vus depuis deux ans, jetant ainsi le doute sur la véracité de ces affirmations. « Il s’est endormi à deux heures du matin en pleurant », dit-elle, faisant référence à l’inquiétude causée par les déclarations de son fils aîné. « Il n’a pas vu son père depuis deux ans. »
Un combat contre la maladie qui mettait sa vie en danger
La santé de Toshack est source d'inquiétude depuis qu'il a traversé une épreuve difficile face à la Covid-19 il y a six ans. Le Gallois a passé 16 jours dans une unité de soins intensifs à Barcelone, une épreuve qui a nécessité une intubation et l'a contraint à rester temporairement en fauteuil roulant.
« J'ai eu de la chance de m'en sortir », a déclaré Toshack en repensant à cette expérience. « Les médecins m'ont dit que si je n'avais pas été un athlète, je n'aurais pas survécu. »
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Une vie tranquille en Catalogne
Aujourd'hui âgé de 77 ans, Toshack mène une vie paisible à Gérone, entouré de ses cinq chiens. Il a reconnu ressentir les effets de l'âge, en reprenant une expression classique qu'il avait traduite en espagnol il y a plusieurs décennies : « Je ne suis plus tout jeune. »