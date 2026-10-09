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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

« Pas du tout inquiet ! » - Enzo Maresca révèle la réaction de l’effectif de Manchester City au verdict de culpabilité

E. Maresca
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Premier League

Enzo Maresca, l’entraîneur de Manchester City, a brisé le silence après l’énorme nouvelle selon laquelle le club a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règlements financiers de la Premier League. Le technicien italien insiste sur le fait que son groupe reste totalement imperturbable face à la tempête judiciaire qui se prépare en dehors du terrain, alors qu’il se prépare à un choc titanesque contre Liverpool.

  • City reconnu coupable

    Manchester City gère les retombées d’un jugement accablant après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Cette décision sans précédent a jeté une ombre sur le géant de l’Etihad à un moment crucial de sa saison.

    Malgré la sévérité du verdict, la direction de l’Etihad Stadium reste ferme dans son démenti de toute faute. Le président Khaldoon Al-Mubarak comme le directeur général Ferran Soriano ont publiquement maintenu l’innocence du club, et une procédure d’appel formelle est déjà en cours.

    L’effectif a en grande partie été protégé des conséquences immédiates grâce à la trêve internationale. Cependant, avec le retour des joueurs au City Football Academy, l’attention s’est brusquement recentrée sur les affaires nationales dans un contexte de forte pression extérieure.


  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca appelle au calme au milieu du bruit médiatique

    S’exprimant auprès des médias internes avant une conférence de presse plus large prévue vendredi, Maresca a clairement indiqué que le vestiaire n’était pas perturbé par les turbulences en dehors du terrain. « Personnellement, je suis très calme, pour être honnête, a expliqué l’Italien. Le club a été très clair. Nous faisons totalement confiance au club. »

    L’entraîneur de City a souligné l’importance de préserver ses joueurs de la controverse ambiante. Il a ajouté : « Nous comprenons le bruit autour de nous, mais notre seul objectif, c’est ce que nous pouvons contrôler, et nous ne pouvons contrôler que l’aspect footballistique. »

    Interrogé sur l’état d’esprit du groupe à son retour de la trêve internationale, Maresca a révélé une ambiance étonnamment positive. « Le ressenti est fantastique, pour être honnête, a-t-il déclaré. Les joueurs sont impatients de disputer les deux prochains matches. Mais surtout, ils sont enthousiastes parce qu’en ce moment, nous sommes en tête du championnat. Les joueurs sont uniquement concentrés là-dessus. Ils savent que ce que nous pouvons contrôler, c’est l’aspect footballistique ; ils ne sont pas du tout inquiets par des choses différentes.

    « Ils connaissent leur métier et ils savent qu’il y a du bruit, mais ils n’y accordent pas trop d’importance. À cet instant, ils sont simplement concentrés sur la manière dont nous pouvons battre Liverpool et sur la façon dont, avec les supporters, nous pouvons essayer de gagner à Anfield. »


  • Préserver ses chances de titre

    City occupe actuellement la tête du classement de Premier League, et Maresca est déterminé à faire en sorte que leurs batailles juridiques ne fassent pas dérailler une campagne prometteuse. L’Italien a rapidement compris que sa tâche principale est de maintenir l’harmonie et la compétitivité au sein de l’effectif.

    En traçant une ligne claire entre le combat juridique mené en coulisses par la direction et les responsabilités de l’équipe sur le terrain, Maresca tente d’instaurer un état d’esprit d’assiégés. Le front uni affiché par l’entraîneur correspond parfaitement à la posture de défi adoptée par les dirigeants du club, alors qu’ils se préparent à une longue procédure d’appel.


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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un énorme test à Anfield

    Tous les regards seront tournés vers City, qui retrouvera la Premier League dimanche face à Liverpool. Le choc d’Anfield constituera leur premier match depuis la publication du verdict de culpabilité, et représentera un immense test psychologique et tactique pour les leaders du championnat de Maresca.

    Obtenir un résultat positif dans le Merseyside enverrait un message fort à leurs rivaux dans la course au titre, en prouvant que l’effectif reste totalement imperméable au scandale financier en cours.

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