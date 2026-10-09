S’exprimant auprès des médias internes avant une conférence de presse plus large prévue vendredi, Maresca a clairement indiqué que le vestiaire n’était pas perturbé par les turbulences en dehors du terrain. « Personnellement, je suis très calme, pour être honnête, a expliqué l’Italien. Le club a été très clair. Nous faisons totalement confiance au club. »

L’entraîneur de City a souligné l’importance de préserver ses joueurs de la controverse ambiante. Il a ajouté : « Nous comprenons le bruit autour de nous, mais notre seul objectif, c’est ce que nous pouvons contrôler, et nous ne pouvons contrôler que l’aspect footballistique. »

Interrogé sur l’état d’esprit du groupe à son retour de la trêve internationale, Maresca a révélé une ambiance étonnamment positive. « Le ressenti est fantastique, pour être honnête, a-t-il déclaré. Les joueurs sont impatients de disputer les deux prochains matches. Mais surtout, ils sont enthousiastes parce qu’en ce moment, nous sommes en tête du championnat. Les joueurs sont uniquement concentrés là-dessus. Ils savent que ce que nous pouvons contrôler, c’est l’aspect footballistique ; ils ne sont pas du tout inquiets par des choses différentes.

« Ils connaissent leur métier et ils savent qu’il y a du bruit, mais ils n’y accordent pas trop d’importance. À cet instant, ils sont simplement concentrés sur la manière dont nous pouvons battre Liverpool et sur la façon dont, avec les supporters, nous pouvons essayer de gagner à Anfield. »



