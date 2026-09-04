Getty Images Sport
Traduit par
Pas de supporters visiteurs pour les derbies Old Firm alors que le Celtic et les Rangers trouvent un accord avec la SPFL à la suite de troubles dans la foule à Ibrox
Des préoccupations de sécurité entraînent l’exclusion des supporters
La rivalité la plus intense du football écossais connaîtra une atmosphère différente cette saison, puisque les deux géants de Glasgow ont convenu d’une interdiction totale des supporters visiteurs pour toutes leurs confrontations nationales. Cette décision concerne les rencontres de Scottish Premiership comme de Premier Sports Cup, garantissant que les tribunes seront occupées exclusivement par les supporters de l’équipe à domicile.
Le prochain choc de Premier Sports Cup, prévu le 13 septembre et organisé par les Rangers, sera le premier match très médiatisé affecté par cette décision. Une semaine plus tard seulement, les deux équipes doivent se retrouver à Celtic Park en championnat, une rencontre qui se jouera elle aussi sans supporters visiteurs.
- Getty Images Sport
La SPFL accorde la priorité à la sécurité et à l’organisation des jours de match
Dans un communiqué confirmant cette décision, la SPFL a expliqué que cette interdiction constitue une mesure nécessaire afin d’évaluer les recommandations en matière de sécurité découlant des troubles à Ibrox. L’instance dirigeante a déclaré : « Cette disposition temporaire permettra aux deux clubs, ainsi qu’à la SPFL, à Police Scotland et aux autres parties prenantes concernées, d’examiner comme il se doit les conclusions et les recommandations de l’évaluation indépendante, de mettre en œuvre les mesures nécessaires et de s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour planifier minutieusement les prochaines rencontres. »
Les autorités tiennent à éviter les casse-tête logistiques qui ont marqué les récents derbies, où les contingents de billets ont été une source constante de friction. La SPFL a ajouté : « Cela offrira également une plus grande certitude aux supporters et aux personnes impliquées dans l’organisation des matches, tout en évitant les incertitudes répétées autour des modalités de billetterie pour les rencontres individuelles. Toutes les parties se sont engagées à travailler de manière constructive pendant cette période, la sûreté et la sécurité restant la priorité. »
Les conséquences du choc de coupe de mars
La tension autour de ces rencontres a atteint son point de rupture lors du match de coupe du mois de mars, qui a vu les supporters du Celtic recevoir l’intégralité de leur quota pour la tribune de Broomloan Road pour la première fois depuis 2018. Environ 8 000 supporters visiteurs étaient présents pour cette rencontre, un chiffre nettement supérieur aux quotas inférieurs à 1 000 observés lors des récents matches de championnat.
Dans le cadre des retombées de cette affaire, le Celtic et les Rangers ont tous deux été contraints par la Fédération écossaise de disputer leur prochain match à domicile en Coupe d’Écosse à huis clos. La décision d’étendre désormais l’interdiction des supporters visiteurs à toutes les compétitions nationales cette saison souligne la gravité de la situation.
- Getty Images Sport
Les entraîneurs reviennent sur l’interdiction liée au derby
Commentant cette décision, l'entraîneur des Rangers Derek McInnes a admis avoir été pris au dépourvu par l'annonce, qualifiant la nouvelle de « décevante ». « C'est toujours mieux quand les supporters adverses sont autorisés à assister à un derby », a déclaré McInnes. « Dans le contexte de tout ce qui s'est passé autour de cette affiche et de la dernière partie de celle-ci, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et beaucoup à discuter. Pour autant que je sache, c'était encore en discussion, donc ça m'a un peu pris de court. »
Également interrogé sur cette interdiction, l'entraîneur du Celtic Martin O'Neill est revenu sur l'issue, qualifiant l'accord à la fois d'« inévitable » et de « vraiment triste ». « C'est une très, très grande affiche quand le stade est absolument plein. Et je pense que les supporters visiteurs y contribuent », a ajouté O'Neill. « Espérons que les deux clubs pourront se réunir à un moment ou à un autre et tenter de résoudre les problèmes en question. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles