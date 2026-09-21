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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Pas digne d’un champion ! Bruno Guimaraes livre une évaluation cinglante de l’effondrement « inacceptable » d’Arsenal contre Brighton

B. Guimaraes
Arsenal
Brighton vs Arsenal
Brighton
Premier League

Le milieu de terrain d'Arsenal Bruno Guimaraes a livré une analyse cinglante de la lourde défaite de son équipe à Brighton, estimant que la prestation n’était pas digne de leur statut de champions en titre. Arsenal a vu son début parfait en Premier League partir en fumée à l’Amex Stadium, où les hommes de Mikel Arteta ont été nettement battus 3-0 par Brighton.

  • La série d’invincibilité s’est arrêtée à l’Amex

    Abordant cette rencontre sur une série de sept victoires consécutives, les champions de Premier League ont affiché un visage méconnaissable sur la côte sud. Les visiteurs ont été largement dominés par une équipe de Brighton infatigable, subissant au final leur plus lourde défaite dans l'élite depuis 2023.

    Le public local a savouré cette démonstration, se moquant sans pitié de l'équipe d'Arteta en perte de vitesse. Des chants comme « Vous êtes Tottenham déguisé ? » et « Champions d'Angleterre, quelle blague » ont résonné dans le stade pendant que les visiteurs s'effondraient sous la pression.


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  • imago-sport-1083526600.jpgMark Pain

    Guimaraes exige une amélioration immédiate

    Pour sa première titularisation en championnat depuis son transfert de 75 millions de livres sterling en provenance de Newcastle, Guimaraes n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation de l’équipe. Le milieu de terrain brésilien a qualifié cette sortie de « mauvaise journée au bureau » et a présenté des excuses directes aux supporters ayant fait le déplacement.

    « Nous sommes très déçus et nous devons apprendre de nos erreurs parce que nous étions très loin de notre niveau, a-t-il déclaré. Nous avons été trop brouillons avec le ballon, nous n’avons remporté aucun duel. Et nous ne pouvons pas accepter cela en portant ce maillot de champion. Nous ne pouvons pas répéter cela. »

    Malgré cette lourde défaite, Guimaraes a reconnu le bon début de saison de l’équipe. « C’est une leçon pour nous parce que je pense que nous étions sur une bonne dynamique jusque-là, a-t-il ajouté. Nous avions gagné chaque match, mais c’est un match à oublier et nous devons nous améliorer. »


  • Les standards défensifs se relâchent chez les champions

    La défense d'Arsenal, habituellement si solide, a été mise à mal à plusieurs reprises par des frappes lointaines. Le défenseur Ezri Konsa a fait part de sa frustration après cette défaillance défensive inhabituelle, soulignant que les champions n'ont pas exercé une pression suffisante en dehors de leur propre surface de réparation.

    « Nous avons des standards élevés ici et nous les avons abandonnés », a expliqué Konsa. « Nous sommes très déçus de perdre et encaisser trois buts ne nous ressemble pas. En tant que défenseur, je suis fier de garder ma cage inviolée. »

    Il a ajouté : « Nous avons concédé deux buts de l'extérieur de la surface. C'étaient deux très belles frappes. Mais sur ces deux buts, il y a eu des moments où nous aurions pu davantage presser le porteur du ballon. C'est la Premier League, quand vous laissez du temps à des joueurs de qualité à l'extérieur de la surface et qu'ils frappent, ça peut finir au fond. »


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    Le temps de ruminer pendant la trêve internationale

    Arteta et ses joueurs doivent désormais faire face à une attente frustrante de trois semaines avant de pouvoir rectifier le tir. Avec une trêve internationale prolongée qui se profile, Arsenal ne retrouvera pas les terrains avant la réception de Leeds United le 10 octobre.

    Cette longue pause représente à la fois un défi et une opportunité. Comme l’a souligné Konsa, Arsenal doit profiter de ce temps pour réfléchir à un résultat qui met à mal toute idée d’une marche facile vers un deuxième titre consécutif, et exige une réponse rapide et décisive à son retour.

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