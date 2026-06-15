Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Pas de samba dans les marais : comment la configuration exiguë du stade de New York/New Jersey a étouffé le Brésil lors d'un match d'ouverture de Coupe du monde pour le moins singulier

Brésil
Coupe du monde
FEATURES
Analysis
Brésil vs Maroc
Maroc
Vinicius Junior

Le match d’ouverture entre le Brésil et le Maroc s’est déroulé sans incident notable, mais des interrogations subsistent quant à l’expérience vécue par les spectateurs dans un stade d’une telle envergure.

EAST RUTHERFORD, N.J. – Posté sur l’une des passerelles supérieures du New York/New Jersey Stadium, le regard porté au-delà de la pelouse, le spectateur découvre un tableau pour le moins singulier. Un vaste paysage industriel s’étend : béton, tarmac, navettes en attente, tentes provisoires et, à l’horizon, une autoroute. Peu de monde. Peu d’activité anime ce site pourtant situé à moins de 16 km de New York, comme si l’infrastructure appartenait à un monde à part. C’est dans ce cadre qu’un match de la Coupe du monde s’est joué samedi soir.

Un peu moins de douze mois plus tôt, le 15 juin 2025, le même site avait pourtant vibré : une marée humaine en maillots verts avait investi le parking, multipliant barbecues, bières et parties de ballon improvisées sous le regard fier des pères. Près d’un pick-up imposant, orné à l’avant du drapeau portugais, un supporter avait installé une réplique quasi parfaite de Cristiano Ronaldo : près de deux mètres de muscles, un doigt sur les lèvres pour faire taire une foule imaginaire. Les photographes se pressaient autour de cette « machine siuuuu », star incontestée du parking.

Ce jour-là, l’ambiance était au rendez-vous. Le match s’est terminé sur un score de 0-0 ; Porto et Palmeiras n’ont jamais donné l’impression de vouloir gagner. Pourtant, la rencontre a bien eu lieu, et les supporters, avant et après, ont veillé à ce qu’il y ait de quoi se souvenir. Au minimum, cela ressemblait, donnait l’impression et fonctionnait comme une véritable sortie.

C’était la Coupe du monde des clubs, un tournoi qui s’est révélé, au final, un test plutôt médiocre pour l’édition actuelle. Pourtant, lors de la première journée de la véritable compétition dans la région de New York/New Jersey – là où se tiendra la finale –, cette version élargie de la Coupe du monde semblait sans vie. Tout a fonctionné sans accroc pour les spectateurs, grâce à une armée de bénévoles attentionnés. Pourtant, la magie, l’énergie et l’effervescence d’un vrai jour de match s’étaient dissoutes dans un océan d’intérêts commerciaux, de contrôle des foules et de périmètres de sécurité.

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    Le « tailgating » : une expérience manquée ?

    Le périple qui fait le tour du MetLife Stadium est souvent interminable. L’édifice, colossal, trône sur les marécages situés entre New York et Newark, tel un vaisseau spatial industriel posé sur la vase. Sous un soleil de plomb, le bitume brûle. Pourtant, huit fois par saison, le parking disparaît sous un tapis de voitures, de canettes, de barbecues et de glacières. Malgré ses nombreux défauts, le MetLife se transforme alors en une vaste fête prénatale.

    Les supporters de football s’en trouvent bien, car leur culture se nourrit de ces rituels précoces. Historique, cette pratique s’exprime aussi bien dans les stades américains. Preuve en est le match amical de l’an passé entre la Colombie et le Canada à la Sports Illustrated Arena : plus petite, mais tout aussi mal située, la enceinte a vibré grâce à l’afflux de fans colombiens déterminés à faire monter la température avant la rencontre.

    La FIFA n’a pas interdit le tailgating, mais l’organisation du jour de match l’a rendu quasi impossible. De vastes zones de stationnement sont réaffectées au personnel événementiel et logistique, tandis qu’une partie significative est réservée aux dépose-minute et au covoiturage. Sécurité, médias et forces de l’ordre occupent encore davantage d’espace. Ajoutez à cela un périmètre de sécurité important, probablement inspiré par le fiasco de la finale de la Copa América 2024, et l’ambiance d’avant-match semble étouffante.

    • Publicité
  • Fans on trainTom Hindle

    Un trajet sans difficulté particulière, mais, soyons honnêtes, plutôt monotone.

    Samedi, les supporters ont dû parcourir une longue distance à pied, aggravant un trajet déjà frustrant. Se rendre au MetLife Stadium s’apparentait plus à un parcours du combattant qu’à une virée festive. L’ambiance était en berne, l’énergie s’étant déjà dissipée avant même que les fans n’atteignent les tribunes.

    Le parcours n’est pourtant pas aisé : depuis Penn Station, il faut d’abord emprunter le NJ Transit jusqu’à Secaucus Junction, un pôle multimodal situé juste de l’autre côté de la frontière étatique, puis rejoindre le train spécial match pour les Meadowlands. Autrefois, cette combinaison pouvait s’avérer confuse.

    Cette fois, la procédure était claire, mais onéreuse : 98 dollars l’aller-retour par personne. Un employé de NJ Transit, sollicité pour des heures supplémentaires en raison de la Coupe du monde, a confié à GOAL qu’il était « agréable de voir autant de maillots ». Les spectateurs ont été dirigés vers l’angle de la 32e rue et de la 6e avenue à Midtown, ont subi deux contrôles de billets, passé les contrôles de sécurité, reçu des bracelets serrés, puis vu leurs billets vérifiés une nouvelle fois et ont dû présenter ces bracelets à intervalles réguliers tout au long du trajet d’une heure. Si l’on craignait que des supporters sans billet ne se frayent un chemin jusqu’au stade, ces craintes ont certainement été apaisées.

    Seulement, quand tout est si strictement encadré, la spontanéité s’étiole. Les foules du football vivent habituellement dans un désordre contrôlé : les chants montent en puissance, les groupes se forment, défilent, chantent, se dispersent et créent leur propre dynamique. Ici, on apercevait bien quelques canettes de bière dans des sacs en papier brun, charmant retour en arrière, mais les chants étaient étouffés avant même d’avoir commencé. Pas de tambours dans les rames, pas de cortège vers les portiques, pas cette sensation d’une marée humaine investissant peu à peu le parcours vers l’arène. Le dispositif était parfaitement huilé. Il était aussi, hélas, étrangement terne.

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    Les gouvernements sont en guerre

    Ce chiffre semble correspondre au compromis que le comité d’organisation, et la FIFA dans son ensemble, étaient prêts à accepter. Rappelons que les préparatifs du tournoi ont été chaotiques. À un moment, les billets de train, habituellement facturés 12,90 $ l’aller-retour, devaient grimper à 150 $ pour les supporters ; le tarif a finalement été abaissé à 105 $, puis à 98 $. Au final, chaque spectateur a payé 50 $ de moins que ce qui était initialement prévu, et l’opération s’est avérée bien maîtrisée.

    Cette baisse s’inscrit dans un contexte tendu : le comité d’organisation New York/New Jersey accumule les difficultés depuis des mois. Quatre entités se partagent la gestion du dossier – les États de New York et du New Jersey, la ville de New York et la FIFA. Le New Jersey s’est montré inflexible dans son refus de négocier avec la FIFA. Cette tension a culminé récemment lorsque les procureurs généraux des deux États ont assigné l’instance mondiale du football à comparaître, réclamant des explications sur les tarifs jugés exorbitants des places au New York/New Jersey Stadium. Qu’importe l’issue de cette procédure, la situation frôle désormais la rupture ouverte.

    D’autres acteurs se sont toutefois montrés plus ouverts à la discussion. Zohran Mamdani, lui-même grand amateur de football, a clairement indiqué qu’il était disposé à entamer des pourparlers avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon des sources proches du maire, la relation étroite entre les deux hommes a permis d’obtenir des avancées significatives pour la ville de New York. Les premiers effets se sont vus samedi : 1 000 supporters ont payé seulement 50 dollars pour leurs places et ont été acheminés gratuitement en bus jusqu’au stade. L’entourage du maire a aussi obtenu la diffusion gratuite de la finale ainsi que des fan zones accessibles dans chaque arrondissement pendant toute la durée de la compétition (la FIFA prévoyait initialement des espaces payants, avec un droit d’entrée de 10 dollars).

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une rencontre tout aussi terne

    Ces conflits d’intérêts ont tracé un parcours singulier. La rencontre elle-même s’est révélée tout aussi atypique.

    Brésil-Maroc s’annonçait pourtant comme le meilleur match possible de la phase de groupes dans ce tournoi surchargé. Mais cette sélection brésilienne détonne avec les clichés d’antan. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, un sélectionneur avisé, elle a pris forme autour d’un effectif 100 % européen. Ses deux cadres brillent au Real Madrid et à Barcelone. Mais Ancelotti, entraîneur toujours axé sur la solidité défensive, a bâti un groupe moins flamboyant que par le passé, mais extrêmement structuré. Neymar, icône du « joga bonito », n’est pas à 100 % de ses capacités et figure dans le groupe pour éviter un véritable séisme médiatique.

    Le Maroc, souvent présenté comme la première ou la deuxième meilleure nation africaine et révélation du Mondial 2022, aligne plusieurs joueurs de classe mondiale. Pendant vingt minutes, les Lions de l’Atlas ont ainsi dominé leur sujet. Achraf Hakimi a fusé sur l’aile droite comme un écureuil. Le jeune Lillois Ayyoub Bouaddi a pivoté puis s’est engouffré dans l’axe, se jouant du duo de grands gabarits formé par Bruno Guimaraes et Casemiro. C’est toutefois Brahim Diaz qui a été le joueur décisif, offrant une superbe passe décisive à Ismael Saibari, du PSV, qui a lobé Alisson à la 21e minute.

    Les pauses hydratation, souvent critiquées pendant la Coupe du monde, s’imposent sous les 32 °C de la rencontre. Puis, entre la 20e et la 45e minute, le discours d’Ancelotti produit son effet : le Brésil est méconnaissable. Vinicius Jr égalise dès sa première occasion, en coupant vers l’intérieur devant Hakimi et en expédiant le ballon dans la lucarne. Le secteur brésilien, jusque-là étonnamment discret, s’est alors réveillé.

    Le match, pourtant, aurait dû s’emballer. Deux formations de haut niveau semblent promises à se disputer la première place du groupe C. Au lieu de cela, elles ont laissé la rencontre s’étouffer sous le soleil estival. Les deux entraîneurs ont effectué des remplacements, et les deux équipes n’ont créé qu’une seule occasion franche en seconde période. Après la rencontre, Ancelotti a estimé que ce point était tout à fait acceptable, sans plus.

    « C’est le résultat que nous avons obtenu. Ce n’était pas mal… on ne remporte pas une Coupe du monde sur la base de son premier match », a-t-il déclaré.

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    Quelle orientation stratégique la FIFA va-t-elle adopter à présent ?

    La rencontre s’est déroulée sans accroc, à l’image de cette journée de Coupe du monde. L’organisation a assuré le strict minimum, sans éclat particulier. Le dispositif FIFA, efficace en journée de match, reste toutefois perfectible. Les images virales – supporters écossais envahissant le Fenway Park ou fan allemand séduit par Waffle House – rappellent que les États-Unis constituent une destination touristique de premier plan.

    Mais, dans la région New York–New Jersey, quelle place occupe réellement le jour de match dans ce tableau ? Un supporter brésilien, dont la tribune a été évacuée par les agents de sécurité après des signalements de spectateurs assis aux mauvaises places, a qualifié l’incident de problème culturel.

    « C’est l’Amérique. Ils ne comprennent pas notre culture. Ils voient des tambours, des gens debout sur les sièges, et ça leur en fait trop », a-t-il expliqué.

    Un porte-parole de la FIFA a justifié l’intervention en affirmant que la police protégeait les spectateurs munis de billets valides et avait évacué ceux qui occupaient des places non autorisées.

    Reste à savoir si cet incident dit long sur l’enceinte. Il s’agissait d’un seul match, dans un seul stade. Mais c’était aussi ce que les Américains appelleraient le « jour d’ouverture » du stade prévu pour la finale. Et douze mois plus tôt, une rencontre d’un tournoi bien moins important semblait plus animée. Cela contrastait fortement avec l’image qui régnait tout en haut du hall.

    Oubliez les questions de prix ou de logistique : la monotonie est peut-être le pire des péchés.

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI