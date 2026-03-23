Pas de stade : la commune de San Donato réclame 74 360 euros de dommages-intérêts au Milan

L'Inter et le Milan ont racheté le stade Meazza de Milan afin de construire un nouveau complexe à San Siro.

En conséquence, les dirigeants rossoneri quittent la zone de San Donato Milanese.





Il Giorno rapporte que la commune située au sud-est de la capitale lombarde demande désormais au Milan de la rembourser à hauteur de 74 360 euros pour les frais engagés par la collectivité locale en matière de consultations, d'études approfondies et de démarches techniques et administratives liées à l'examen du projet qui prévoyait la construction d'une arène de 70 000 places dans le quartier de San Francesco.





La facture a été présentée par la commune de San Donato Milanese à la société Sportlifecity (détenue à 90 % par le Milan) conformément à la clause prévoyant un montant maximal de 220 000 euros.





Le maire Francesco Squeri l'a annoncé lors du dernier conseil municipal, en réponse à une question posée par les conseillers du Parti démocrate.



