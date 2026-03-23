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Pas de stade : la commune de San Donato réclame 74 360 euros de dommages-intérêts au Milan

Le bilan des coûts liés au projet, aux prestations de conseil et aux démarches administratives a été présenté.

L'Inter et le Milan ont racheté le stade Meazza de Milan afin de construire un nouveau complexe à San Siro.

En conséquence, les dirigeants rossoneri quittent la zone de San Donato Milanese.


Il Giorno rapporte que la commune située au sud-est de la capitale lombarde demande désormais au Milan de la rembourser à hauteur de 74 360 euros pour les frais engagés par la collectivité locale en matière de consultations, d'études approfondies et de démarches techniques et administratives liées à l'examen du projet qui prévoyait la construction d'une arène de 70 000 places dans le quartier de San Francesco.


La facture a été présentée par la commune de San Donato Milanese à la société Sportlifecity (détenue à 90 % par le Milan) conformément à la clause prévoyant un montant maximal de 220 000 euros.


Le maire Francesco Squeri l'a annoncé lors du dernier conseil municipal, en réponse à une question posée par les conseillers du Parti démocrate.


  • Aujourd'hui, ce même site fait l'objet d'autres rumeurs, la dernière en date concernant le basket. RedBird et Oaktree, les fonds américains propriétaires de l'Inter et du Milan, seraient en effet intéressés par un investissement dans NBA Europe en vue de la création d'une ligue de basket-ball sur le Vieux Continent. Si l'accord avec Gerry Cardinale se concrétise, on envisage la construction d'une salle sur les terrains de San Francesco à San Donato Milanese (environ 300 000 mètres carrés), pour un coût estimé à 400 millions d'euros. Auparavant, il avait également été question d'installations pour les sections jeunes et féminines du Milan.


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