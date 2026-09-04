Dans un communiqué confirmant cette décision, la SPFL a expliqué que cette interdiction constitue une mesure nécessaire afin d’évaluer les recommandations en matière de sécurité découlant des troubles à Ibrox. L’instance dirigeante a déclaré : « Cette disposition temporaire permettra aux deux clubs, ainsi qu’à la SPFL, à Police Scotland et aux autres parties prenantes concernées, d’examiner comme il se doit les conclusions et les recommandations de l’évaluation indépendante, de mettre en œuvre les mesures nécessaires et de s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour planifier minutieusement les prochaines rencontres. »

Les autorités tiennent à éviter les casse-tête logistiques qui ont marqué les récents derbies, où les contingents de billets ont été une source constante de friction. La SPFL a ajouté : « Cela offrira également une plus grande certitude aux supporters et aux personnes impliquées dans l’organisation des matches, tout en évitant les incertitudes répétées autour des modalités de billetterie pour les rencontres individuelles. Toutes les parties se sont engagées à travailler de manière constructive pendant cette période, la sûreté et la sécurité restant la priorité. »