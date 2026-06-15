EAST RUTHERFORD, N.J. – Posté sur l’une des passerelles supérieures du New York/New Jersey Stadium, le regard porté au-delà de la pelouse, le spectateur découvre un tableau pour le moins singulier. Un vaste paysage industriel s’étend : béton, tarmac, navettes en attente, tentes provisoires et, à l’horizon, une autoroute. Peu de monde. Peu d’activité anime ce site pourtant situé à moins de 16 km de New York, comme si l’infrastructure appartenait à un monde à part. C’est dans ce cadre qu’un match de la Coupe du monde s’est joué samedi soir.

Un peu moins de douze mois plus tôt, le 15 juin 2025, le même site avait pourtant vibré : une marée humaine en maillots verts avait investi le parking, multipliant barbecues, bières et parties de ballon improvisées sous le regard fier des pères. Près d’un pick-up imposant, orné à l’avant du drapeau portugais, un supporter avait installé une réplique quasi parfaite de Cristiano Ronaldo : près de deux mètres de muscles, un doigt sur les lèvres pour faire taire une foule imaginaire. Les photographes se pressaient autour de cette « machine siuuuu », star incontestée du parking.

Ce jour-là, l’ambiance était au rendez-vous. Le match s’est terminé sur un score de 0-0 ; Porto et Palmeiras n’ont jamais donné l’impression de vouloir gagner. Pourtant, la rencontre a bien eu lieu, et les supporters, avant et après, ont veillé à ce qu’il y ait de quoi se souvenir. Au minimum, cela ressemblait, donnait l’impression et fonctionnait comme une véritable sortie.

C’était la Coupe du monde des clubs, un tournoi qui s’est révélé, au final, un test plutôt médiocre pour l’édition actuelle. Pourtant, lors de la première journée de la véritable compétition dans la région de New York/New Jersey – là où se tiendra la finale –, cette version élargie de la Coupe du monde semblait sans vie. Tout a fonctionné sans accroc pour les spectateurs, grâce à une armée de bénévoles attentionnés. Pourtant, la magie, l’énergie et l’effervescence d’un vrai jour de match s’étaient dissoutes dans un océan d’intérêts commerciaux, de contrôle des foules et de périmètres de sécurité.