Pour sa première titularisation en championnat depuis son transfert de 75 millions de livres sterling en provenance de Newcastle, Guimaraes n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation de l’équipe. Le milieu de terrain brésilien a qualifié cette sortie de « mauvaise journée au bureau » et a présenté des excuses directes aux supporters ayant fait le déplacement.

« Nous sommes très déçus et nous devons apprendre de nos erreurs parce que nous étions très loin de notre niveau, a-t-il déclaré. Nous avons été trop brouillons avec le ballon, nous n’avons remporté aucun duel. Et nous ne pouvons pas accepter cela en portant ce maillot de champion. Nous ne pouvons pas répéter cela. »

Malgré cette lourde défaite, Guimaraes a reconnu le bon début de saison de l’équipe. « C’est une leçon pour nous parce que je pense que nous étions sur une bonne dynamique jusque-là, a-t-il ajouté. Nous avions gagné chaque match, mais c’est un match à oublier et nous devons nous améliorer. »



